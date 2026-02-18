Остров свободы: Александра Тулинова, Сергей Шакуров и Эльдар Калимулин

Кино-Театр.Ру
18 февраля
2026 год

18 февраля 2026
Вчера в столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера приключенческого фильма «Гуантанамера». По сюжету тревел-блогер Даша отправляется на Кубу для съёмок репортажа, однако вскоре узнает, что ей предстоит найти документ, способный изменить ход истории. Фильм представили члены творческой группы и актёры Сергей Шакуров, Александра Тулинова, Илья Шляга, Влада Ерофеева и Анатолий Кот. А среди гостей премьеры были Эльдар Калимулин, Александра Богданова, Джаник Файзиев, Денис Аларкон Рамирес, Анна Ещенко и многие другие.

фото: Сергей Шакуров / Источник: пресс-служба

фото: Александра Тулинова / Источник: пресс-служба

фото: Александра Богданова и Илья Шляга / Источник: пресс-служба

фото: Влада Ерофеева / Источник: пресс-служба

фото: Анатолий Кот / Источник: пресс-служба

фото: Эльдар Калимулин / Источник: пресс-служба

фото: Джаник Файзиев / Источник: пресс-служба

фото: Анна Ещенко / Источник: пресс-служба

фото: Денис Аларкон Рамирес / Источник: пресс-служба

Фильм «Гуантанамера» выйдет в прокат 19 февраля.

«Гуантанамера»
№ 4
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 13:58
Куба отличный регион для съемок. Разрушенная страна совком, как музей. Когда -то там была жизнь. читать далее>>
№ 3
Елена К/Л (Лабинск)   20.02.2026 - 12:12
Что-то как то не зацепило. Актерский состав слабоват. Думаю фильм на один раз и точно не для просмотра в кино. читать далее>>
№ 2
LaFee   20.02.2026 - 12:06
Я бы этот фильм точно смотреть не стала. Трейлер глянула и... ну нафиг. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   19.02.2026 - 19:47
В трейлере Шакуров выглядит как-то помоложе что ли, подинамичней. читать далее>>
Всего сообщений: 4
