«Мы за паспортом!»: Екатерина Вилкова поделилась архивными фото в честь 14-летия дочери

На днях дочери Екатерины Вилковой и Ильи Любимова, Павле, исполнилось 14 лет. В честь дня рождения актриса опубликовала архивные семейные фото: «Всё! Мы за паспортом! Как быстро ты выросла, моя малышка! Люблю! Навсегда!» — подписала снимки Екатерина.
фото: соцсети Екатерины Вилковой
Екатерина Вилкова и Илья Любимов воспитывают 11-летнего сына Петра и 14-летнюю дочь Павлу. Ранее в интервью пара признавалась, что у них «идеальные, космические дети», в чьи жизни актриса старается не вмешиваться.
