«Я был соткан из комплексов»: Антон Хабаров о психологических проблемах в юности

Сложно поверить в то, что Антон Хабаров, у которого полно поклонниц по обе стороны экрана, когда-то очень комплексовал по поводу своей внешности. Проекту «вМесте» актёр рассказал, что ему пришлось пережить в юности: «Я вообще был человеком, над которым всегда смеются. Я всегда был белой вороной. Был большой комплекс: у меня были очки на -7. Первая девушка у меня появилась только в 21 год. То есть я очень и очень не соответствую тому, что обо мне думают».
фото: Антон Хабаров/ Источник: соцсети Антона Хабарова
Сверстники артиста насмехались над ним, и завоевать лидерство в компании было проблемой: «Я всегда был посмешищем для старших ребят и для своих ровесников. Я очень много что прошёл, очень много комплексов. Я вообще был соткан из комплексов. Я никогда не был лидером в компании». Психологически справиться с неприятием окружающих Антону помог честный диалог с самим собой: «Только тогда, когда я честно сказал себе о своих страхах, о своих недостатках, я смог вырасти как человек и как личность. Самое важное — это честность по отношению к себе. Это самое сложное, но это единственный способ понять, в какой точке ты находишься».
фото: Антон Хабаров/ Источник: соцсети Антона Хабарова
С возрастом актёр выработал для себя жизненное кредо: «Для меня фраза «Делай сегодня то, что не хотят делать другие, а завтра у тебя будет всё» — это вообще правило моей жизни. Можно достичь всего, что угодно. Люди вообще ленивые, очень ленивые. Надо просто методично делать своё дело. Это не так уж сложно». В качестве доказательства этого постулата артист привёл слова человека, на которого ровняется сам: «Станиславский великий говорил, что трудное надо сделать привычным, потом оно становится лёгким. А потом это становится прекрасным. Но пройти этот первый период, заставить себя, — это стоит того».
