Майя Хоук вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Хадсона

16 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
16 февраля 2026
27-летняя Майя Хоук, известная по сериалу «Очень странные дела», вышла замуж за 35-летнего музыканта Кристиана Ли Хадсона. Пара сыграла свадьбу в День святого Валентина. На мероприятии присутствовали звёздные родители Майи — Итан Хоук и Ума Турман, а также многие её коллеги по «Очень странным делам» — Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Сэди Синк и другие, а также Сэм Нивола и Кэтрин Ньютон. Об этом сообщает Page Six.

Майя Хоук вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Хадсона
фото: Майя Хоук и Кристиан Ли Хадсон / Источник: Page Six

Майя Хоук вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Хадсона
фото: Майя Хоук и Кристиан Ли Хадсон / Источник: Page Six

Майя Хоук вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Хадсона
фото: Майя и Итан Хоук / Источник: Page Six

Майя Хоук вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Хадсона
фото: Ума Турман / Источник: Page Six

Майя Хоук вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Хадсона
фото: Сэм Нивола и Кэтрин Ньютон / Источник: Page Six

Майя Хоук вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Хадсона
фото: Актёры из «Очень странных дел» / Источник: Page Six

Церемония прошла в епископальной церкви Святого Георгия в Нью-Йорке. После этого молодожёны и их гости отправились на банкет в клуб The Players Members Club, где праздновали несколько часов. Хатсон и Хоук дружили четыре года, прежде чем их отношения переросли в романтические. В 2023 году папарацци впервые подловили Майю и Кристиана целующимися. Также возлюбленные имеют совместные творческие проекты: в 2024 году музыкант принял участие в записи альбома Майи Chaos Angel.
№ 7
Елена К/Л (Лабинск)   19.02.2026 - 20:49
Как символично - свадьба на день всех влюбленных. Точно не забудут дату годовщины свадьбы)) читать далее>>
№ 6
Лидия Мартин   19.02.2026 - 19:31
... Майя является лицом провокационной черно-белой кампании Кэлвин Кляйн, например. А еще в 2016 году она выступала амбассадором бренда All Saints. Ну а если не слышали песен Майи - загуглите, послушайте. По... читать далее>>
№ 5
Матвей Брикун   18.02.2026 - 14:18
... везде так пишут, стоит постоять в студии звукозаписи, ты уже певец. и так далее.... читать далее>>
№ 4
Aranil Avorayalla   18.02.2026 - 13:46
Очередная нэпо-бейби вышла замуж за музыканта из среднего класса (бедняк), потому что он ей помог записать музыкальный альбом. В Википедии сказано, что Майа Хоук - актриса, модель и певица. Вы знаете хоть... читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   17.02.2026 - 21:20
Главное не разбежаться через пару лет, пусть брак будет долгим и счастливым. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
свадьба
персоны
Финн ВулфардГатен МатараццоСэм НиволаКэтрин НьютонСэди СинкУма ТурманИтан ХоукМайя Хоук
фильмы
Очень странные дела

фотографии >>
Майя Хоук вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Хадсона фотографии
Майя Хоук вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Хадсона фотографии
Майя Хоук вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Хадсона фотографии
Майя Хоук вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Хадсона фотографии
Перейти в фотоальбом >>

