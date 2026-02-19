Кино-Театр.Ру
Искристый лёд: Ника Здорик, Сергей Городничий и Денис Степанов

19 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
19 февраля 2026
18 февраля в самом центре Москвы, на Болотной площади, состоялся праздник, посвящённый финалу второго сезона сериала «Ландыши. Вторая весна» от онлайн-кинотеатра Wink. Мероприятие прошло на катке арт-павильона «Фабрика подарков». В этот зимний вечер на лёд вышел почти весь актёрский состав проекта Ника Здорик, Сергей Городничий, Иван Алексеев-Лару, Вероника Тимофеева, Владимир Стержаков, Екатерина Эссен, Денис Степанов, Арина Савостьянова, Иван Архангельский, Евгений Смирнов, Олеся Яппарова, а также Жан Просянов, Карина Каграманян, Валентина Муравская и другие.

фото: Ника Здорик и Сергей Городничий / Источник: пресс-служба

фото: Денис Степанов / Источник: пресс-служба

фото: Иван Алексеев-Лару / Источник: пресс-служба

фото: Евгений Смирнов / Источник: пресс-служба

фото: Владимир Стержаков / Источник: пресс-служба

фото: Жан Просянов / Источник: пресс-служба

фото: Вероника Тимофеева / Источник: пресс-служба

фото: Екатерина Эссен / Источник: пресс-служба

фото: Олеся Яппарова, Арина Савостьянова, Ника Здорик/ Источник: пресс-служба

фото: Иван Архангельский / Источник: пресс-служба

фото: Карина Каграманян / Источник: пресс-служба

фото: Валентина Муравская и Анна Кудинова / Источник: пресс-служба
обсуждение >>
№ 2
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 13:44
Фотозона красивая. Не в тему ландышей, но и черт с ним. На память фотки останутся. читать далее>>
№ 1
LaFee   20.02.2026 - 12:18
... То есть, все ооочень рады, что эта фигня закончилась? ;D Тогда браво! читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Иван Алексеев-ЛаруИван АрхангельскийВероника ВасантСергей ГородничийЯрослав ЗаргаровНика ЗдорикКарина КаграманянАнна КудиноваИлья ЛейбинВалентина МуравскаяМихаил ПипияЖан ПросяновАрина СавостьяноваЕвгений Смирнов-ИваницкийДенис СтепановВладимир СтержаковАсель ТурдубаеваЕкатерина ЭссенОлеся Яппарова
фильмы
Ландыши. Вторая весна

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен