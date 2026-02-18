«Он вернулся, когда квартирка появилась»: Екатерина Волкова о конфликте с зятем

В недавнем интервью Екатерина Волковаобмолвилась о сложностях в общении с зятем и своей старшей дочерью Лерой. Из-за конфликта актриса почти перестала видеться с внуками и даже думала о том, чтобы обратиться в суд с требованием устранить препятствия для общения. Тем не менее Волкова надеется на благополучное разрешение ситуации. А в интервью Ксении Собчак она рассказала, почему переживает за дочь и её отношения с мужем.
фото: соцсети Екатерины Волковой
«Началось с того, что моя дочь забеременела от женатого. Мы приняли решение оставить Тимофея. Мужчина этот вообще не принимал участия в жизни моего внука. Он не вписан в документы детей. Я была готова воспитать ребенка, вкладываться в него. Я отдала квартиру дочери. Вдруг появился этот мужчина и заделал дочери еще ребенка. Лера меня не защищала от его резких слов. Я спрашивала Леру: "Ты что, промолчала?" Она должна была сказать, мол, не смей говорить так про мою маму», — поделилась актриса.
Волкова не знает, где сейчас живёт её дочь, и подозревает, что её муж — аферист: «Этот человек из другого социального круга. Лера перестала сама мыслить, она мыслит категориями этого мужчины. Они съехали куда‑то в Михнево, и мне не говорят адрес. Они считают, что надо от меня подальше держаться. У меня не было вражды с бывшими дочери. Я сейчас думаю, с кем вообще моя дочь. Я послала его 15 раз, могу и в 16-й раз послать. Не надо мне хамить. Он ничего не делает, он пользуется всем, в том числе моей дочерью. Он действует руками моей мамы и Леры. Она полностью под влиянием своего избранника, детей мне не дают. Внук просится ко мне, он привязан ко мне. Не могу объяснить ему, что не могу забрать его с собой. Я в свое время всё вложила в детей, я всё делаю для детей, но меня не ценят. Мы с дочкой наладили отношения. А зять один раз бросил Леру, потом вернулся, когда квартирка появилась. Я просто переживаю».
фото: Екатерина Волкова с дочерью Валерией / Источник: соцсети Екатерины Волковой
С матерью у актрисы тоже напряжённые отношения: «Я начала очень сильно болеть. Священник мне сказал, что ничего нет сильнее материнского проклятья. Я его почувствовала на себе… Я выяснила, что она дала зятю миллион рублей триста тысяч, он ей не вернул деньги… Ну аферист какой‑то».
