"Куклы" в обменниках и пустые театры: Виктория Исакова рассказала о жизни в 90-е

В первом сезоне сериала «Дети перемен», действие которого происходит в 90-е годы, Виктория Исакова играет водителя троллейбуса Флору. В интервьюФёдору Бондарчуку актриса рассказала, что после съёмок ей даже хотели выдать официальное разрешение на вождение транспортом: «Предлагали мне права водителя троллейбуса, чтобы у меня в правах стоял значок, что я прошла эти курсы». Сама же Виктория работала водителем такси в 1995 году, когда училась в Школе-студии МХАТ: «Было дело. Тогда это не так стрёмно было. Мы с подружкой это делали: я за рулём, а она рядом сидела. И мы подвозили какого-то мужика, который очень плохо говорил по-русски. Оказалось, что у него клиника стоматологическая, вообще одна из первых клиник коммерческих. Американская какая-то стоматологическая клиника. И мы потом лечили у него зубы чёрт знает сколько бесплатно!»
Бандитов, по словам актрисы, она тоже видела, ведь они в те годы были везде. Мошенничество уже тогда процветало: «А вот это я обожала ещё: поменять деньги в обменнике, и тебе дают не деньги, а "куклу". Или сверху там деньги, а снизу что-то другое. И ты забираешь, а потом уже чёрта с два докажешь. В обменнике! Не просто на улице там. У меня был такой случай».
В 90-е людям было не до театров, они осваивали другое искусство — искусство выживания, считает актриса: «Страшные у меня есть воспоминания, мгновения. Я репетировала в театре Пушкина как приглашённая артистка. И я помню, что я выходила на сцену и в зале было от силы 15 человек. Страшно просто. Страшные воспоминания. Потом было, что нагоняли зрителей каких-то: привозили пенсионеров, солдатиков. Какие деньги! Нигде не было денег». Времена изменились, и это радует Викторию: «А сейчас я иногда открываю сайт, чтобы просто увидеть это. Что на спектакль, в котором я играю главную роль, нет билетов. Я, довольная и гордая, закрываю и думаю: «Ну всё. Всё хорошо».
