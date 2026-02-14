Кино-Театр.Ру
«У нас мощная семейная "конституция"»: Татьяна Лютаева про общение с детьми и внуками

14 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
14 февраля 2026
Актриса Татьяна Лютаева активно ведёт соцсети, где показывает, как занимается спортом и ухаживает за собой. Часто она выкладывает и фотографии с внуками из семейных путешествий. У Татьяны Борисовны двое детей: дочь Агния Дитковските, киноактриса (её отец — первый муж Татьяны Лютаевой, литовский бард Олегас Дитковскис), и сын Доминик, литовский актёр, который родился в браке с режиссёром Рокасом Раманаускасом. У Агнии трое детей: сын Фёдор и две дочери — Ника и Аура. В интервью изданию «РИА новости» Татьяна Лютаева рассказала, что часто общается с детьми и их семьями: «Я постоянно поддерживаю связь с детьми и внуками. У нас очень мощная семейная "конституция": мы любим и уважаем друг друга, много времени проводим вместе — разговариваем, играем, смотрим фильмы, путешествуем».

«У нас мощная семейная конституция»: Татьяна Лютаева про общение с детьми и внуками
фото: Внуки Татьяны Лютаевой/ Источник: соцсети Татьяны Лютаевой

Общение с внуками у Татьяны Борисовны происходит как некий обмен жизненными ценностями: «Конечно, они меня "подтягивают" под свой возраст, а сами в чём-то — под мой. Нам всегда есть чем поделиться, о чем поболтать». Ника и Фёдор, по словам артистки, не зовут её бабушкой: «Они называют меня Танюшей, я их обожаю. Я вообще считаю: всё, что рождается, должно происходить через любовь и по любви. Всем этого искренне желаю», — сказала Татьяна Борисовна в финале интервью.

«У нас мощная семейная конституция»: Татьяна Лютаева про общение с детьми и внуками
фото: Татьяна Лютаева с внучкой/ Источник: соцсети Татьяны Лютаевой
№ 10
Елена К/Л (Лабинск)   19.02.2026 - 20:40
Я ее вижу в первый раз и не знала что Агния ее дочь. Ну а в целом это очень хорошо, когда люди совмещают свою творческую карьеру, воспитание детей и семью. читать далее>>
№ 9
Лидия Мартин   19.02.2026 - 19:19
"Танюша" вместо "бабушка"? Ну... как по мне, это, конечно, не очень хорошо звучит. Это как маму называть не мамой, а по имени. читать далее>>
№ 8
Sveta_21Ermolova   16.02.2026 - 15:27
... Ну это просто она так назвала "правила" в их семье, они же есть у каждого, чего уж так удивляться. читать далее>>
№ 7
Тульский парень   16.02.2026 - 15:20
Выстроили в своей семье свою диктатуру. Сама мысль жуткая, что люди живут по каким-то правилам, конституциям. В жизни видимо мало. читать далее>>
№ 6
Наталья Ан.   16.02.2026 - 09:05
Абсолютно согласна с Нижегородка 15.02.2026 - 15:04:16. Приятно видеть счастливых людей. читать далее>>
Всего сообщений: 10
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен