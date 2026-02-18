Таинственная незнакомка: Что мы знаем о Зепюр Прилучной

В мае 2022 года СМИ запестрели заголовками: Павел Прилучный после непростого развода с Агатой Муцениеце неожиданно женился второй раз. Избранница — тогда ещё не слишком известная актриса Зепюр Брутян. К тому моменту за плечами у Зепюр было несколько кинопроектов: фильм «Батальон», сериал «Последний аксель» и криминальная драма «В клетке», на съёмочной площадке которой и состоялось знакомство с Павлом Прилучным. Однако внимание прессы и журналистов отныне приковано к этой темноглазой брюнетке прежде всего из-за отношений с „мажором”, которого публика обожает. Но что нам известно о ней, об этой загадочной незнакомке, чьи фото с мужем и сыном занимают первые страницы многих изданий?
Зепюр родилась в Армении. Мама девочки преподавала в хореографическом училище, поэтому Зепюр с детства занималась танцами и хорошо двигалась под музыку. Семья переехала в Москву, где будущая актриса поступила в Высшую школу сценических искусств (ВШСИ). Несмотря на то, что Зепюр невысокого роста, она пробовала себя в качестве модели (демонстрировала одежду в шоуруме старшей сестры) и даже снялась в клипе армянского певца Гагика Езакяна.
фото: Зепюр Прилучная (Брутян) в детстве/ Источник: соцсети Зепюр Прилучной
Знакомство с Павлом Прилучным поначалу не обещало перерасти даже в роман. «У нас были обычные рабочие отношения. А потом всё как-то очень быстро произошло», — рассказала Зепюр в одном из интервью. Коллеги случайно столкнулись в торговом центре, а через три дня Павел сделал Зепюр предложение руки и сердца: «Паша сказал мне: "Я давно искал такую, как ты". И предложил выйти за него замуж. Мне, конечно, было приятно услышать эти слова от человека, который мне нравился, но я не отнеслась к этому серьёзно. А Паша был настроен решительно, и уже через несколько дней мы вместе поехали к моим родителям».
фото: Зепюр Прилучная с сыном/ Источник: соцсети Зепюр Прилучной
В апреле 2023 года у Зепюр и Павла Прилучных родился сын Микаэль. Сейчас Зепюр очень открыта в соцсетях, она охотно делится фотографиями из семейных поездок и фотосессий, а на совместных интервью с мужем не устаёт его хвалить и рассказывать о том, какая они гармоничная семья.
фото: Зепюр Прилучная и Павел Прилучный/ Источник: соцсети Зепюр Прилучной
обсуждение >>