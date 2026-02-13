Кино-Театр.Ру
«Мы за паспортом!»: Екатерина Вилкова поделилась архивными фото в честь 14-летия дочери

13 февраля
2026 год

13 февраля 2026
На днях дочери Екатерины Вилковой и Ильи Любимова, Павле, исполнилось 14 лет. В честь дня рождения актриса опубликовала архивные семейные фото: «Всё! Мы за паспортом! Как быстро ты выросла, моя малышка! Люблю! Навсегда!» — подписала снимки Екатерина.

фото: соцсети Екатерины Вилковой

фото: соцсети Екатерины Вилковой

фото: соцсети Екатерины Вилковой

фото: соцсети Екатерины Вилковой

фото: соцсети Екатерины Вилковой

фото: соцсети Екатерины Вилковой

фото: соцсети Екатерины Вилковой

фото: соцсети Екатерины Вилковой

Екатерина Вилкова и Илья Любимов воспитывают 11-летнего сына Петра и 14-летнюю дочь Павлу. Ранее в интервью пара признавалась, что у них «идеальные, космические дети», в чьи жизни актриса старается не вмешиваться.
№ 20
Елена К/Л (Лабинск)   19.02.2026 - 20:33
Какая у девочки необычная внешность. И на одном фото она копия мамы, а на другом копия папы. читать далее>>
№ 19
Лидия Мартин   19.02.2026 - 19:10
... Благодарю за разъяснение, а то я уж было ума ни приложу, почему у девочки такое имя.... ;D читать далее>>
№ 18
Мария_2191   18.02.2026 - 20:33
... Вот это да. Столько фильмов есть про перерождение гадкого утёнка в лебедя, такая же история будет и здесь. читать далее>>
№ 17
Тульский парень   16.02.2026 - 15:46
... печально, называть детей героинями с кино, такое себе дело. читать далее>>
№ 16
Sveta_21Ermolova   16.02.2026 - 15:30
Вот смотришь на фотографии и понимаешь, что как скоротечно время и ты уже тоже не молод, твои дети растут как и у всех. читать далее>>
персоны
Екатерина ВилковаИлья Любимов

