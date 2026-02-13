«Нужно уметь расставлять границы»: Екатерина Волкова рассказала о проблемах в семье

В онлайн-кинотеатре «Кион» вышел новый мрачный сайфай сериал «Резервация», главную роль в котором сыграла Екатерина Волкова. По этому случаю актриса дала интервью изданию «СтарХит». В нём она призналась, что в семейной жизни у неё всё не так гладко, как на профессиональном поприще.
фото: соцсети Екатерины Волковой
У Екатерины возникли проблемы в общении с зятем: «Случилось это недавно в моей семье. Я много лет отдавала себя своим детям — каждую копейку, каждую минуту свободного времени. И когда в моем близком окружении вдруг появился человек — муж моей дочери, — который начал по-хамски вести себя, я сказала «нет». Это было очень болезненно, потому что дочь меня не поняла. И на сегодняшний день у нас большой конфликт, который, я надеюсь, разрешит время. Но границы в определенный момент нужно уметь расставлять, спокойно и уверенно говоря: «Нет, это мне не подходит». Так случилось и со мной».
фото: Екатерина Волкова с детьми / Источник: The Voice
Актрисе сложно смириться с тем, что она мало видится с внуками. Поэтому у неё даже появляются мысли о том, чтобы обратиться в суд: «После Нового года внуки и дочь приезжали ко мне, мы виделись. Конечно, этого очень мало, но тем не менее. Они прекрасные, замечательные, у них все хорошо. Многие в Сети давали мне советы оставить их в покое. И знаете, я последовала этим советам, спасибо большое. Не знаю, что меня удерживает — видимо, какая-то вера в благоразумие, — чтобы не подать в суд на устранение препятствий для общения с внуками. Потому что я, конечно же, страдаю от того, что не имею возможности видеться с ними».
Более того, со своей мамой Екатерина тоже общаться перестала: «Истощает отсутствие поддержки близких, например мамы, которая, к сожалению, сейчас заблокирована мной. Вот уже несколько месяцев мы не общаемся. Я начала болеть от ее разговоров, требований и претензий. Но, слава Богу, у меня есть еще двое детей. Я ощущаю моральный долг — поставить их на ноги. У нас замечательные отношения, они меня поддерживают».
фото: Екатерина Волкова с дочерью Александрой / Источник: соцсети Екатерины Волковой
фото: Екатерина Волкова с сыном / Источник: соцсети Екатерины Волковой
Актриса также добавила, что на первое место всегда нужно ставить себя: «Жертвенность во имя детей, родителей и всех остальны, как выяснилось, не оправдывает себя. Ты либо делаешь и отпускаешь, либо не делаешь. Я думаю, что нужно жить для себя и никогда не ставить себя на последнее место. Это, наверное, главное знание, которое я обрела за последний год». У Екатерины Волковой есть трое детей: старшая дочь Валерия — от первого мужа, сын Богдан и дочь Александра — от третьего мужа, писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова.
