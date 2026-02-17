Рождение звезды: Дениз Ричардс празднует 55-летие

Дениз Ричардс зрители хорошо знают по фильму Пола Верховена«Звёздный десант»: роль пилота Кармен Ибаньес считается вершиной её кинокарьеры. За пределами съёмочной площадки Дениз славится скандальными замужествами и сомнительными способами заработка (имеется в виду её аккаунт на платформе с откровенным контентом OnlyFans).
В 2005 году Дениз развелась с первым мужем, актёром Чарли Шином, потому что устала от его алкоголизма, измен, наркозависимости и агрессии. У пары есть две взрослые дочери: Сэм и Лола, а в 2011 году актриса удочерила новорождённую девочку, которую назвала Элоиз. В 2018 году Дениз решила попытать счастья ещё раз: она вышла замуж за актёра Аарона Файперса.
фото: Дениз Ричардс и Аарон Файперс с приёмной дочерью/ Источник: people.com
Пару лет назад Дениз завела аккаунт на OnlyFans, который, по её мнению, озвученному в реалити-шоу «Дениз Ричардс и её дикие штучки», является не чем иным, как «местом встречи с поклонниками». Актриса рассказала, что размещение откровенного контента здорово помогло перезапустить её карьеру — теперь ей поступает множество рабочих предложений (правда, предлагаемые роли чаще всего под стать платформе). При этом муж активно участвовал в продвижении супруги: предлагал идеи и лично отбирал фотографии для публикаций.
А вдохновила Дениз на создание блога её старшая дочь Сэми. Она завела аккаунт на OnlyFans, когда ей было всего 18 лет, несмотря на то, что мать всеми силами пыталась её отговорить: «Я сказала, что, на мой взгляд, ей надо хорошенько подумать, прежде чем делать это, потому что это будет воспринято самым определённым образом. Ну и как только она завела аккаунт, на неё обрушилась негативная реакция». Позже Сэми захотела строить карьеру модели, но это оказалось непросто: аккаунт с откровенными снимками отпугивал потенциальных работодателей.
фото: Дениз Ричардс с дочерьми/ Источник: соцсети Дениз Ричардс
В июле 2025 года Аарон Файперс подал на развод с Дениз, сославшись на "непримиримые разногласия", но вскоре в интервью актриса заявила, что подвергалась домашнему насилию с его стороны, и в подтверждение предоставила фотографию с побоями. Суд запретил Аарону приближаться к актрисе и распространять её откровенные фото. Охранный ордер будет действовать 5 лет (Аарон, конечно, все обвинения в эмоциональном и физическом абьюзе категорически отрицает).
Сейчас Дениз, судя по её аккаунту в соцсетях, чувствует себя неплохо, выглядит тоже. Она продолжает публиковать фотографии в откровенных нарядах, приглашая подписчиков продолжить просмотр, перейдя по ссылке в описании профиля.
