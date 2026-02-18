Кино-Театр.Ру
«Он хотел умереть от пули, а не в кровати от рака»: Екатерина Волкова о жизни с Эдуардом Лимоновым

18 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
18 февраля 2026
Екатерина Волкова была пятой и последней женой писателя и политика Эдуарда Лимонова, которого не стало в марте 2020 года. От него актриса родила двое детей — сына Богдана и дочь Александру. В недавнем интервью Екатерина рассказала, как познакомилась с Эдуардом, каким он был отцом и как прошли его последние годы жизни.

«Он хотел умереть от пули, а не в кровати от рака»: Екатерина Волкова о жизни с Эдуардом Лимоновым
фото: gazeta.ru

С литературным творчеством Лимонова актрису познакомил её бывший возлюбленный Эдуард Бояков: «Он принес мне четыре книжки Лимонова и сказал: "Вот, посмотри, какой честный и последовательный человек". И я, собственно, в тот же вечер начала их читать. Начала с "Укрощения тигра в Париже". Прочитала взахлеб эту книгу и, мне кажется, влюбилась в литературного героя».

Личное знакомство Волковой с писателем тоже вскоре произошло: «Я актриса, я сама себе что-то придумываю и сама в это верю, очаровываюсь, а потом разочаровываюсь. Моя подруга пригласила меня на вернисаж французского художника-абстракциониста. Она говорит: "Там будет олигарх наверняка. Хватит с тебя уже этих нищебродов. Давай еще тебя нарядим". И вот мы пришли, смотрим, в абстракции ничего не понимаем. И вдруг я вижу - стоит Эдуард Вениаминович, а я его книгу вот только ночью прочитала. А тогда по всему городу были развешаны афиши сериала "КГБ в смокинге". Я прохожу мимо, он смотрит на меня и говорит: "Вы кто?" "Здравствуйте, я вот Катя Волкова. Видели, может, "КГБ в смокинге?" Он такой: "КГБ? Это же моя тема". И мы пошли в соседний зал и выпили водки», — поделилась Волкова.

«Он хотел умереть от пули, а не в кровати от рака»: Екатерина Волкова о жизни с Эдуардом Лимоновым
фото: Эдуард Лимонов с детьми / Источник: knife.media

На момент знакомства Волковой был 31 год, а Лимонову — 62. И когда у пары родился сын, актриса не стала его нагружать родительскими обязанностями: «Он такой бессеребреник, ничего не хочет. Утром он варил себе кофе и писал рукописи. А ребёнок-то имеет свойство орать. Он закрывал дверь так с раздражением. Или я с утра кладу между нами ребёнка, а его это немножко раздражало. Я говорю: "Как? Это же наш богом данный, и он главный здесь". Он говорит: "Нет, я главный". У него дети — это партия, и он уже не может поменять свою жизнь. Но, конечно, я всё равно его заставляла участвовать в нашей жизни. Подержать ребёнка, подгузники поменять».

Актриса также рассказала о последних годах жизни писателя, который умер от рака: «Я очень по нему скучаю. И, думаю, не только я одна. Многим не хватает его сегодняшнего взгляда на исторические события. Он хотел умереть от пули, а не в кровати от рака. Это его жутко убивало, мне кажется. И он не хотел даже видеться с детьми, когда он стал немощным, потому что он не хотел, чтобы дети запомнили его таким. Он и со мной виделся редко. А потом он вообще отказался встречаться уже, когда похудел. Стал раздражительным, злым».
обсуждение
№ 8
Olga73 (г.Москва)   20.02.2026 - 15:23
... вы бы, милочка, почитали бы книгу его настоящей музы - Наташи Медведевой (типа "Мама, я люблю бандита") и её воспоминания об Эдичке во время их жизни в Париже... Негра придумали, чтоб книгу... читать далее>>
№ 7
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 13:54
в 60 лет дети не нужны, ты сам близок состоянию ребенка. не до этого, все болит, усталость, и так далее. читать далее>>
№ 6
пастор Шлаг или светлый образ его   20.02.2026 - 12:43
Хорошо бы быть окуджавой мирной дружественной державой но не бренером и не летовым не лимоновым не фиолетовым читать далее>>
№ 5
Михаил 2   20.02.2026 - 12:30
Лимонов был весь какой-то вывернутый.Такое о себе написал...Извините,о гомосексуальном контакте с негром,причем Лимонов был пассивным.Какая гадость. читать далее>>
№ 4
LaFee   20.02.2026 - 12:09
Чет как-то достала эта Волкова, пардон. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
