Рождение звезды: Дениз Ричардс празднует 55-летие

17 февраля
2026 год

17 февраля 2026
Дениз Ричардс зрители хорошо знают по фильму Пола Верховена «Звёздный десант»: роль пилота Кармен Ибаньес считается вершиной её кинокарьеры. За пределами съёмочной площадки Дениз славится скандальными замужествами и сомнительными способами заработка (имеется в виду её аккаунт на платформе с откровенным контентом OnlyFans).

Рождение звезды: Дениз Ричардс празднует 55-летие
фото: Дениз Ричардс/ Источник: соцсети Дениз Ричардс


В 2005 году Дениз развелась с первым мужем, актёром Чарли Шином, потому что устала от его алкоголизма, измен, наркозависимости и агрессии. У пары есть две взрослые дочери: Сэм и Лола, а в 2011 году актриса удочерила новорождённую девочку, которую назвала Элоиз. В 2018 году Дениз решила попытать счастья ещё раз: она вышла замуж за актёра Аарона Файперса.

Рождение звезды: Дениз Ричардс празднует 55-летие
фото: Дениз Ричардс и Аарон Файперс с приёмной дочерью/ Источник: people.com

Пару лет назад Дениз завела аккаунт на OnlyFans, который, по её мнению, озвученному в реалити-шоу «Дениз Ричардс и её дикие штучки», является не чем иным, как «местом встречи с поклонниками». Актриса рассказала, что размещение откровенного контента здорово помогло перезапустить её карьеру — теперь ей поступает множество рабочих предложений (правда, предлагаемые роли чаще всего под стать платформе). При этом муж активно участвовал в продвижении супруги: предлагал идеи и лично отбирал фотографии для публикаций.

Рождение звезды: Дениз Ричардс празднует 55-летие
фото: Дениз Ричардс/ Источник: соцсети Дениз Ричардс

А вдохновила Дениз на создание блога её старшая дочь Сэми. Она завела аккаунт на OnlyFans, когда ей было всего 18 лет, несмотря на то, что мать всеми силами пыталась её отговорить: «Я сказала, что, на мой взгляд, ей надо хорошенько подумать, прежде чем делать это, потому что это будет воспринято самым определённым образом. Ну и как только она завела аккаунт, на неё обрушилась негативная реакция». Позже Сэми захотела строить карьеру модели, но это оказалось непросто: аккаунт с откровенными снимками отпугивал потенциальных работодателей.

Рождение звезды: Дениз Ричардс празднует 55-летие
фото: Дениз Ричардс с дочерьми/ Источник: соцсети Дениз Ричардс

В июле 2025 года Аарон Файперс подал на развод с Дениз, сославшись на "непримиримые разногласия", но вскоре в интервью актриса заявила, что подвергалась домашнему насилию с его стороны, и в подтверждение предоставила фотографию с побоями. Суд запретил Аарону приближаться к актрисе и распространять её откровенные фото. Охранный ордер будет действовать 5 лет (Аарон, конечно, все обвинения в эмоциональном и физическом абьюзе категорически отрицает).

Рождение звезды: Дениз Ричардс празднует 55-летие
фото: Дениз Ричардс/ Источник: соцсети Дениз Ричардс

Сейчас Дениз, судя по её аккаунту в соцсетях, чувствует себя неплохо, выглядит тоже. Она продолжает публиковать фотографии в откровенных нарядах, приглашая подписчиков продолжить просмотр, перейдя по ссылке в описании профиля.
№ 6
Елена К/Л (Лабинск)   20.02.2026 - 11:48
Какие 55? там максимум 37 лет. Она шикарно выглядит. читать далее>>
№ 5
LaFee   20.02.2026 - 11:12
Завести аккаунт на ОнлиФанс вызывает вопросы... Это явно не лучший способ перезапуска карьеры. читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   19.02.2026 - 19:56
В свои 55 лет Дениз просто красотка, глаз не оторвать. Может есть и подтяжки, и операции, но невооружённым газом ничего такого не видно. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   18.02.2026 - 19:40
Реально у Ричард кроме роли в Звёздном десанте больше и нет никакой запоминающейся. Вот и привлекает внимание к себе, как умеет. А что, внешность есть, мозгов не надо. читать далее>>
№ 2
Вячеслав Щербин   17.02.2026 - 20:20
Как же мне в своё время бомбануло, что в "Звёздном десанте" крутую героиню шикарной Дины Мейер позорно слили, а бесившую весь фильм дуру-вертихвостку в исполнении куклы Ричардс оставили в живых.... читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен