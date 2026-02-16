Мария Ивакова показала нового возлюбленного

После расставания с Никитой ЕфремовымМария Ивакова успела тайно выйти замуж и развестись, так и не рассказав поклонникам, кем был её избранник. А вот нового возлюбленного телеведущая всё-таки решила представить. На днях она опубликовала фотографии с предпринимателем Кириллом Гурбановым: «Знакомьтесь, это Кирилл. И мы друг друга любим», — подписала снимки Ивакова.
фото: соцсети Марии Иваковой
Телеведущая не стала вдаваться в подробности, где они с Кириллом познакомились и как начался их роман. Известно, что ранее Ивакова была замужем за бизнесменом Эрнестом Рудяком. Их союз продлился два года.
