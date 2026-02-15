«Это была страшная компания»: Антон Хабаров рассказал о своей юности в 90-х

Антон Хабаров, игравший следователя Бурова с восьмого сезона сериала «Я знаю твои секреты», вырос в подмосковной Балашихе, и 90-е годы для него оказались действительно лихими. В интервью проекту «вМесте» Антон рассказал, как проходило его взросление в пост-перестроечную эпоху: «У меня было две жизни. Одна — в Балашихе. Я прямо застал 90-е, когда одного из наших соседей — ребята постарше тогда только открывали палатки — убили, оставили только ухо на снегу. То есть у нас такой был уровень бандитизма в городе. Роща у нас была такая берёзовая, там все собирались. Мы шли туда и я не знал, как понравиться парню, который сидел в колонии для малолетних. То есть у нас кумиры были совершенно иные. Мировоззрение было такое». Развлечения были под стать времени: «Мы лазили по подвалам, было клей в моде нюхать. Были тяжёлые наркотики, но я их не употреблял. Ребята, с кем я вырос в Балашихе, один от передозировки умер, второго убили на дискотеке, а третий справляется, я так понимаю, до сих пор с героиновой зависимостью. В общем, это была страшная компания».
фото: Антон Хабаров/ Источник: соцсети Антона Хабарова
При этом актёр был из приличной семьи (папа рабочий, мама воспитательница в детском саду), но от беды страховки не было: «Удивительно то, что любой человек может попасть в такую компанию. Но у меня всегда, слава Богу, была альтернатива: я занимался спортивными танцами, и я всегда видел разницу между ребятами, которые там и которые здесь, у меня на улице». Антон вспомнил случай, который подвёл его к решению уйти из такого опасного окружения: «Когда меня впервые уговорили на то, чтобы я открыл чужую машину, я помню, что за нами гнался человек. Видимо, тот, чью машину мы пытались открыть. И мне стало так страшно, что я на следующий день пришёл и сказал, что выхожу из этой компании, не буду там».
фото: Антон Хабаров/ Источник: соцсети Антона Хабарова
Однако возникли серьёзные опасения, что криминальные друзья не отпустят Антона: «Выйти тоже было очень непросто. Отец у меня в этот момент работал в охранной структуре. Я сестре рассказывал про свои проблемы, она ему рассказала. И я знаю, что он даже был готов собрать своих сотрудников, чтобы помочь мне оттуда выйти. Но, слава Богу, меня отпустили. Надо мной смеялись».
