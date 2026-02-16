Майя Хоук вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Хадсона

фото: Майя Хоук и Кристиан Ли Хадсон / Источник: Page Six
фото: Майя Хоук и Кристиан Ли Хадсон / Источник: Page Six
фото: Майя и Итан Хоук / Источник: Page Six
фото: Ума Турман / Источник: Page Six
фото: Сэм Нивола и Кэтрин Ньютон / Источник: Page Six
фото: Актёры из «Очень странных дел» / Источник: Page Six
Церемония прошла в епископальной церкви Святого Георгия в Нью-Йорке. После этого молодожёны и их гости отправились на банкет в клуб The Players Members Club, где праздновали несколько часов. Хатсон и Хоук дружили четыре года, прежде чем их отношения переросли в романтические. В 2023 году папарацци впервые подловили Майю и Кристиана целующимися. Также возлюбленные имеют совместные творческие проекты: в 2024 году музыкант принял участие в записи альбома Майи Chaos Angel.
