Колыбельная: Юлия Пересильд, Мария Камова и Леон Кемстач

12 февраля в Москве в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма Антона Богданова «Красавица»
— основанной на реальных событиях истории о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую блокадную зиму 1941 года. Первыми картину посмотрели актёры Юлия Пересильд
, Слава Копейкин
, Стася Милославская
и Иван Добронравов
, а также гости Фёдор Добронравов
, Мария Камова
, Леон Кемстач
, Юлия Александрова
, Катя Кабак
, Анна Ещенко
и многие другие.
фото: Юлия Пересильд с дочерью Марией / Источник: пресс-служба
фото: Стася Милославская и Егор Ушаков / Источник: пресс-служба
фото: Слава Копейкин / Источник: пресс-служба
фото: Иван Добронравов с семьей/ Источник: пресс-служба
фото: Полина Айнутдинова / Источник: пресс-служба
фото: Елисей Чучилин / Источник: пресс-служба
фото: Фёдор и Виктор Добронравовы с семьей / Источник: пресс-служба
фото: Мария Камова / Источник: пресс-служба
фото: Анна Ещенко / Источник: пресс-служба
фото: Катя Кабак / Источник: пресс-служба
фото: Юлия Александрова с дочерью / Источник: пресс-служба
фото: Владимир Канухин / Источник: пресс-служба
фото: Александр Новиков / Источник: пресс-служба
фото: Леон Кемстач / Источник: пресс-служба
В широкий прокат фильм «Красавица» выходит 19 февраля.
фото: Антон Богданов и Лаура Кемстач / Источник: пресс-служба
«Красавица». Музыкальный клип
