Рождение звезды: Любови Толкалиной исполняется 48 лет

Любовь Толкалина родилась в селе Савватьма Рязанской области и с детства занималась в «Театре на воде» (у актрисы есть разряд кандидата в мастера спорта по синхронному плаванию). Любовь никогда не была официально замужем, хотя прожила с отцом своей дочери Маши, режиссёром Егором Кончаловским, 13 лет. Пара была в отношениях с 1996 по 2009 год, а в 2017 официально заявила о расставании. Отношения с легендарной семьёй Михалковых-Кончаловских у артистки были сложными. Отец Егора, Андрей Сергеевич Кончаловский, по словам Любови Николаевны, говорил на непонятном ей языке, интеллектуальные беседы у них не складывались. Свекровь, актриса Наталья Аринбасарова, не дала назвать внучку Софьей, как того хотела Любовь. Атмосфера на совместных встречах была напряжённой, расслабиться в семейном кругу не получалось.
фото: Любовь Толкалина и Егор Кончаловский с дочерью Марией/ Источник: соцсети Любови Толкалиной
С дочерью Марией у Любови Николаевны отношения тоже непростые. Актриса до сих пор винит себя за то, что уделяла Маше в детстве мало внимания и была занята карьерой. Однако судя по совместным фотографиям в запрещённой сети, мама с дочкой сейчас нашли общий язык: они часто устраивают совместные фотосессии и вступают в коллаборации с разными брендами. Кроме того, Маша, графический дизайнер по образованию, помогает маме в её театре «Собор», придумывая и создавая декорации к спектаклям.
фото: Любовь Толкалина с дочерью Марией/ Источник: соцсети Любови Толкалиной
После учёбы во ВГИКе Любовь не почувствовала себя образованной в общепринятом смысле и снова пошла учиться, на этот раз в московский Институт святого Фомы на курс «Искусство и духовность». Возможно, к решению получить дополнительное образование её подтолкнули неудачные попытки общения с Андреем Михалковым-Кончаловским.
фото: Любовь Толкалина/ Источник: соцсети Любови Толкалиной
Любовь Толкалина работала моделью: снималась в рекламных роликах, в том числе и у Егора Кончаловского, была «девушкой месяца» журнала «Playboy» в апреле 2001 года, а в 2017 стала амбассадором бренда Demurya. Роль модели актрисе всегда была по душе. В запретграмском аккаунте она часто публикует нюдсы, не реагируя на море хейта по этому поводу и даже не выключая комментарии к постам. Одно время Любовь даже хотела завести отдельный телеграм-канал, чтобы выкладывать туда откровенные снимки, поскольку их у неё накопилось достаточно.
фото: Любовь Толкалина/ Источник: соцсети Любови Толкалиной
Сейчас Любовь Толкалина читает стихи и прозу со сцены, изредка снимается в кино и занимается своим детищем, театром «Собор». В театре она и продюсер, и режиссёр, и актриса. О своей личной жизни Любовь Николаевна не рассказывает, но даёт понять, что любимый мужчина рядом с ней есть, однако замуж она не собирается. «Я никогда не была замужем. Мы жили с Егором очень долгое время, он очень приглашал меня замуж, но я не пошла. Он пришёл с брачным договором. А я хотела, чтобы он повёл меня в храм. Ничего меня не оскорбило, я просто всё поняла», — сказала Любовь в одном из интервью.
фото: Любовь Толкалина/ Источник: соцсети Любови Толкалиной
обсуждение >>