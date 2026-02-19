«С деньгами у меня сложные отношения»: Кузьма Котрелёв о бытовых неурядицах и увлечении музыкой

Кузьма Котрелёв давно пишет музыку и играл в московской группе «Ещё никак». В фильме «Здесь был Юра» актёр исполняет чужие песни, а вот в сериале «Между нами химия» поёт свою. В интервью главному редактору программы «Кино в деталях»Надежде Королёвой Кузьма рассказал, что помимо актёрства он намерен заняться сольной музыкальной карьерой: «Мне очень давно хотелось выступать, музыкой своей делиться. А музыки много накопилось. До этого я выпустил песню, посвящённую моей дочке. Я всё время нахожусь в процессе написания и поиска музыкального какого-то». На вопрос, хочет ли он зарабатывать на своём музыкальном творчестве, актёр ответил: «Заработок… Одно без другого для меня невозможно. Я не смогу написать какой-то хит просто потому, что нужно заработать денег. Тем не менее, например, в сериале «Между нами химия» использована моя песня «Огни города». И она, после того, как показали сериал, стала достаточно популярной. Там где-то 40 000 прослушиваний в месяц. И мне за это приходят деньги, какую-то копейку за это получаю».
Кузьма из многодетной семьи, вместе с ним у родителей девять детей. Актёр рано стал самостоятельным, однако с бытом справляется не слишком успешно: «Я умею, но я всё делаю плохо. То есть я смогу себе приготовить поесть, но если я всё время буду сам себе готовить есть, то я умру, наверное. Поэтому у меня Даша(жена, актриса Даша Котрелёва — прим. редактора). Она очень вкусно готовит, мне повезло в этом плане. Погладить могу тоже, но тоже плохо. Если есть возможность, Даша говорит: «Давай лучше я сделаю». Потому что я корявый немножко». Дочка Устинья родилась, когда Кузьме был 21 год, и несмотря на тревоги и свалившуюся ответственность, отцовство приносит актёру радость: «У меня появился прекрасный мой человечек, которого я люблю. Я же всю жизнь, в принципе, нянчился, и дети для меня не новость. Очень здорово стало жить».
фото: Кузьма Котрелёв с женой и дочерью/ Источник: соцсети Кузьмы Котрелёва
С появлением собственной семьи пришла необходимость стабильно зарабатывать. Идея сниматься исключительно ради денег не вызывает у актёра неприятия: «Такая работа нестабильная, а зарабатывать нужно. С деньгами у меня сложные отношения. Опять-таки, наверное, из-за моего детства, когда ничего не было, карманных денег не было. Поэтому для меня важно было самостоятельно начать зарабатывать. И когда я стал сам зарабатывать, я уже начал по-другому к этому относиться. Я работаю над тем, чтобы эта часть меня не так сильно тревожила».
