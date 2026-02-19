Джессика Альба встречается с Дэнни Рамиресом

Прошлый год, богатый на звёздные расставания, начался с новостей о разводе Джессики Альбы и Кэша Уоррена после 16 лет брака. Но официально разойтись паре удалось только сейчас. Они оформили совместную опеку над двумя детьми — 14-летней Хэвен и 8-летним Хэйсом — и отказались от выплат алиментов. Правда, актрисе всё-таки надо будет заплатить бывшему мужу 3 миллиона долларов: в эту сумму входит компенсация за особняк в Беверли-Хиллз стоимостью 10 миллионов, который они купили в 2017 году.
фото: Джессика Альба и Кэш Уоррен / Источник: instyle.com
И хорошие новости: экс-супруги не теряли времени даром, пока длился бракоразводный процесс. Джессика начала встречаться с актёром Дэнни Рамиресом, а Кэш — с Шенной Перейра, которая моложе его на 26 лет.
фото: Джессика Альба и Дэнни Рамирес / Источник: dailymail.co.uk
