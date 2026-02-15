Кино-Театр.Ру
«Я был соткан из комплексов»: Антон Хабаров о психологических проблемах в юности

15 февраля
2026 год

15 февраля 2026
Сложно поверить в то, что Антон Хабаров, у которого полно поклонниц по обе стороны экрана, когда-то очень комплексовал по поводу своей внешности. Проекту «вМесте» актёр рассказал, что ему пришлось пережить в юности: «Я вообще был человеком, над которым всегда смеются. Я всегда был белой вороной. Был большой комплекс: у меня были очки на -7. Первая девушка у меня появилась только в 21 год. То есть я очень и очень не соответствую тому, что обо мне думают».

фото: Антон Хабаров/ Источник: соцсети Антона Хабарова

Сверстники артиста насмехались над ним, и завоевать лидерство в компании было проблемой: «Я всегда был посмешищем для старших ребят и для своих ровесников. Я очень много что прошёл, очень много комплексов. Я вообще был соткан из комплексов. Я никогда не был лидером в компании». Психологически справиться с неприятием окружающих Антону помог честный диалог с самим собой: «Только тогда, когда я честно сказал себе о своих страхах, о своих недостатках, я смог вырасти как человек и как личность. Самое важное — это честность по отношению к себе. Это самое сложное, но это единственный способ понять, в какой точке ты находишься».

фото: Антон Хабаров/ Источник: соцсети Антона Хабарова

С возрастом актёр выработал для себя жизненное кредо: «Для меня фраза «Делай сегодня то, что не хотят делать другие, а завтра у тебя будет всё» — это вообще правило моей жизни. Можно достичь всего, что угодно. Люди вообще ленивые, очень ленивые. Надо просто методично делать своё дело. Это не так уж сложно». В качестве доказательства этого постулата артист привёл слова человека, на которого ровняется сам: «Станиславский великий говорил, что трудное надо сделать привычным, потом оно становится лёгким. А потом это становится прекрасным. Но пройти этот первый период, заставить себя, — это стоит того».
№ 10
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 14:47
Про суицидные мысли читали. Тяжелый период оставил позади. Хорошо, что смог выкарабкаться из пропасти. читать далее>>
№ 9
Елена К/Л (Лабинск)   19.02.2026 - 20:48
Действительно, все что он говорит о своих загонах, не сходится с его образом в глазах зрителя. Он очень симпатичный, харизматичный мужчина. Большинство молодых "талантливых" актеров даже рядом... читать далее>>
№ 8
ДаринаКароль   19.02.2026 - 20:09
Ну вот теперь пусть смотрят одноклассники и те, кто дразнил Хабарова на него, каким стал Антон - красавцем, востребованным актёром и счастливым семьянином. читать далее>>
№ 7
Лидия Мартин   19.02.2026 - 19:27
Путь Антона от неуверенности к успеху показывает, как важно быть честным с собой и не бояться преодолевать свои страхи. Его кредо о том, что нужно делать то, чего боятся другие, - это просто в десятку. читать далее>>
№ 6
Мария_2191   18.02.2026 - 19:51
Да я как погляжу, Хабаров прям образец для подражания - верный и любящий семьянин с 20-летним стажем, бурной молодостью, смог покинуть опасную компанию, перебороть депрессию. читать далее>>
Всего сообщений: 10
персоны
Антон Хабаров

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен