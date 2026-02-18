Остров свободы: Александра Тулинова, Сергей Шакуров и Эльдар Калимулин

Вчера в столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера приключенческого фильма «Гуантанамера»
. По сюжету тревел-блогер Даша отправляется на Кубу для съёмок репортажа, однако вскоре узнает, что ей предстоит найти документ, способный изменить ход истории. Фильм представили члены творческой группы и актёры Сергей Шакуров
, Александра Тулинова
, Илья Шляга
, Влада Ерофеева
и Анатолий Кот
. А среди гостей премьеры были Эльдар Калимулин
, Александра Богданова
, Джаник Файзиев
, Денис Аларкон Рамирес
, Анна Ещенко
и многие другие.
фото: Сергей Шакуров / Источник: пресс-служба
фото: Александра Тулинова / Источник: пресс-служба
фото: Александра Богданова и Илья Шляга / Источник: пресс-служба
фото: Влада Ерофеева / Источник: пресс-служба
фото: Анатолий Кот / Источник: пресс-служба
фото: Эльдар Калимулин / Источник: пресс-служба
фото: Джаник Файзиев / Источник: пресс-служба
фото: Анна Ещенко / Источник: пресс-служба
Фильм «Гуантанамера» выйдет в прокат 19 февраля.
фото: Денис Аларкон Рамирес / Источник: пресс-служба
«Гуантанамера»
