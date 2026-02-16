Кино-Театр.Ру
Катя Кабак и Тимур Родригез снялись в откровенной фотосессии

16 февраля
2026 год

Лайфстайл
16 февраля 2026
В День святого Валентина парочки по традиции признаются друг другу в любви, публикуя романтические посты в соцсетях и даже устраивая свадьбы. Александра Ревенко, например, в этот день рассекретила имя нового возлюбленного, Майя Хоук вышла замуж, а Катя Кабак и Тимур Родригез устроили откровенную тематическую фотосессию. «Любой день — 14 февраля», — подписал Тимур пост.

Катя Кабак и Тимур Родригез снялись в откровенной фотосессии
фото: соцсети Тимура Родригеза

Катя Кабак и Тимур Родригез снялись в откровенной фотосессии
фото: соцсети Тимура Родригеза

Катя Кабак и Тимур Родригез снялись в откровенной фотосессии
фото: соцсети Тимура Родригеза

Катя Кабак и Тимур Родригез снялись в откровенной фотосессии
фото: соцсети Тимура Родригеза

Катя Кабак и Тимур Родригез снялись в откровенной фотосессии
фото: соцсети Тимура Родригеза

Катя Кабак и Тимур Родригез снялись в откровенной фотосессии
фото: соцсети Тимура Родригеза

Катя Кабак и Тимур Родригез снялись в откровенной фотосессии
фото: соцсети Тимура Родригеза

В прошлом году стало известно, что Тимур Родригез развёлся с матерью своих двоих сыновей Анной Девочкиной после 16 лет брака. Недавно ему удалось добиться отмены выплат на содержание бывшей супруги. После развода Тимур оставил всё значимое имущество бывшей жене и подписал обязательства содержать детей.
№ 10
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 14:44
Помню как поливали Муцениеце помоями в прошлом году.)) Чет навеяло воспоминаниями)) читать далее>>
№ 9
Елена К/Л (Лабинск)   20.02.2026 - 11:26
После развода Тимура и его неверности, вообще поменялось к нему отношение, и к Кабак соответственно. Но идея фотосессии интересная. читать далее>>
№ 8
LaFee   20.02.2026 - 11:03
Мне нравится подход Тимура к отношениям: "Любой день - 14 февраля". Любовь не должна зависеть от календаря! А его решение оставить имущество бывшей жене вызывает уважение. читать далее>>
№ 7
ДаринаКароль   19.02.2026 - 20:02
... Ну это практически тоже самое. если бы были закрытые профили у них, то я бы ещё поняла, а когда всё открыто - кто хочет тот заходит и смотрит, то это другое. читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   18.02.2026 - 14:08
... Слышу Катя Кабак - представляю стакан виски на стойке бара)))) Почему? читать далее>>
Всего сообщений: 10
