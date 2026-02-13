Кино-Театр.Ру
Колыбельная: Юлия Пересильд, Мария Камова и Леон Кемстач

13 февраля
2026 год

13 февраля 2026
12 февраля в Москве в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма Антона Богданова «Красавица» — основанной на реальных событиях истории о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую блокадную зиму 1941 года. Первыми картину посмотрели актёры Юлия Пересильд, Слава Копейкин, Стася Милославская и Иван Добронравов, а также гости Фёдор Добронравов, Мария Камова, Леон Кемстач, Юлия Александрова, Катя Кабак, Анна Ещенко и многие другие.

фото: Юлия Пересильд с дочерью Марией / Источник: пресс-служба

фото: Стася Милославская и Егор Ушаков / Источник: пресс-служба

фото: Слава Копейкин / Источник: пресс-служба

фото: Иван Добронравов с семьей/ Источник: пресс-служба

фото: Полина Айнутдинова / Источник: пресс-служба

фото: Елисей Чучилин / Источник: пресс-служба

фото: Фёдор и Виктор Добронравовы с семьей / Источник: пресс-служба

фото: Мария Камова / Источник: пресс-служба

фото: Анна Ещенко / Источник: пресс-служба

фото: Катя Кабак / Источник: пресс-служба

фото: Юлия Александрова с дочерью / Источник: пресс-служба

фото: Владимир Канухин / Источник: пресс-служба

фото: Александр Новиков / Источник: пресс-служба

фото: Леон Кемстач / Источник: пресс-служба

фото: Антон Богданов и Лаура Кемстач / Источник: пресс-служба

В широкий прокат фильм «Красавица» выходит 19 февраля.

№ 10
Елена К/Л (Лабинск)   19.02.2026 - 20:31
... Конечно на вкус и цвет, как говорится. Но я не понимаю людей которым может это понравится. Я не хочу сказать, что фильм будет плохой, нет, я не про это. А про то, какой эффект он окажет на психику... читать далее>>
№ 9
Лидия Мартин   19.02.2026 - 19:07
Богданов молодец, что снимает такие фильмы. Очень жажду посмотреть. Может даже в кинотеатр получится сходить. Ну или дома, на крайняк. читать далее>>
№ 8
Матвей Брикун   18.02.2026 - 14:36
Не интересны гости, фильм. Мимо. читать далее>>
№ 7
Ангелина_Сокол   17.02.2026 - 21:46
Как это Кабак ещё не раздетая тут? читать далее>>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   17.02.2026 - 12:25
Жанр для Пересильд идеальнейший. Стоит подумать над музыкальной карьерой. читать далее>>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Полина АйнутдиноваЮля АлександроваКсения АндриановаАнтон БогдановЮлия БордовскихГавриил ГордеевМиша ГурайВиктор ДобронравовИван ДобронравовФёдор ДобронравовАнна ЕщенкоЕкатерина КабакМария КамоваВладимир КанухинЛеон КемстачСлава КопейкинСтася МилославскаяВалентина МуравскаяАлександр Новиков (X)Мария ПересильдЮлия ПересильдЕвгений СангаджиевВладимир Селиванов (II)Галина СтрижевскаяДмитрий ХрусталёвЕлисей ЧучилинРустам Шаков
фильмы
Красавица

