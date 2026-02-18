Панк-сказка: Дарья Мельникова, Константин Плотников и Анна Завтур

17 февраля в кинотеатре «Родина» в самом центре Санкт-Петербурга состоялась премьера полнометражной панк-сказки «Король и Шут. Навсегда»
. Действие фильма разворачивается в мире песен легендарной рок-группы: сказочная вселенная уничтожается из-за мертвецов, воскрешенных злодеем Некромантом, и чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку. Премьеру фильма посетили Константин Плотников
, Влад Коноплёв
, Дарья Мельникова
, Вера Вольт
, Антон Лиссов
, Андрей Князев
, Агата Нигровская
, Алексей Горшенев
, Анна Завтур
и многие другие.
фото: Андрей Князев и Алексей Горшенев / Источник: пресс-служба
фото: Константин Плотников / Источник: пресс-служба
фото: Влад Коноплев / Источник: пресс-служба
фото: Дарья Мельникова / Источник: пресс-служба
фото: Вера Вольт / Источник: пресс-служба
фото: Антон Лиссов и Анжелика Иванова / Источник: пресс-служба
фото: Агата Нигровская / Источник: пресс-служба
фото: Анна Завтур / Источник: пресс-служба
фото: Евгений Санников / Источник: пресс-служба
фото: Илья Гришин / Источник: пресс-служба
Премьера фильма «Король и Шут. Навсегда» состоится 19 февраля.
фото: Дарья Кукарских / Источник: пресс-служба
«Король и Шут. Навсегда»
