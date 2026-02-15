Кино-Театр.Ру
«Это была страшная компания»: Антон Хабаров рассказал о своей юности в 90-х

15 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
15 февраля 2026
Антон Хабаров, игравший следователя Бурова с восьмого сезона сериала «Я знаю твои секреты», вырос в подмосковной Балашихе, и 90-е годы для него оказались действительно лихими. В интервью проекту «вМесте» Антон рассказал, как проходило его взросление в пост-перестроечную эпоху: «У меня было две жизни. Одна — в Балашихе. Я прямо застал 90-е, когда одного из наших соседей — ребята постарше тогда только открывали палатки — убили, оставили только ухо на снегу. То есть у нас такой был уровень бандитизма в городе. Роща у нас была такая берёзовая, там все собирались. Мы шли туда и я не знал, как понравиться парню, который сидел в колонии для малолетних. То есть у нас кумиры были совершенно иные. Мировоззрение было такое». Развлечения были под стать времени: «Мы лазили по подвалам, было клей в моде нюхать. Были тяжёлые наркотики, но я их не употреблял. Ребята, с кем я вырос в Балашихе, один от передозировки умер, второго убили на дискотеке, а третий справляется, я так понимаю, до сих пор с героиновой зависимостью. В общем, это была страшная компания».

фото: Антон Хабаров/ Источник: соцсети Антона Хабарова

При этом актёр был из приличной семьи (папа рабочий, мама воспитательница в детском саду), но от беды страховки не было: «Удивительно то, что любой человек может попасть в такую компанию. Но у меня всегда, слава Богу, была альтернатива: я занимался спортивными танцами, и я всегда видел разницу между ребятами, которые там и которые здесь, у меня на улице». Антон вспомнил случай, который подвёл его к решению уйти из такого опасного окружения: «Когда меня впервые уговорили на то, чтобы я открыл чужую машину, я помню, что за нами гнался человек. Видимо, тот, чью машину мы пытались открыть. И мне стало так страшно, что я на следующий день пришёл и сказал, что выхожу из этой компании, не буду там».

фото: Антон Хабаров/ Источник: соцсети Антона Хабарова

Однако возникли серьёзные опасения, что криминальные друзья не отпустят Антона: «Выйти тоже было очень непросто. Отец у меня в этот момент работал в охранной структуре. Я сестре рассказывал про свои проблемы, она ему рассказала. И я знаю, что он даже был готов собрать своих сотрудников, чтобы помочь мне оттуда выйти. Но, слава Богу, меня отпустили. Надо мной смеялись».
обсуждение
№ 9
Елена К/Л (Лабинск)   19.02.2026 - 20:45
Он такой обаятельный, светлый человек, актер. По нему и не скажешь, что у него было такое криминальное детство. читать далее>>
№ 8
Лидия Мартин   19.02.2026 - 19:25
Обожаю Хабарова. И его история - это прям пример силы духа. Несмотря на непростое окружение, он смог разглядеть альтернативный путь и отказаться от криминала. читать далее>>
№ 7
Мария_2191   18.02.2026 - 20:06
Повезло ещё, вовремя схватился за ум. Или просто кто-то дал втык. читать далее>>
№ 6
Вера Шерстнева   18.02.2026 - 12:57
Я тоже из Балашихи. Многие проблемы, о которых откровенно поведал мой любимый актёр Антон Хабаров, знакомы мне не по наслышке. Тяжелые были времена и для взрослых, оставшихся без работы, и подростков,... читать далее>>
№ 5
Тина Ива (Omsk)   17.02.2026 - 18:36
Это не просто интервью, это исповедь! Такую огромную работу над собой проделал Антон, чтобы из закомплексованного подростка стать успешным мужчиной! Он на своем примере показал, что помощь психолога... читать далее>>
Всего сообщений: 9
Всего сообщений: 9
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram