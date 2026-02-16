«Я мечтал покончить жизнь самоубийством»: Антон Хабаров о тяжёлом жизненном этапе

Актёр Антон Хабаров активен в соцсетях. В постах и видео он часто касается тем психологии и психотерапии, поскольку они ему очень близки. Артист откровенно рассказал психологическому проекту «вМесте» о сложном жизненном этапе, во время которого его посещали чёрные мысли: «Когда я снимался в «Закрытой школе», это был мой самый жуткий период в жизни. Я мечтал покончить жизнь самоубийством. В это сложно поверить. Когда я говорю кому-то, все говорят: «Да ладно, вообще этого не было видно». Я мечтал, чтобы это только было не больно, потому что я не хотел терпеть боль». Справиться с болью внутренней актёру помогла жена Лена: «Она меня отвезла к психологу. Это был один психолог, второй, третий. Я ещё 3 года мучился, чтобы найти психолога. И потом долгая, очень долгая терапия. Я вышел в другой крен совершенно. И, наверное, вот только сейчас, к 45-ти, я стал очень грустным человеком. Как-то удалось мне из этого выбраться».
фото: Антон Хабаров/ Источник: соцсети Антона Хабарова
Актёр серьёзно занимался психотерапией: «Мне помог психолог. Если бы не психолог, я бы из этого не выбрался. Причём я пошёл сначала к одному терапевту, у него была не подходящая мне терапия. Он меня накачивал, я вроде был накачанный всей этой уверенностью, но всё рассыпалось в течение там полугода». У Антона развилось обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР): «У меня были навязчивые мысли, от которых я не мог освободиться сутками. Это тоже было причиной моего угнетённого состояния — мысли. Я не мог понять, что с ними делать. Они меня просто сжирали изнутри, пока я не нашёл своего психолога».
фото: Антон Хабаров/ Источник: соцсети Антона Хабарова
Психолог сказал актёру, что психотерапия — длинная история. И это действительно оказалось так: «Мне не обещали вот этого выздоровления от одной сессии. Этого не бывает. Это длинный путь. Ты должен сам работать, сам анализировать себя. Потому что за меня это никто не сделает. Это очень тяжёлая работа, трудоёмкая. Ты хочешь отказаться. Тебе кажется, что ничего не поможет. Какими-то периодами я был просто зависим от терапии. Я ездил по три, по четыре раза в неделю. Я жил в Балашихе, а терапевт был в Москве, я добирался по часу. Это был ад какой-то. Но результат работы над собой просто колоссальный». Актёр рассказал, как именно терапия помогла ему снова почувствовать вкус к жизни: «Человека невозможно исправить, просто можно не ругать себя и сжиться с этим. Это очень тяжело, но в конце пути ты, может быть, грустный, но очень свободный человек. Свобода она именно внутри. Она в том, чтобы не врать себе. Это очень долгий путь, но возможный».
фото: Антон Хабаров и Елена Хабарова/ Источник: соцсети Антона Хабарова
По словам Антона, выкарабкаться из той психологической ямы помимо терапии ему помогала работа: «Я был там нужен, вот это удерживало хоть немножко. Я в какие-то такие просветы уходил там. День — это был ад. Я просыпался, у меня было ощущение, что мне плиту положили на грудь. Просто мне было так тяжело встать, заставить себя куда-то ехать, что-то говорить. Но вот эта вот банальная работа — надо было учить текст, надо было что-то сыграть, надо там куда-то сходить — вот это меня удерживало». Очень поддерживали актёра близкие: мама, жена и друзья. Между дублями на съёмках Антон буквально часами висел на телефоне и рассказывал, как ему плохо: «Удивительно, что они вообще не клали трубку и не говорили: «У меня другие дела». Люди мне помогли».
фото: Антон Хабаров/ Источник: соцсети Антона Хабарова
По мнению артиста, работа — это вообще лучшее лекарство от хандры. А ещё — любое хорошее дело: «Вообще не важно, что ты делаешь. Ты там можешь очищать берег от мусора, но знать, что ты делаешь что-то в плюс, в помощь кому-то. Продукты там кому-то донести, через дорогу перевести. Это могут быть мелочи. Это самое действенное средство, чтобы вытащить себя из чего-то».
