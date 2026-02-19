Кино-Театр.Ру
"Куклы" в обменниках и пустые театры: Виктория Исакова рассказала о жизни в 90-е

19 февраля
2026 год

19 февраля 2026
В первом сезоне сериала «Дети перемен», действие которого происходит в 90-е годы, Виктория Исакова играет водителя троллейбуса Флору. В интервью Фёдору Бондарчуку актриса рассказала, что после съёмок ей даже хотели выдать официальное разрешение на вождение транспортом: «Предлагали мне права водителя троллейбуса, чтобы у меня в правах стоял значок, что я прошла эти курсы». Сама же Виктория работала водителем такси в 1995 году, когда училась в Школе-студии МХАТ: «Было дело. Тогда это не так стрёмно было. Мы с подружкой это делали: я за рулём, а она рядом сидела. И мы подвозили какого-то мужика, который очень плохо говорил по-русски. Оказалось, что у него клиника стоматологическая, вообще одна из первых клиник коммерческих. Американская какая-то стоматологическая клиника. И мы потом лечили у него зубы чёрт знает сколько бесплатно!»

Куклы в обменниках и пустые театры: Виктория Исакова рассказала о жизни в 90-е
фото: Виктория Исакова/ Источник: соцсети Виктории Исаковой

Бандитов, по словам актрисы, она тоже видела, ведь они в те годы были везде. Мошенничество уже тогда процветало: «А вот это я обожала ещё: поменять деньги в обменнике, и тебе дают не деньги, а "куклу". Или сверху там деньги, а снизу что-то другое. И ты забираешь, а потом уже чёрта с два докажешь. В обменнике! Не просто на улице там. У меня был такой случай».

Куклы в обменниках и пустые театры: Виктория Исакова рассказала о жизни в 90-е
фото: Виктория Исакова/ Источник: соцсети Виктории Исаковой

В 90-е людям было не до театров, они осваивали другое искусство — искусство выживания, считает актриса: «Страшные у меня есть воспоминания, мгновения. Я репетировала в театре Пушкина как приглашённая артистка. И я помню, что я выходила на сцену и в зале было от силы 15 человек. Страшно просто. Страшные воспоминания. Потом было, что нагоняли зрителей каких-то: привозили пенсионеров, солдатиков. Какие деньги! Нигде не было денег». Времена изменились, и это радует Викторию: «А сейчас я иногда открываю сайт, чтобы просто увидеть это. Что на спектакль, в котором я играю главную роль, нет билетов. Я, довольная и гордая, закрываю и думаю: «Ну всё. Всё хорошо».
№ 4
LaFee   20.02.2026 - 12:17
Виктория так живо описывает атмосферу 90-х, что словно переносишься в то время)) читать далее>>
№ 3
Paul_Atreides (Санкт-Петербург)   20.02.2026 - 08:04
... Работа опасная потому что. Не надо сравнивать с современным такси. читать далее>>
№ 2
Наталья Курилова   20.02.2026 - 07:34
Подрабатывала извозом будучи студенткой и что? В чём тяжесть. Студенты всегда подрабатывали. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   19.02.2026 - 19:22
Как-то все снова начали говорить о "тяжёлых 90-х". Но больше всего меня убила история со стоматологом в такси. Вот бы сейчас так подвёз врача, а он тебе зубы на 15 лет лечить бесплатно у себя... читать далее>>
что почитать?