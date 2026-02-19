Кино-Театр.Ру
«До сих пор мурашки бегут»: Мила Ершова о своём самом безумном поступке

19 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
19 февраля 2026
Мила Ершова не раз подчёркивала в своих интервью, что у неё непростой характер, а теперь выяснилось, что актриса любит рискованные поступки. В разговоре с журналисткой Ольгой Степанян Мила призналась в одном своём безумстве: «Прошлой весной в Сочи, в «Скайпарке», я прыгнула с высоты 207 метров. Вообще должна была это сделать ещё раньше, в свою первую поездку в этот парк, но тогда я запаниковала и потом долго грызла себя, вынашивала этот шаг».

«До сих пор мурашки бегут»: Мила Ершова о своём самом безумном поступке
фото: Мила Ершова/ Источник: соцсети Милы Ершовой


К затее с прыжком Мила подошла философски: «Я обожаю аттракционы, но тут дело даже не в них, а в принятии решения. Представьте: вы стоите над пропастью на подвесном мосту, всё шатается. Кто-то делает шаг — прыгает, орёт; кто-то — охает, боится, пятится назад. И пока я часа два за этим наблюдала, успела напитаться страхом других людей. Тогда я решила, что если не осилю даже маленькую высоту, то перестану себя уважать. Поэтому прыгнула с высоты 69 метров».

«До сих пор мурашки бегут»: Мила Ершова о своём самом безумном поступке
фото: Мила Ершова/ Источник: соцсети Милы Ершовой

Прыжок с большей высоты Мила совершила во время рабочей командировки: «В прошлом году у меня были съёмки в Сочи. Я посчитала это знаком, мол, ещё один шанс пересилить себя. И в последний съёмочный день я поехала в «Скайпарк». Повезло, что было немноголюдно, и, пока вновь не успела испугаться, я сразу направилась к инструктору и говорю: «Убедите меня, что я должна прыгнуть». А он какой-то очень правильный оказался и ответил, что не может меня убеждать, это должно быть моё решение, начал философствовать».

«До сих пор мурашки бегут»: Мила Ершова о своём самом безумном поступке
фото: Мила Ершова/ Источник: соцсети Милы Ершовой

Актрисе понравился такой психологический маркетинг: «Мне очень повезло, что попался такой спокойный, рассудительный мужчина, который не уговаривал меня, а именно настраивал. Проговорили мы минут 40, и всё, что мне оставалось, — просто сделать шаг. Я и сделала. До сих пор мурашки бегут, как вспоминаю».
№ 4
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 13:50
Риск дело такое, на любителя. Я не лезу в такие темы)) Точно дольше проживешь. Если подгорает, тогда наверное пойти на риск стоит. читать далее>>
№ 3
LaFee   20.02.2026 - 12:14
Может, это и круто, но я бы не рискнула. Жизнь одна, и подвергать ее опасности ради "самоуважения" - сомнительная идея. читать далее>>
№ 2
Paul_Atreides (Санкт-Петербург)   20.02.2026 - 07:59
За такое надо вручать значок «Слабоумие и отвага» 2-й степени. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   19.02.2026 - 19:29
Ух, мощно конечно, мало кто решится на такой прыжок. Так что похвально)) читать далее>>
Всего сообщений: 4
