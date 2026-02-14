«У нас мощная семейная "конституция"»: Татьяна Лютаева про общение с детьми и внуками

Актриса Татьяна Лютаева активно ведёт соцсети, где показывает, как занимается спортом и ухаживает за собой. Часто она выкладывает и фотографии с внуками из семейных путешествий. У Татьяны Борисовны двое детей: дочь Агния Дитковските, киноактриса (её отец — первый муж Татьяны Лютаевой, литовский бард Олегас Дитковскис), и сын Доминик, литовский актёр, который родился в браке с режиссёром Рокасом Раманаускасом. У Агнии трое детей: сын Фёдор и две дочери — Ника и Аура. В интервью изданию «РИА новости» Татьяна Лютаева рассказала, что часто общается с детьми и их семьями: «Я постоянно поддерживаю связь с детьми и внуками. У нас очень мощная семейная "конституция": мы любим и уважаем друг друга, много времени проводим вместе — разговариваем, играем, смотрим фильмы, путешествуем».
Общение с внуками у Татьяны Борисовны происходит как некий обмен жизненными ценностями: «Конечно, они меня "подтягивают" под свой возраст, а сами в чём-то — под мой. Нам всегда есть чем поделиться, о чем поболтать». Ника и Фёдор, по словам артистки, не зовут её бабушкой: «Они называют меня Танюшей, я их обожаю. Я вообще считаю: всё, что рождается, должно происходить через любовь и по любви. Всем этого искренне желаю», — сказала Татьяна Борисовна в финале интервью.
фото: Татьяна Лютаева с внучкой/ Источник: соцсети Татьяны Лютаевой
