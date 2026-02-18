Кино-Театр.Ру
«Я была разрушена этими отношениями»: Екатерина Волкова о романе с Эдуардом Бояковым

18 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
18 февраля 2026
51-летняя Екатерина Волкова дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о трагичных отношениях с Сергеем Члиянцем, а также о романе с известным театральным деятелем Эдуардом Бояковым. С ним тоже всё было непросто: «Мне кажется, я самой себе тогда не принадлежала. Мне нравилось, что он очень умный, с ним интересно было всегда. Ходила на все его спектакли, сидела в царских ложах. У меня тогда был период учёбы. Это бы первый богемный мужчина. Демиург, интеллектуал. Я, конечно, влюбилась. По уши. Ревновала его ко всем. Это знаменитая история, когда я приходила к Сергею Александровичу Соловьеву, он жил напротив Боякова на Большой Бронной, у него стоял телескоп. Пока Сергей Александрович наливал мне чай, я наводила телескоп на квартиру Боякова, чтоб посмотреть, что он с критиками там делает», — рассказала Волкова.

«Я была разрушена этими отношениями»: Екатерина Волкова о романе с Эдуардом Бояковым
фото: Екатерина Волкова и Эдуард Бояков / Источник: 24smi.org

На момент отношений с Волковой Бояков был женат. Но и с этим актриса училась мириться: «Он тогда был женат. Мы втроем с его женой Эльвирой один раз ездили в Суздаль по Золотому кольцу… Я еще тогда ходила на семинары по тантре, там говорили, что ревность – это проявление эгоизма. Я боролась с эгоизмом таким образом, что вот я должна принять эти отношения. Он любит свою жену, не хочет делать больно. В конце концов, это, конечно, всё распалось».

Выйти из болезненных отношений Волковой помогла очередная влюблённость Боякова: «В какой-то момент я поняла, что просто подаю чай. Да, великим людям. Но надо было бежать. Сразу у меня не получилось. Помогла история с Ксюшей Раппопорт. Я ему предложила её для спектакля. Она потрясающая актриса. И однажды он приезжает домой, быстро собирается. Я такая говорю: "Ну-ка, иди сюда. Влюбился?» И он не смог мне соврать. Я говорю: "Ксюша?» Он такой: "Да". И уехал. Я села и поняла, что надо с этим заканчивать, потому что я разрушена была этими отношениями. Но и много приобрела, конечно».

«Я была разрушена этими отношениями»: Екатерина Волкова о романе с Эдуардом Бояковым
фото: vokrug.tv

Актриса жалеет, что не сохранила ребёнка от Боякова: «Дура. Да, жалею, конечно, надо было рожать. Вот не нашлось рядом со мной человека, который бы мне сказал: "Рожай". А он меня взял за руку и повёл. Потому что нам якобы рано заводить детей. Надо заниматься более важными вещами», — поделилась Екатерина.
обсуждение >>
№ 4
Елена К/Л (Лабинск)   20.02.2026 - 12:09
... Аналогично. Лучше бы она не рассказывала про ситуацию с телескопом. Низко и грязно для женщины. А поездка с Бояковым и его женой...ну мерзко же. Вот что бывает с женщиной, когда любит она, а не ее.... читать далее>>
№ 3
LaFee   20.02.2026 - 12:03
В рассказе Екатерины слишком много акцента на внешних факторах и мало - на собственной роли в развитии отношений. Дамочка прям не берет на себя достаточно ответственности за принятые решения. читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   19.02.2026 - 19:53
После месячных интервью Волковой я по другому стала смотреть на неё. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   18.02.2026 - 19:32
Такие откровения через столько то лет уже никому не интересны. Вот вывалила бы Волкова правду тогда - было бы реально что обсудить. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram