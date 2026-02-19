Кино-Театр.Ру
«Ненормально пропадать по-английски»: Мила Ершова о том, как обманывают актёров на кастингах

19 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
19 февраля 2026
Актриса Мила Ершова в прошлогоднем интервью подкасту Dreamcast упоминала коррупционную схему, которой пользуются кастинг-директора кинопроектов, продвигая определённых актёров и получая процент с их гонораров. Эта схема ударяет прежде всего по артистам, которые честно проходят кастинг и не подозревают, что зря тратят время. В интервью журналу «Чтиво», которое они дали вместе с мужем Святославом Рогожаном, Мила рассказала о том, как актёров откровенно обманывают: их обнадёживают, что взяли в проект, но при этом не останавливают кастинг. Однажды Милу сняли с роли за шесть часов до смены: «Меня утвердили в один проект, а потом я случайно узнала, что кастинг, оказывается, продолжается. Круто. А если бы я не спросила? Одно дело, когда я попробовалась на «Фурию» и сама всё себе придумала — это клинический случай (Милу не утвердили на роль в проект, хотя пробы прошли, по её мнению, хорошо — прим. редактора). Но когда тебе говорят, что роль твоя и вызывают на репетиции, а потом без предупреждения заменяют — это как минимум странно».

фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан/ Источник: chtv.ru

Актриса считает, что об отказе актёрам нужно говорить прямо: «У некоторых людей не хватает мужества быть честными. Скиньте ответственность на продюсеров хотя бы. Я же живу с ощущением, что у меня есть работа, думаю над этой ролью постоянно, делаю разбор, перечитываю сценарий снова и снова, а за моей спиной всё, оказывается, переигралось».

фото: Мила Ершова/ Источник: chtv.ru


По словам Милы, бывают и приятные исключения: «В моём личном чёрном списке два режиссёра. Но бывают и красивые поступки. Помню, после проб у Джаника Файзиева мне пришло официальное письмо: «Мила, спасибо большое, что уделили своё время, но, к сожалению, режиссёр решил изменить возраст героев». Вроде бы мелочь, даже норма, но мне было так приятно! Это человеческий подход. В общем, когда тебя не выбирают — это нормально, это часть профессии. Ненормально обещать сотрудничество, вести переговоры, а потом по-английски пропадать».

фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан/ Источник: chtv.ru


Все эти интриги вдвойне неприятны, поскольку все деловые коммуникации актёры поддерживают через кастинг-директоров и не общаются с режиссёрами лично. По словам Милы, нетворкинг возможен разве что на кинофестивалях: «При этом мы не преследуем цели с кем-то непременно подружиться. Я вообще очень не люблю корысть, навязчивость, не имею привычки к кому-то подлизываться, перед кем-то заискивать, и сразу чувствую подобное отношение к себе». В ответ на вопрос, удалось ли Миле выработать какую-то стратегию поведения в ситуации, когда тебя обнадёжили, а потом обманули, актриса ответила: «К такому невозможно отнестись философски. Я не могу, к сожалению, как Прохор Шаляпин, сказать: „Выкинули, и хорошо! Пойду в ресторане посижу!”»
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 13:48
... не обобщает. внимательно почитайте какими словами описывает девушка. все верно говорит. по ней видно, что она нормальный простой человек. читать далее>>
№ 1
LaFee   20.02.2026 - 12:15
Дамочка слишком фокусируется на негативе. В киноиндустрии много честных людей и справедливых кастингов. Не надо обобщать и портить репутацию всей отрасли. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
