«Он вернулся, когда квартирка появилась»: Екатерина Волкова о конфликте с зятем

18 февраля
2026 год

Лайфстайл
18 февраля 2026
В недавнем интервью Екатерина Волкова обмолвилась о сложностях в общении с зятем и своей старшей дочерью Лерой. Из-за конфликта актриса почти перестала видеться с внуками и даже думала о том, чтобы обратиться в суд с требованием устранить препятствия для общения. Тем не менее Волкова надеется на благополучное разрешение ситуации. А в интервью Ксении Собчак она рассказала, почему переживает за дочь и её отношения с мужем.

«Он вернулся, когда квартирка появилась»: Екатерина Волкова о конфликте с зятем
фото: соцсети Екатерины Волковой

«Началось с того, что моя дочь забеременела от женатого. Мы приняли решение оставить Тимофея. Мужчина этот вообще не принимал участия в жизни моего внука. Он не вписан в документы детей. Я была готова воспитать ребенка, вкладываться в него. Я отдала квартиру дочери. Вдруг появился этот мужчина и заделал дочери еще ребенка. Лера меня не защищала от его резких слов. Я спрашивала Леру: "Ты что, промолчала?" Она должна была сказать, мол, не смей говорить так про мою маму», — поделилась актриса.

Волкова не знает, где сейчас живёт её дочь, и подозревает, что её муж — аферист: «Этот человек из другого социального круга. Лера перестала сама мыслить, она мыслит категориями этого мужчины. Они съехали куда‑то в Михнево, и мне не говорят адрес. Они считают, что надо от меня подальше держаться. У меня не было вражды с бывшими дочери. Я сейчас думаю, с кем вообще моя дочь. Я послала его 15 раз, могу и в 16-й раз послать. Не надо мне хамить. Он ничего не делает, он пользуется всем, в том числе моей дочерью. Он действует руками моей мамы и Леры. Она полностью под влиянием своего избранника, детей мне не дают. Внук просится ко мне, он привязан ко мне. Не могу объяснить ему, что не могу забрать его с собой. Я в свое время всё вложила в детей, я всё делаю для детей, но меня не ценят. Мы с дочкой наладили отношения. А зять один раз бросил Леру, потом вернулся, когда квартирка появилась. Я просто переживаю».

«Он вернулся, когда квартирка появилась»: Екатерина Волкова о конфликте с зятем
фото: Екатерина Волкова с дочерью Валерией / Источник: соцсети Екатерины Волковой

С матерью у актрисы тоже напряжённые отношения: «Я начала очень сильно болеть. Священник мне сказал, что ничего нет сильнее материнского проклятья. Я его почувствовала на себе… Я выяснила, что она дала зятю миллион рублей триста тысяч, он ей не вернул деньги… Ну аферист какой‑то».
№ 4
LaFee   20.02.2026 - 12:10
Волкова так замозолила глаза, да еще и достала своим "грязным бельем", что скоро она обретет "эффект Аньки Пересильд", от которой многих уже просто воротит. читать далее>>
№ 3
TanaS   19.02.2026 - 18:41
А что плохого в квартирке? Мы тоже дочери квартирку приобрели, уж лучше пусть она будет независима от мужчины и выгнать сможет в случае чего, а не наоборот. читать далее>>
№ 2
Мейсон   19.02.2026 - 13:14
Зачем кто-то спрашивает, а кто-то отвечает? Кому должны быть интересны подробности чужих жизней? От актёров ждут хорошей игры, интересных решений роли. И только. А кто такая Собчак до сих пор непонятно читать далее>>
№ 1
Эльнинья   19.02.2026 - 02:16
Её прорвало что-ли? За последние дни столько гадостей "выплюнула". Страшно читать. Особенно про радость от того, что ребёнок погиб в утробе, и как она не любила мужа (отца этого ребёнка). Я... читать далее>>
Всего сообщений: 4
«Он хотел умереть от пули, а не в кровати от рака»: Екатерина Волкова о жизни с Эдуардом Лимоновым
«Я была разрушена этими отношениями»: Екатерина Волкова о романе с Эдуардом Бояковым
«Нужно уметь расставлять границы»: Екатерина Волкова рассказала о проблемах в семье
