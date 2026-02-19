Кино-Театр.Ру
Джессика Альба встречается с Дэнни Рамиресом

19 февраля
2026 год

19 февраля 2026
Прошлый год, богатый на звёздные расставания, начался с новостей о разводе Джессики Альбы и Кэша Уоррена после 16 лет брака. Но официально разойтись паре удалось только сейчас. Они оформили совместную опеку над двумя детьми — 14-летней Хэвен и 8-летним Хэйсом — и отказались от выплат алиментов. Правда, актрисе всё-таки надо будет заплатить бывшему мужу 3 миллиона долларов: в эту сумму входит компенсация за особняк в Беверли-Хиллз стоимостью 10 миллионов, который они купили в 2017 году.

Джессика Альба встречается с Дэнни Рамиресом
фото: Джессика Альба и Кэш Уоррен / Источник: instyle.com

И хорошие новости: экс-супруги не теряли времени даром, пока длился бракоразводный процесс. Джессика начала встречаться с актёром Дэнни Рамиресом, а Кэш — с Шенной Перейра, которая моложе его на 26 лет.

Джессика Альба встречается с Дэнни Рамиресом
фото: Джессика Альба и Дэнни Рамирес / Источник: dailymail.co.uk
LaFee   20.02.2026 - 12:13
Симпатичный новый избранник у Джессики. читать далее>>
TanaS   19.02.2026 - 18:48
Ну, раз не лень новые романы заводить, значит, чувствует себя так же, как и выглядит. А выглядит она отлично. читать далее>>
персоны
Джессика АльбаДэнни РамиресКэш Уоррен

