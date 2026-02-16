Кино-Театр.Ру
Мария Ивакова показала нового возлюбленного

16 февраля
2026 год

16 февраля 2026
После расставания с Никитой Ефремовым Мария Ивакова успела тайно выйти замуж и развестись, так и не рассказав поклонникам, кем был её избранник. А вот нового возлюбленного телеведущая всё-таки решила представить. На днях она опубликовала фотографии с предпринимателем Кириллом Гурбановым: «Знакомьтесь, это Кирилл. И мы друг друга любим», — подписала снимки Ивакова.

фото: соцсети Марии Иваковой

фото: соцсети Марии Иваковой

фото: соцсети Марии Иваковой

фото: соцсети Марии Иваковой

фото: соцсети Марии Иваковой

фото: соцсети Марии Иваковой

фото: соцсети Марии Иваковой

Телеведущая не стала вдаваться в подробности, где они с Кириллом познакомились и как начался их роман. Известно, что ранее Ивакова была замужем за бизнесменом Эрнестом Рудяком. Их союз продлился два года.
№ 7
Елена К/Л (Лабинск)   20.02.2026 - 11:36
... А с чего вы все взяли что она актриса? сказано же - телеведущая. Читайте внимательнее. Но я не знала что Ефремов был женат. Но судя по активности Марии, это ее не крайние отношения. читать далее>>
№ 6
LaFee   20.02.2026 - 11:08
Мария Ивакова... Это кто вообще? Не видела с ней, к сожалению или к счастью, ни одного фильма или сериала. А если и видела, то актриса не запомнилась совершенно. читать далее>>
№ 5
Матвей Брикун   18.02.2026 - 13:46
Мария неизвестная широкому кругу. Актриса одной роли? читать далее>>
№ 4
nord   17.02.2026 - 15:21
Куда дели прежнего? читать далее>>
№ 3
tud-sand   17.02.2026 - 14:57
Нормально "показала". Но мало читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
