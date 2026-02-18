Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Много всего произошло»: Денис Степанов о том, как изменилась его жизнь после сериала «Ландыши»

18 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
18 февраля 2026
Денис Степанов проснулся знаменитым после выхода сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», в котором сыграл жениха Кати, готового на всё ради денег. В интервью изданию «СтарХит» актёр рассказал, как изменилась его жизнь после съёмок в популярном проекте, а также ответил на критику второго сезона.

«Много всего произошло»: Денис Степанов о том, как изменилась его жизнь после сериала «Ландыши»
фото: «СтарХит»

После выхода первого сезона на Дениса обрушился хейт, потому что зрители приняли его экранный образ за реальный: «Мне одновременно было смешно и грустно от того, что зрители не способны отделить одно от другого. Судя по моим соцсетям, большинство зрителей сериала — женщины, чьи мужья сейчас могут находиться в шаге от гибели. Я представляю, какой стресс и ужас они испытывают. Наверное, хорошо, что отрицательные герои помогают им сублимировать переживания. Но мне было бы приятно, если бы меня не сопоставляли с моим героем».

Популярность кардинально изменила жизнь актёра: «Много всего произошло. Я нашел силы уволиться из театра и выбрать свой личный путь в искусстве. Стал внимательнее следить за тем, как выгляжу, раньше вообще об этом не думал, ходил в том, что под руку попадется. Сейчас — нет, часто узнают и просят сфотографироваться, не хочется быть на фото в спортивных штанах с оттянутыми коленями».

«Много всего произошло»: Денис Степанов о том, как изменилась его жизнь после сериала «Ландыши»
фото: «СтарХит»

Денис также ответил на критику второго сезона сериала, который ругают за манипулирование зрителем и давление на эмоции: «По поводу слез — понимаю зрителей, которых это смутило. Знаете, это ведь сериал, художественное высказывание, рефлексия на тему, скажем так. Поэтому все может быть концентрированно и выкристаллизовано — как в эпоху романтизма. Обратитесь к Шиллеру, Гете, даже к «Бедным людям» Достоевского. Эпохи чередуются, на смену эпохе логики приходит эпоха чувств. Думаю, этот сериал уловил переход в новый этап».
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 13:52
Это что за зрители так воспринимают, что чувак и в жизни подлый. Неужели люди совсем отупели... читать далее>>
№ 2
LaFee   20.02.2026 - 12:12
Проснулся знаменитым после, простите, "Ландышей"? Этот сериал не назвать таким уж супер-популярным, он тупо распиаренный, а хейтров у него хватает. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   19.02.2026 - 19:40
По любому кто не смотрел первый сезон Ландышей вообще не в курсе, кто такой Степанов. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Денис Степанов
фильмы
Ландыши. Такая нежная любовь

фотографии >>
«Много всего произошло»: Денис Степанов о том, как изменилась его жизнь после сериала «Ландыши» фотографии
«Много всего произошло»: Денис Степанов о том, как изменилась его жизнь после сериала «Ландыши» фотографии
«Много всего произошло»: Денис Степанов о том, как изменилась его жизнь после сериала «Ландыши» фотографии
«Много всего произошло»: Денис Степанов о том, как изменилась его жизнь после сериала «Ландыши» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

День рождения >>

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram