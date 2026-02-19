«До сих пор мурашки бегут»: Мила Ершова о своём самом безумном поступке

Мила Ершова не раз подчёркивала в своих интервью, что у неё непростой характер, а теперь выяснилось, что актриса любит рискованные поступки. В разговоре с журналисткой Ольгой Степанян Мила призналась в одном своём безумстве: «Прошлой весной в Сочи, в «Скайпарке», я прыгнула с высоты 207 метров. Вообще должна была это сделать ещё раньше, в свою первую поездку в этот парк, но тогда я запаниковала и потом долго грызла себя, вынашивала этот шаг».
фото: Мила Ершова/ Источник: соцсети Милы Ершовой
К затее с прыжком Мила подошла философски: «Я обожаю аттракционы, но тут дело даже не в них, а в принятии решения. Представьте: вы стоите над пропастью на подвесном мосту, всё шатается. Кто-то делает шаг — прыгает, орёт; кто-то — охает, боится, пятится назад. И пока я часа два за этим наблюдала, успела напитаться страхом других людей. Тогда я решила, что если не осилю даже маленькую высоту, то перестану себя уважать. Поэтому прыгнула с высоты 69 метров».
фото: Мила Ершова/ Источник: соцсети Милы Ершовой
Прыжок с большей высоты Мила совершила во время рабочей командировки: «В прошлом году у меня были съёмки в Сочи. Я посчитала это знаком, мол, ещё один шанс пересилить себя. И в последний съёмочный день я поехала в «Скайпарк». Повезло, что было немноголюдно, и, пока вновь не успела испугаться, я сразу направилась к инструктору и говорю: «Убедите меня, что я должна прыгнуть». А он какой-то очень правильный оказался и ответил, что не может меня убеждать, это должно быть моё решение, начал философствовать».
фото: Мила Ершова/ Источник: соцсети Милы Ершовой
Актрисе понравился такой психологический маркетинг: «Мне очень повезло, что попался такой спокойный, рассудительный мужчина, который не уговаривал меня, а именно настраивал. Проговорили мы минут 40, и всё, что мне оставалось, — просто сделать шаг. Я и сделала. До сих пор мурашки бегут, как вспоминаю».
обсуждение >>