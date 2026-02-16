Александра Ревенко встречается с предпринимателем Михаилом Ганнушкиным

34-летняя Александра Ревенко, известная по сериалу «Содержанки», рассекретила нового возлюбленного. В День святого Валентина актриса опубликовала в соцсетях фото с предпринимателем и арт-директором Михаилом Ганнушкиным.
фото: соцсети Александры Ревенко
Ганнушкин работал арт-директором Парка культуры им. Горького, а также является совладельцем бильярдного дома «Круглый шар» и бренда «Пакет картошки». Ранее актриса встречалась с основателем групп «Неонавт» и Tesla Boy Антоном Севидовым. Также среди возлюбленных Александры были журналист Михаил Конев и актёр Михаил Воротников.
