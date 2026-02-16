Катя Кабак и Тимур Родригез снялись в откровенной фотосессии

В День святого Валентина парочки по традиции признаются друг другу в любви, публикуя романтические посты в соцсетях и даже устраивая свадьбы. Александра Ревенко, например, в этот день рассекретила имя нового возлюбленного, Майя Хоуквышла замуж, а Катя Кабак и Тимур Родригез устроили откровенную тематическую фотосессию. «Любой день — 14 февраля», — подписал Тимур пост.
фото: соцсети Тимура Родригеза
фото: соцсети Тимура Родригеза
фото: соцсети Тимура Родригеза
фото: соцсети Тимура Родригеза
фото: соцсети Тимура Родригеза
фото: соцсети Тимура Родригеза
фото: соцсети Тимура Родригеза
В прошлом году стало известно, что Тимур Родригез развёлся с матерью своих двоих сыновей Анной Девочкиной после 16 лет брака. Недавно ему удалось добиться отмены выплат на содержание бывшей супруги. После развода Тимур оставил всё значимое имущество бывшей жене и подписал обязательства содержать детей.
обсуждение >>