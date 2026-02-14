Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«В этом возрасте ты уже понимаешь жизнь»: Светлана Степанковская о зрелости

14 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
14 февраля 2026
Светлана Степанковская хорошо известна зрителям по роли легкомысленной Ниночки в сериале «13 клиническая», но это, конечно, всего лишь экранный образ. В жизни Светлана относится серьёзно ко всему, за что бы ни взялась: это касается музыки, актёрства и режиссуры. В интервью журналу «ОК!» актриса рассказала, как изменилось её мироощущение к 40 годам: «Меня не пугает и не расстраивает этот переход, хотя чувство взрослости, конечно, присутствует. Помню, в двадцать казалось, что в сорок жизнь уже закончена, молодость ушла и остаётся только привыкать к роли взрослой женщины. Сейчас внутри я всё та же молодая, задорная, полная планов и энергии. Ещё в 39 начала привыкать к новой цифре и с удовольствием говорила о своём возрасте, видя удивление окружающих. Да, я разменяла пятый десяток, но вместе с этим ко мне пришли спокойствие и ясное понимание того, чего хочу от жизни и от себя самой».

«В этом возрасте ты уже понимаешь жизнь»: Светлана Степанковская о зрелости
фото: Светлана Степанковская/ Источник: соцсети Светланы Степанковской

По словам Светланы, теперь она чётко понимает, на какие вещи не нужно себя растрачивать: «Мне не хочется тратить силы на пустые разговоры, на неинтересных людей или на попытки быть удобной для всех. Это ощущение целостности и ясности пришло недавно». Актриса считает, что к 40 годам уже появляется определённый жизненный опыт, который становится топливом для творчества: «Не зря ведь говорят, что многие великие режиссёры раскрываются после сорока: в этом возрасте ты уже понимаешь жизнь, людей, цену молодости и зрелости. Ты будто находишься на важном рубеже — и всё начинает меняться к лучшему. Говорят, что с годами к кому-то приходит мудрость, а к кому-то — только годы. В моём случае, к счастью, пришла именно мудрость».
версия для печати

обсуждение >>
№ 9
Елена К/Л (Лабинск)   19.02.2026 - 20:44
Как 40? почему это никого не удивило? ей ведь больше 30 не дашь... читать далее>>
№ 8
Лидия Мартин   19.02.2026 - 19:23
Мудрость - это не привилегия возраста. Есть и молодые люди, которые гораздо мудрее некоторых сорокалетних. Не стоит обобщать... читать далее>>
№ 7
Мария_2191   18.02.2026 - 19:52
Подписываюсь под каждым словом Светланы, правильно рассуждает. Нечего тратить своё время на тех, кому ты не нужен. читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   18.02.2026 - 14:26
Светлана говорит слишком правильные вещи. На секунду показалось на сон. Среди одного кринжа, белая ворона! читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   17.02.2026 - 21:26
... Видимо Светлана отличается от таких людей. Пусть думает что знает, а вот я её не очень. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
мнениеоткровениепсихология
персоны
Светлана Степанковская
фильмы
13 клиническая

фотографии >>
«В этом возрасте ты уже понимаешь жизнь»: Светлана Степанковская о зрелости фотографии
«В этом возрасте ты уже понимаешь жизнь»: Светлана Степанковская о зрелости фотографии
«В этом возрасте ты уже понимаешь жизнь»: Светлана Степанковская о зрелости фотографии
«В этом возрасте ты уже понимаешь жизнь»: Светлана Степанковская о зрелости фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

День рождения >>

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram