«Много всего произошло»: Денис Степанов о том, как изменилась его жизнь после сериала «Ландыши»

Денис Степанов проснулся знаменитым после выхода сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», в котором сыграл жениха Кати, готового на всё ради денег. В интервью изданию «СтарХит» актёр рассказал, как изменилась его жизнь после съёмок в популярном проекте, а также ответил на критику второго сезона.
фото: «СтарХит»
После выхода первого сезона на Дениса обрушился хейт, потому что зрители приняли его экранный образ за реальный: «Мне одновременно было смешно и грустно от того, что зрители не способны отделить одно от другого. Судя по моим соцсетям, большинство зрителей сериала — женщины, чьи мужья сейчас могут находиться в шаге от гибели. Я представляю, какой стресс и ужас они испытывают. Наверное, хорошо, что отрицательные герои помогают им сублимировать переживания. Но мне было бы приятно, если бы меня не сопоставляли с моим героем».
Популярность кардинально изменила жизнь актёра: «Много всего произошло. Я нашел силы уволиться из театра и выбрать свой личный путь в искусстве. Стал внимательнее следить за тем, как выгляжу, раньше вообще об этом не думал, ходил в том, что под руку попадется. Сейчас — нет, часто узнают и просят сфотографироваться, не хочется быть на фото в спортивных штанах с оттянутыми коленями».
фото: «СтарХит»
Денис также ответил на критику второго сезона сериала, который ругают за манипулирование зрителем и давление на эмоции: «По поводу слез — понимаю зрителей, которых это смутило. Знаете, это ведь сериал, художественное высказывание, рефлексия на тему, скажем так. Поэтому все может быть концентрированно и выкристаллизовано — как в эпоху романтизма. Обратитесь к Шиллеру, Гете, даже к «Бедным людям» Достоевского. Эпохи чередуются, на смену эпохе логики приходит эпоха чувств. Думаю, этот сериал уловил переход в новый этап».
