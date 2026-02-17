«Я его не хотела, и он умер у меня внутри»: Екатерина Волкова о ребёнке от Сергея Члиянца

51-летняя Екатерина Волкова дала интервьюКсении Собчак, в котором рассказала о браке с режиссёром и продюсером Сергеем Члиянцем. Во время отношений с ним актриса забеременела, но малыш не выжил в утробе. В интервью Екатерина призналась, что не жалела о потере ребёнка — она его не хотела, да и супруга своего не любила. Заключить брак с Члиянцем она решила, чтобы отомстить бывшему — известному театральному деятелю Эдуарду Боякову.
фото: Скриншот с Youtube-канала «Осторожно: Собчак»
«Конечно, месть — это блюдо, которое подают холодным. Сережа подходил ко мне, спрашивал, когда я выйду замуж за него. Катька Мцитуридзе была нашим свидетелем. В общем, это была какая-то авантюра. Я думала, бывший хоть на обложке увидит меня и узнает, что я вышла замуж. Это были жертвы, на которые я шла ради него. Я себя уговаривала, что Сергей хороший, что он продюсер, что мне надо за ум браться, строить свою жизнь. У меня не получилось…
Я начала задыхаться, мне поставили бронхиальную астму. Это была психосоматика. У меня отрицательный резус-фактор, случился конфликт внутриутробный с малышом. Еще было много перелетов. Еще я его не хотела, Господи, прости. Каждую минуту чувствовала, что не хочу этого ребенка. И он умер у меня внутри. Потом меня заразили гепатитом С при переливании крови в чешской больнице. Я помню, ещё Миша Ефремов ко мне приходил, чёртика принёс, говорит: "Да ты не ссы, у нас с Качалиной тоже умер там". Ну это такая поддержка, конечно, сомнительная», — рассказала Волкова.
фото: Екатерина Волкова и Сергей Члиянц / Источник: dzen.ru
После того, как Екатерина выписалась из больницы и оказалась дома, Сергей начал сторониться её, так как боялся заразиться. Тогда актриса решила уйти от него: «Я поняла, что надо бежать. Да, это мое личное наказание», — отметила Волкова.
