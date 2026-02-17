Кино-Театр.Ру
«Любовь — чувство, которое приходит потом»: Антон Хабаров о семейной жизни

17 февраля
2026 год

17 февраля 2026
Антон Хабаров уже больше 20-ти лет женат на своей однокурснице по театральному институту имени М. С. Щепкина Елене Хабаровой. В интервью психологическому проекту «вМесте» артист рассказал, как началась его семейная жизнь: «У нас не было никакого периода конфетно-букетного. Мы сразу стали жить вместе, я переехал к ней в общежитие. Вот и всё. Я разбирался по ходу. Вообще любую проблему можно решить только погрузившись в неё. У лётчиков не зря есть самая важная графа в их табеле: налёт часов. Вот в семейной жизни он тоже должен быть».

«Любовь — чувство, которое приходит потом»: Антон Хабаров о семейной жизни
фото: Антон Хабаров и Елена Хабарова

Антон считает, что в отношениях и совместном быту не может быть мелочей. Даже поход с женой за продуктами — важный этап: «Я помню, что наш первый поход в магазин был жуткий какой-то: я хотел одного, она хотела другого. Я не понимал, как можно это есть на ужин, а вот это есть на завтрак». Притирка в совместной жизни, по мнению актёра, происходит постепенно. И для того, чтобы она прошла успешно, нужно действовать, а не анализировать поведение друг друга на расстоянии.

«Любовь — чувство, которое приходит потом»: Антон Хабаров о семейной жизни
фото: Антон Хабаров и Елена Хабарова

За годы семейной жизни Антон сделал важное открытие: «Любовь — это то чувство, которое приходит потом. Настоящая любовь. В начале — страсть, влюблённость, желание, возбуждение. Это всё ни фига не любовь, поэтому люди-то и разбегаются после двух-трёх лет жизни. А любовь — это чувство, которое, когда все эти чувства утихают, либо остаётся, либо её не было и нет». Семейные кризисы — это нормально, убеждён артист. Их нужно проходить вместе: «Это тоже очень сложный период, как шторм какой-то, который надо выдержать».

«Любовь — чувство, которое приходит потом»: Антон Хабаров о семейной жизни
фото: Антон Хабаров и Елена Хабарова

Антон считает, что жена — это близкий друг, который умеет принимать недостатки мужа: «Надо друг друга поддерживать. Ближе, чем Лена, у меня никого нет. И у неё так же. Ну это вообще дар, который выпадает двум из тысячи. Тут тоже очень много удачи. Надо, чтобы повезло, и тебе такой человек встретился. За это тоже надо побороться. Это я понял. Идеальная семья — это не где ужинают под классическую музыку, а где принимают недостатки друг друга. Изменить человека невозможно. А вот принять его недостатки и понять, что ничего с этим не поделаешь, но зато есть вот такие достоинства, вот что такое вообще семейная жизнь».

«Любовь — чувство, которое приходит потом»: Антон Хабаров о семейной жизни
фото: Антон Хабаров и Елена Хабарова с детьми

Актёр признался в том, что не может назвать себя очень счастливым человеком. Юность у него была непростой: Антон попал в криминальную компанию, а ещё сильно комплексовал по поводу своей внешности, над ним смеялись сверстники. А позже, уже взрослым, он пережил тяжёлый период и много лет проходил психотерапию. По словам актёра, счастливым он бывает в какие-то короткие, но очень яркие мгновения: «Счастье вообще очень простое. Может быть, разговор какой-то. Или я смотрю, как моя дочка увлекается биологией и рыбами, как она что-то изучает. Или как у сына получается припарковаться на парковке. Я сейчас обучаю его. То есть счастье не может быть по глобальным вещам. Это тоже важно, по моему опыту. Я понял: это какие-то мелочи. Оно всё в мелочах».
№ 7
nord   20.02.2026 - 15:03
Кому-потом,кому с начала. читать далее>>
№ 6
Елена К/Л (Лабинск)   20.02.2026 - 11:57
Согласна с его позицией. Мы с мужем 8 лет вместе, и это абсолютно другие чувства, истинные. Хотя в самом начале тоже не было любви с первого взгляда, возможно симпатия, но не любовь. читать далее>>
№ 5
LaFee   20.02.2026 - 11:17
Мне близко мнение Антона о том, что в семье важно принимать недостатки друг друга. Действительно, идеальных людей не существует, и умение видеть в партнере хорошее - ключ к долгим отношениям. читать далее>>
№ 4
Стэфани   19.02.2026 - 16:08
В этой паре красивый муж.Она согласилась быть его фоном, вот и секрет долгого брака. читать далее>>
№ 3
Матвей Брикун   18.02.2026 - 13:40
Пара нормальных людей полюбивших друг друга с ранних лет. Редкий случай, когда нашел того самого. читать далее>>
что почитать?

