Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Таинственная незнакомка: Что мы знаем о Зепюр Прилучной

18 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
18 февраля 2026
В мае 2022 года СМИ запестрели заголовками: Павел Прилучный после непростого развода с Агатой Муцениеце неожиданно женился второй раз. Избранница — тогда ещё не слишком известная актриса Зепюр Брутян. К тому моменту за плечами у Зепюр было несколько кинопроектов: фильм «Батальон», сериал «Последний аксель» и криминальная драма «В клетке», на съёмочной площадке которой и состоялось знакомство с Павлом Прилучным. Однако внимание прессы и журналистов отныне приковано к этой темноглазой брюнетке прежде всего из-за отношений с „мажором”, которого публика обожает. Но что нам известно о ней, об этой загадочной незнакомке, чьи фото с мужем и сыном занимают первые страницы многих изданий?

Таинственная незнакомка: Что мы знаем о Зепюр Прилучной
фото: Зепюр Прилучная/ Источник: соцсети Зепюр Прилучной

Зепюр родилась в Армении. Мама девочки преподавала в хореографическом училище, поэтому Зепюр с детства занималась танцами и хорошо двигалась под музыку. Семья переехала в Москву, где будущая актриса поступила в Высшую школу сценических искусств (ВШСИ). Несмотря на то, что Зепюр невысокого роста, она пробовала себя в качестве модели (демонстрировала одежду в шоуруме старшей сестры) и даже снялась в клипе армянского певца Гагика Езакяна.

Таинственная незнакомка: Что мы знаем о Зепюр Прилучной
фото: Зепюр Прилучная (Брутян) в детстве/ Источник: соцсети Зепюр Прилучной

Знакомство с Павлом Прилучным поначалу не обещало перерасти даже в роман. «У нас были обычные рабочие отношения. А потом всё как-то очень быстро произошло», — рассказала Зепюр в одном из интервью. Коллеги случайно столкнулись в торговом центре, а через три дня Павел сделал Зепюр предложение руки и сердца: «Паша сказал мне: "Я давно искал такую, как ты". И предложил выйти за него замуж. Мне, конечно, было приятно услышать эти слова от человека, который мне нравился, но я не отнеслась к этому серьёзно. А Паша был настроен решительно, и уже через несколько дней мы вместе поехали к моим родителям».

Таинственная незнакомка: Что мы знаем о Зепюр Прилучной
фото: Зепюр Прилучная/ Источник: соцсети Зепюр Прилучной

По словам Зепюр, она быстро нашла общий язык с детьми Павла от первого брака, Тимофеем и Мией. И всё бы хорошо, но дальше актрисе волей или неволей пришлось участвовать в алиментном разбирательстве с взаимными обвинениями, которое превратилось в настоящий сериал под названием "Заберём у Агаты детей". И несмотря на то, что судебный процесс завершился, Зепюр время от времени раздаёт публично комментарии о детях Павла, чтобы задеть Агату. Например, не так давно она рассказывала о том, как нужно "правильно" воспитывать Тимофея.

Таинственная незнакомка: Что мы знаем о Зепюр Прилучной
фото: Зепюр Прилучная с сыном/ Источник: соцсети Зепюр Прилучной


В апреле 2023 года у Зепюр и Павла Прилучных родился сын Микаэль. Сейчас Зепюр очень открыта в соцсетях, она охотно делится фотографиями из семейных поездок и фотосессий, а на совместных интервью с мужем не устаёт его хвалить и рассказывать о том, какая они гармоничная семья.

Таинственная незнакомка: Что мы знаем о Зепюр Прилучной
фото: Зепюр Прилучная и Павел Прилучный/ Источник: соцсети Зепюр Прилучной
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 14:25
Таинственная незнакомка в итоге оказалась простой - как угол дома. читать далее>>
№ 6
Елена К/Л (Лабинск)   20.02.2026 - 12:04
"Давно искал такую как ты"...Ты в браке был. Кого и когда ты искал? А зачем тогда на Агате женился? К Зепюр претензий нет. Красотка, эффектная. читать далее>>
№ 5
LaFee   20.02.2026 - 12:01
Зепюр такая яркая женщина) И биография у нее интересная. Приятно видеть, как она находит общий язык с детьми Павла и строит счастливую семью. Молодчинка. читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   19.02.2026 - 19:51
... О ней как по не и так уже много все узнали, благодаря прошлогодним разборкам по алиментам и детям Паши. читать далее>>
№ 3
nord   19.02.2026 - 13:53
Она Прилучного жена. Вот и всё. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Нам хорошо вместе»: Павел и Зепюр Прилучные об умении поддерживать и радовать друг друга
Как отомстить бывшей: Павел Прилучный и Зепюр Брутян рассказали о правильном воспитании сына Агаты Муцениеце
Павел Прилучный хочет отсудить детей у Агаты Муцениеце
Агата Муцениеце требует от Павла Прилучного отдавать треть заработка на алименты сыну и дочери
«Поужинали, и через три дня я предложил ей пожениться»: Павел Прилучный рассказал о романе с Зепюр Брутян
СМИ: Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян
Вот и сказочке конец: Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Агата МуцениецеЗепюр ПрилучнаяПавел Прилучный
фильмы
БатальонВ клеткеПоследний аксель

фотографии >>
Таинственная незнакомка: Что мы знаем о Зепюр Прилучной фотографии
Таинственная незнакомка: Что мы знаем о Зепюр Прилучной фотографии
Таинственная незнакомка: Что мы знаем о Зепюр Прилучной фотографии
Таинственная незнакомка: Что мы знаем о Зепюр Прилучной фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

День рождения >>

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram