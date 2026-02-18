«У меня ураганное течение болезни»: Маргарита Симоньян рассказала, как борется с онкологией

В сентябре прошлого года Маргарита Симоньянпризналась, что проходит лечение от рака груди, который, как она уверена, появился на фоне стресса из-за болезни её покойного ныне мужа Тиграна Кеосаяна. На днях телеведущая ответила на вопрос поклонницы о том, почему ей назначили и химиотерапию, и лучевое облучение. Симоньян пояснила, что её болезнь развивается стремительно.
фото: rbc.ru
«Что-то одно только у тех, у кого совсем маленькая опухоль. У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы», — написала телеведущая в своем Telegram-канале.
обсуждение >>