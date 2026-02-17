Кино-Театр.Ру
«Я понял, что могу вообще всё потерять»: Антон Хабаров о цене успеха

17 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
17 февраля 2026
Антон Хабаров очень востребованный актёр, много и активно снимается в кино. В интервью психологическому проекту «вМесте» артист честно признался в том, что за любые достижения приходится платить, и он сам — не исключение: «У любого есть цена. Я только сейчас успел впрыгнуть в последний вагон отношений с дочерью. Я успел застать этот момент, когда я ей нужен. Мне повезло. И Ленка (жена актёра, Елена Хабарова — прим. редактора) там ещё много помогла, поддержала. Невозможно заниматься профессией и не отделиться от своей семьи. На другое просто уходит время. Ты должен обеспечивать семью, ты весь туда. И жертвы этому есть. За всё нужно платить».

«Я понял, что могу вообще всё потерять»: Антон Хабаров о цене успеха
фото: Антон Хабаров и Елена Хабарова/ Источник: соцсети Антона Хабарова

Артист признаёт, что если бы не большая занятость на работе, он, возможно, был бы лучшим отцом, однако в этом случае не получилось бы обеспечить семью. Успех коварен, считает актёр, поскольку в погоне за славой и деньгами человек может потерять близких: «Поэтому надо подумать вообще, нужен тебе этот чёртов успех или нет. Он ничего не даёт вообще. Марлон Брандо, великий американский артист, сказал: "Успех — это ты сидишь на сахарном троне и идёт дождь". У нас забывают всё и вся. Он не приносит ни счастья, ничего. Но за него есть очень серьёзная плата».

«Я понял, что могу вообще всё потерять»: Антон Хабаров о цене успеха
фото: Антон Хабаров/ Источник: соцсети Антона Хабарова

Антону пришлось отказаться от части любимой работы, но выбор был осознанным: «Из-за этого страдает моя карьера, но я понял, что, возможно, это вообще не самое важное в жизни, потому что всё очень быстро заканчивается. Жизнь вообще очень короткая штука. Память сильнее смерти. И остаться в памяти другого человека достойным человеком — вот на что стоит потратить большую часть своей жизни, а не на то, чтобы выглядеть успешным и достойным в глазах других». Нынешнюю эпоху, когда упаковку многие считают важнее содержания, артист метко называет "временем фасадов": «Все создают в запретграме фасад счастливой жизни. Этому верить просто нельзя, это неправда. Я знаю очень много людей, у которых столько проблем, хотя внешне они все очень успешные».

«Я понял, что могу вообще всё потерять»: Антон Хабаров о цене успеха
фото: Антон Хабаров и Елена Хабарова/ Источник: соцсети Антона Хабарова

Сейчас артист мечтает о простых вещах — чтобы они с женой подольше пожили и чтобы дети нашли себя в жизни. «Ну по профессии есть мечты, но они не номер один. Больше семья, потому что в какой-то момент я понял, что я могу вообще всё потерять. И я не захотел. Это не та цена, которую можно отдать за то, чтобы быть популярным артистом», — признался актёр.
№ 4
Елена К/Л (Лабинск)   20.02.2026 - 12:01
... Согласна. Счастье в моменте, в эмоциях. А это можно получить только от семьи. И это не имеет ценности. Ничего с этим не сравнится. читать далее>>
№ 3
LaFee   20.02.2026 - 11:18
Все верно. Успех не гарантирует счастья, а семья - это то, что действительно имеет значение. читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   19.02.2026 - 19:54
Я так понимаю, что благодаря именно "Ленке" Антон стал таким, каков он есть сейчас. Вот что значит, когда за спиной успешного мужчины стоит сильная женщина. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   17.02.2026 - 21:01
Расставил приоритеты и я считаю правильно сделал, что выбрал семью. Работа работой, но вот кто с тобой будет всегда рядом, так это жена и дети, а не поклонники. читать далее>>
персоны
Марлон БрандоАнтон ХабаровЕлена Хабарова

