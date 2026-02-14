«Призываю к максимальной естественности»: Татьяна Лютаева о красоте в зрелом возрасте

Актриса Татьяна Лютаева проснулась звездой после премьеры фильма «Гардемарины, вперёд!»: Анастасия Ягужинская — её первая роль в кино. Потом было много театральных и киноработ, в том числе и режиссёрские дебюты с фильмами «Камень, ножницы, бумага» и «Единица Монтевидео». В свои 60 лет актриса прекрасно выглядит и не стесняется выкладывать в соцсети свои фото без макияжа. «С какого-то момента девочкам надо переставать злоупотреблять косметикой. Злоупотреблять плохо всегда. Но в зрелом возрасте необходимо питать и чистить кожу. И ещё важно уважать себя», — написала актриса в личном блоге под одной из таких фотографий.
фото: Татьяна Лютаева/ Источник: соцсети Татьяны Лютаевой
В интервью «РИА новости» Татьяна Борисовна рассказала о своём видении красоты: «Мне нравятся женщины в возрасте без макияжа, но ухоженные, которые занимаются спортом, находятся в движении, в развитии. Это помогает продлить молодость. Считаю, что у нас мало фильмов с возрастными женскими ролями. Мужские — есть, а вот женских почти нет. Хотя в возрасте женщины есть невероятный шарм».
фото: Татьяна Лютаева/ Источник: соцсети Татьяны Лютаевой
Актриса считает, что макияж должен быть уместным и «его нужно использовать по ситуации», а косметологические процедуры часто только портят внешний вид девушки: «Я сейчас не буду говорить про накладные ресницы, надутые губы или татуаж бровей. Для меня это неэстетично, это делает женщин одинаковыми и безликими. Я никого не хочу обидеть или унизить, наоборот — призываю к максимальной естественности».
фото: Татьяна Лютаева/ Источник: соцсети Татьяны Лютаевой
Татьяна Борисовна предложила простой лайфхак при макияже, этот способ поможет сделать акцент на глазах: «Если, например, не устраивает длина ресниц, можно взять лёгкую коричневую тушь и аккуратно подчеркнуть их. И увидите, какие у вас красивые глаза». Артистка считает, что увеличение губ — это неэстетично, искажает их естественную форму, а ещё может навредить здоровью. «Есть и более деликатные способы у косметологов — например, слегка подчеркнуть контур. Но превращать губы в „шары” точно не стоит», — убеждена актриса.
