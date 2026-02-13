Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Индийский тур: Сергей Бурунов, Полина Диброва и Карина Мурашкина

13 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
13 февраля 2026
Вчера в индийском ресторане «Тандур» прошла презентация шоу «Тайный миллионер», премьера которого состоится 15 февраля в 18:00 на СТС. Впервые после окончания съёмок приключенческого шоу в Индии встретились его создатели, ведущий Сергей Бурунов и участники Полина Диброва, Карина Мурашкина, Владимир Маркони, Владимир Тишко, Алина Астровская и другие.

Индийский тур: Сергей Бурунов, Полина Диброва и Карина Мурашкина
фото: Сергей Бурунов / Источник: пресс-служба

«Если честно, для меня этот проект стал невероятным испытанием и незабываемым опытом. Думал, что после "Форта Боярда" меня сложно напугать, но, оказалось, что работать в таких условиях и с таким форматом очень сложно. Поэтому хочу низко поклониться всей команде, особенно участникам, отдать должное их мужеству и стойкости. Ведь то, через что мы прошли, конечно, не дай бог испытать другим», — сказал Сергей Бурунов.

Индийский тур: Сергей Бурунов, Полина Диброва и Карина Мурашкина
фото: Полина Диброва / Источник: пресс-служба

Индийский тур: Сергей Бурунов, Полина Диброва и Карина Мурашкина
фото: Владимир Тишко / Источник: пресс-служба

Индийский тур: Сергей Бурунов, Полина Диброва и Карина Мурашкина
фото: Карина Мурашкина / Источник: пресс-служба

Индийский тур: Сергей Бурунов, Полина Диброва и Карина Мурашкина
фото: Владимир Маркони / Источник: пресс-служба

Индийский тур: Сергей Бурунов, Полина Диброва и Карина Мурашкина
фото: Антон Лаврентьев и Алина Астровская / Источник: пресс-служба

Индийский тур: Сергей Бурунов, Полина Диброва и Карина Мурашкина
фото: Александр Волохов / Источник: пресс-служба

Индийский тур: Сергей Бурунов, Полина Диброва и Карина Мурашкина
фото: Василий Смольный / Источник: пресс-служба

Индийский тур: Сергей Бурунов, Полина Диброва и Карина Мурашкина
фото: Александр Касаткин / Источник: пресс-служба

Смотрите шоу «Тайный миллионер» 15 февраля в 18:00 на СТС.
версия для печати

обсуждение >>
№ 11
Елена К/Л (Лабинск)   19.02.2026 - 20:35
... Да. Смотрят. Я до одного времени тоже думала, как это можно смотреть? а потом муж меня подсадил на Звезды в Джунглях. И все, теперь мне хочется смотреть такие шоу. Но нужно отметить, не все нравятся. читать далее>>
№ 10
Лидия Мартин   19.02.2026 - 19:11
Поразительно, что на всякие шоу имеется спрос... Вот смотрят же люди. А у кого-то в башке не укладывается, как такое можно смотреть... ;D читать далее>>
№ 9
Мария_2191   18.02.2026 - 20:23
... Особенно сравнить его недавнее интервью с признаниями, как он "выживал на кредитке и с бутылкой". читать далее>>
№ 8
Матвей Брикун   18.02.2026 - 14:34
... думаю, можете начинать. на лице бурунова написано мне это по кайфу, наконец-то пошли деньги. я счастливый как никто. читать далее>>
№ 7
Ангелина_Сокол   17.02.2026 - 21:34
Если он ещё снимется в какой-то подобной передаче, то я вообще перестану его уважать. читать далее>>
Всего сообщений: 11
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстильтелешоу
персоны
Алина АстровскаяСергей БуруновАлександр Волохов (II)Магомед ИсмаиловАлександр Касаткин (II)Антон ЛаврентьевВладимир МаркониКарина МурашкинаВладимир Тишко

фотографии >>
Индийский тур: Сергей Бурунов, Полина Диброва и Карина Мурашкина фотографии
Индийский тур: Сергей Бурунов, Полина Диброва и Карина Мурашкина фотографии
Индийский тур: Сергей Бурунов, Полина Диброва и Карина Мурашкина фотографии
Индийский тур: Сергей Бурунов, Полина Диброва и Карина Мурашкина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

День рождения >>

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен