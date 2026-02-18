Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Панк-сказка: Дарья Мельникова, Константин Плотников и Анна Завтур

18 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
18 февраля 2026
17 февраля в кинотеатре «Родина» в самом центре Санкт-Петербурга состоялась премьера полнометражной панк-сказки «Король и Шут. Навсегда». Действие фильма разворачивается в мире песен легендарной рок-группы: сказочная вселенная уничтожается из-за мертвецов, воскрешенных злодеем Некромантом, и чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку. Премьеру фильма посетили Константин Плотников, Влад Коноплёв, Дарья Мельникова, Вера Вольт, Антон Лиссов, Андрей Князев, Агата Нигровская, Алексей Горшенев, Анна Завтур и многие другие.

Панк-сказка: Дарья Мельникова, Константин Плотников и Анна Завтур
фото: Андрей Князев и Алексей Горшенев / Источник: пресс-служба

Панк-сказка: Дарья Мельникова, Константин Плотников и Анна Завтур
фото: Константин Плотников / Источник: пресс-служба

Панк-сказка: Дарья Мельникова, Константин Плотников и Анна Завтур
фото: Влад Коноплев / Источник: пресс-служба

Панк-сказка: Дарья Мельникова, Константин Плотников и Анна Завтур
фото: Дарья Мельникова / Источник: пресс-служба

Панк-сказка: Дарья Мельникова, Константин Плотников и Анна Завтур
фото: Вера Вольт / Источник: пресс-служба

Панк-сказка: Дарья Мельникова, Константин Плотников и Анна Завтур
фото: Антон Лиссов и Анжелика Иванова / Источник: пресс-служба

Панк-сказка: Дарья Мельникова, Константин Плотников и Анна Завтур
фото: Агата Нигровская / Источник: пресс-служба

Панк-сказка: Дарья Мельникова, Константин Плотников и Анна Завтур
фото: Анна Завтур / Источник: пресс-служба

Панк-сказка: Дарья Мельникова, Константин Плотников и Анна Завтур
фото: Евгений Санников / Источник: пресс-служба

Панк-сказка: Дарья Мельникова, Константин Плотников и Анна Завтур
фото: Илья Гришин / Источник: пресс-служба

Панк-сказка: Дарья Мельникова, Константин Плотников и Анна Завтур
фото: Дарья Кукарских / Источник: пресс-служба

Премьера фильма «Король и Шут. Навсегда» состоится 19 февраля.

«Король и Шут. Навсегда»
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 14:00
Так и не пойму, кому это нужно. Сняли один фильм о группе и хорош. Зачем придумывать фентези. читать далее>>
№ 4
Елена К/Л (Лабинск)   20.02.2026 - 12:10
Какие у всех прикольные образы, интересные. читать далее>>
№ 3
LaFee   20.02.2026 - 12:05
... Это же панк-вечеринка... На такое мероприятие и одеваются люди соответствующе. читать далее>>
№ 2
Лариса Полешко (Северская)   19.02.2026 - 09:02
... А Вы бы как оделись на "вечеринку" на тему панк-сказка? читать далее>>
№ 1
Мария_2191   18.02.2026 - 19:17
Зачем Мельникова так вырядилась? Чтобы выделиться из толпы? читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекмузыкаМузыкантыстиль
персоны
Вера ВольтАлексей ГоршеневИлья ГришинАнна ЗавтурМихаил КитаевАндрей Князев (II)Влад КоноплёвДарья КукарскихАнтон ЛиссовДарья МельниковаАгата НигровскаяКонстантин Плотников (II)Евгений Санников
фильмы
Король и Шут. Навсегда

фотографии >>
Панк-сказка: Дарья Мельникова, Константин Плотников и Анна Завтур фотографии
Панк-сказка: Дарья Мельникова, Константин Плотников и Анна Завтур фотографии
Панк-сказка: Дарья Мельникова, Константин Плотников и Анна Завтур фотографии
Панк-сказка: Дарья Мельникова, Константин Плотников и Анна Завтур фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

День рождения >>

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен