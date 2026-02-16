Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Рождение звезды: Любови Толкалиной исполняется 48 лет

16 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
16 февраля 2026
Любовь Толкалина родилась в селе Савватьма Рязанской области и с детства занималась в «Театре на воде» (у актрисы есть разряд кандидата в мастера спорта по синхронному плаванию). Любовь никогда не была официально замужем, хотя прожила с отцом своей дочери Маши, режиссёром Егором Кончаловским, 13 лет. Пара была в отношениях с 1996 по 2009 год, а в 2017 официально заявила о расставании. Отношения с легендарной семьёй Михалковых-Кончаловских у артистки были сложными. Отец Егора, Андрей Сергеевич Кончаловский, по словам Любови Николаевны, говорил на непонятном ей языке, интеллектуальные беседы у них не складывались. Свекровь, актриса Наталья Аринбасарова, не дала назвать внучку Софьей, как того хотела Любовь. Атмосфера на совместных встречах была напряжённой, расслабиться в семейном кругу не получалось.

Рождение звезды: Любови Толкалиной исполняется 48 лет
фото: Любовь Толкалина и Егор Кончаловский с дочерью Марией/ Источник: соцсети Любови Толкалиной


С дочерью Марией у Любови Николаевны отношения тоже непростые. Актриса до сих пор винит себя за то, что уделяла Маше в детстве мало внимания и была занята карьерой. Однако судя по совместным фотографиям в запрещённой сети, мама с дочкой сейчас нашли общий язык: они часто устраивают совместные фотосессии и вступают в коллаборации с разными брендами. Кроме того, Маша, графический дизайнер по образованию, помогает маме в её театре «Собор», придумывая и создавая декорации к спектаклям.

Рождение звезды: Любови Толкалиной исполняется 48 лет
фото: Любовь Толкалина с дочерью Марией/ Источник: соцсети Любови Толкалиной

После учёбы во ВГИКе Любовь не почувствовала себя образованной в общепринятом смысле и снова пошла учиться, на этот раз в московский Институт святого Фомы на курс «Искусство и духовность». Возможно, к решению получить дополнительное образование её подтолкнули неудачные попытки общения с Андреем Михалковым-Кончаловским.

Рождение звезды: Любови Толкалиной исполняется 48 лет
фото: Любовь Толкалина/ Источник: соцсети Любови Толкалиной

Любовь Толкалина работала моделью: снималась в рекламных роликах, в том числе и у Егора Кончаловского, была «девушкой месяца» журнала «Playboy» в апреле 2001 года, а в 2017 стала амбассадором бренда Demurya. Роль модели актрисе всегда была по душе. В запретграмском аккаунте она часто публикует нюдсы, не реагируя на море хейта по этому поводу и даже не выключая комментарии к постам. Одно время Любовь даже хотела завести отдельный телеграм-канал, чтобы выкладывать туда откровенные снимки, поскольку их у неё накопилось достаточно.

Рождение звезды: Любови Толкалиной исполняется 48 лет
фото: Любовь Толкалина/ Источник: соцсети Любови Толкалиной

Сейчас Любовь Толкалина читает стихи и прозу со сцены, изредка снимается в кино и занимается своим детищем, театром «Собор». В театре она и продюсер, и режиссёр, и актриса. О своей личной жизни Любовь Николаевна не рассказывает, но даёт понять, что любимый мужчина рядом с ней есть, однако замуж она не собирается. «Я никогда не была замужем. Мы жили с Егором очень долгое время, он очень приглашал меня замуж, но я не пошла. Он пришёл с брачным договором. А я хотела, чтобы он повёл меня в храм. Ничего меня не оскорбило, я просто всё поняла», — сказала Любовь в одном из интервью.

Рождение звезды: Любови Толкалиной исполняется 48 лет
фото: Любовь Толкалина/ Источник: соцсети Любови Толкалиной
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Елена К/Л (Лабинск)   20.02.2026 - 11:21
Она вполне хорошо сохранилась для своего возраста. Понравился снимок с зеркалом, интересная задумка. Дочь очень похожа на папу. читать далее>>
№ 4
Лидия Мартин   19.02.2026 - 19:34
... По фоткам в данной статье так то сложно оценить достоинства или недостатки фигуры женщины... Максимум, что можно сказать - заметного лишнего веса нет. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   18.02.2026 - 19:49
Ну фигура как для 48 летней женщины вполне себе крутая, даже я в свои года не могу такой похвастаться. Но выставлять на показ не решилась бы, даже если и выглядела как Толкалина. читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   17.02.2026 - 12:13
Все еще огненная Любовь. Возраст медленно берет своё. Пожелаю новых работ, разнообразия. В последнее время стало много однотипных ролей. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   16.02.2026 - 15:05
Создала себе театра, чтобы самой ставить там спектакли и играть в них главные роли. Умно, если конечно деньги позволяют. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Я никогда не чувствовала себя его женщиной»: Любовь Толкалина рассказала, почему ушла от Егора Кончаловского
«Знаю вещи, которые могут взорвать все как ядерная бомба»: Любовь Толкалина о секретах семьи Михалковых-Кончаловских
«Хотела завести канал с нюдсами»: Любовь Толкалина призналась, что любит делать откровенные фото
«Семья никогда не была у меня на первом месте»: Любовь Толкалина об отношениях с дочерью и чувстве вины
«Из ВГИКа я вышла совершенно необразованной»: Любовь Толкалина рассказала об учёбе в Институте святого Фомы
«Замуж - это монастырь»: Любовь Толкалина о нежелании выходить замуж
«Это сложно устроенная семья, где царит мощная конкуренция»: Любовь Толкалина о Михалковых-Кончаловских
«Я была фантастически несчастлива лет до 33»: Любовь Толкалина о преимуществах зрелости
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Наталия АринбасароваАндрей КончаловскийЕгор КончаловскийМария Михалкова-Кончаловская (II)Любовь Толкалина

фотографии >>
Рождение звезды: Любови Толкалиной исполняется 48 лет фотографии
Рождение звезды: Любови Толкалиной исполняется 48 лет фотографии
Рождение звезды: Любови Толкалиной исполняется 48 лет фотографии
Рождение звезды: Любови Толкалиной исполняется 48 лет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

День рождения >>

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен