«В этом возрасте ты уже понимаешь жизнь»: Светлана Степанковская о зрелости

Светлана Степанковская хорошо известна зрителям по роли легкомысленной Ниночки в сериале «13 клиническая», но это, конечно, всего лишь экранный образ. В жизни Светлана относится серьёзно ко всему, за что бы ни взялась: это касается музыки, актёрства и режиссуры. В интервью журналу «ОК!» актриса рассказала, как изменилось её мироощущение к 40 годам: «Меня не пугает и не расстраивает этот переход, хотя чувство взрослости, конечно, присутствует. Помню, в двадцать казалось, что в сорок жизнь уже закончена, молодость ушла и остаётся только привыкать к роли взрослой женщины. Сейчас внутри я всё та же молодая, задорная, полная планов и энергии. Ещё в 39 начала привыкать к новой цифре и с удовольствием говорила о своём возрасте, видя удивление окружающих. Да, я разменяла пятый десяток, но вместе с этим ко мне пришли спокойствие и ясное понимание того, чего хочу от жизни и от себя самой».
По словам Светланы, теперь она чётко понимает, на какие вещи не нужно себя растрачивать: «Мне не хочется тратить силы на пустые разговоры, на неинтересных людей или на попытки быть удобной для всех. Это ощущение целостности и ясности пришло недавно». Актриса считает, что к 40 годам уже появляется определённый жизненный опыт, который становится топливом для творчества: «Не зря ведь говорят, что многие великие режиссёры раскрываются после сорока: в этом возрасте ты уже понимаешь жизнь, людей, цену молодости и зрелости. Ты будто находишься на важном рубеже — и всё начинает меняться к лучшему. Говорят, что с годами к кому-то приходит мудрость, а к кому-то — только годы. В моём случае, к счастью, пришла именно мудрость».
