Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александра Ревенко встречается с предпринимателем Михаилом Ганнушкиным

16 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
16 февраля 2026
34-летняя Александра Ревенко, известная по сериалу «Содержанки», рассекретила нового возлюбленного. В День святого Валентина актриса опубликовала в соцсетях фото с предпринимателем и арт-директором Михаилом Ганнушкиным.

Александра Ревенко встречается с предпринимателем Михаилом Ганнушкиным
фото: соцсети Александры Ревенко

Ганнушкин работал арт-директором Парка культуры им. Горького, а также является совладельцем бильярдного дома «Круглый шар» и бренда «Пакет картошки». Ранее актриса встречалась с основателем групп «Неонавт» и Tesla Boy Антоном Севидовым. Также среди возлюбленных Александры были журналист Михаил Конев и актёр Михаил Воротников.

Александра Ревенко встречается с предпринимателем Михаилом Ганнушкиным
фото: соцсети Александры Ревенко

Александра Ревенко встречается с предпринимателем Михаилом Ганнушкиным
фото: соцсети Михаила Ганнушкина
версия для печати

обсуждение >>
№ 9
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 14:46
... а разве ей не идет? внешность идеальна для носки маски Фантомаса. читать далее>>
№ 8
Елена К/Л (Лабинск)   19.02.2026 - 20:52
после Содержанок я не могу на нее смотреть. Вот что значит, стать заложником образа. читать далее>>
№ 7
ДаринаКароль   19.02.2026 - 20:04
На последнем фото Михаил мне очень напомнил Петрова. Поменять бы причёску и копия прям. читать далее>>
№ 6
Лидия Мартин   19.02.2026 - 19:33
... Если бы влюбилась в электрика или слесаря, думаю, была бы с электриком или слесарем. Знаете, как говорится: "Сердцу не прикажешь". читать далее>>
№ 5
Матвей Брикун   18.02.2026 - 14:16
... нет никаких критериев дотягиваешь до миллионера или нет) хорошо что с этими миллионерами кто-то встречается. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
любовь
персоны
Михаил ВоротниковАлександра РевенкоАнтон Севидов
фильмы
Содержанки

фотографии >>
Александра Ревенко встречается с предпринимателем Михаилом Ганнушкиным фотографии
Александра Ревенко встречается с предпринимателем Михаилом Ганнушкиным фотографии
Александра Ревенко встречается с предпринимателем Михаилом Ганнушкиным фотографии
Александра Ревенко встречается с предпринимателем Михаилом Ганнушкиным фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

День рождения >>

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram