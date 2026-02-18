Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«У меня ураганное течение болезни»: Маргарита Симоньян рассказала, как борется с онкологией

18 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
18 февраля 2026
В сентябре прошлого года Маргарита Симоньян призналась, что проходит лечение от рака груди, который, как она уверена, появился на фоне стресса из-за болезни её покойного ныне мужа Тиграна Кеосаяна. На днях телеведущая ответила на вопрос поклонницы о том, почему ей назначили и химиотерапию, и лучевое облучение. Симоньян пояснила, что её болезнь развивается стремительно.

«У меня ураганное течение болезни»: Маргарита Симоньян рассказала, как борется с онкологией
фото: rbc.ru

«Что-то одно только у тех, у кого совсем маленькая опухоль. У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы», — написала телеведущая в своем Telegram-канале.
версия для печати

обсуждение >>
№ 38
Marina Vladimirovna Dementeva (Москва, Россия)   20.02.2026 - 16:08
Дай Бог красивой, сильной Маргарите Симоньян сил, выздоровления и долгой плодотворной работы по воспитанию своих детей и на благо нашего Отечества. Кстати, тоже считаю, что и без парика Маргарита выглядит... читать далее>>
№ 37
Victoria Berg   20.02.2026 - 15:25
Зачем парик, такая форма головы, как инопланетянка выглядит и голова отдыхает от волос, я бы добавила серьги или одну серьгу интересную. По моему и без волос хорошо выглядит! Ну это что касается прически... читать далее>>
№ 36
Михаил 2   20.02.2026 - 12:24
... Это точно.Некоторые ,чтобы сохранить грудь оказываются от ее удаления и врачам предлагают изворачиваться.А как это сделать.если там опухоль. читать далее>>
№ 35
Елена К/Л (Лабинск)   20.02.2026 - 12:13
Онкология всегда агрессивно развивается. Хочется пожелать сил, терпения и веры на лучшее. читать далее>>
№ 34
LaFee   20.02.2026 - 12:08
Хочется пожелать Маргарите сил, терпения, надежды, оптимизма. Очень желаю ей победить эту ужасную болезнь. читать далее>>
Всего сообщений: 30
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Бог есть, а смерти нет»: Маргарита Симоньян показала себя без парика
«Не пишите, что всё будет хорошо»: Маргарита Симоньян сообщила о начале химиотерапии
«Скоро будем вместе выбирать мне парик»: Маргарита Симоньян подтвердила, что у неё рак
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Тигран КеосаянМаргарита Симоньян

фотографии >>
«У меня ураганное течение болезни»: Маргарита Симоньян рассказала, как борется с онкологией фотографии
«У меня ураганное течение болезни»: Маргарита Симоньян рассказала, как борется с онкологией фотографии
«У меня ураганное течение болезни»: Маргарита Симоньян рассказала, как борется с онкологией фотографии
«У меня ураганное течение болезни»: Маргарита Симоньян рассказала, как борется с онкологией фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

День рождения >>

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram