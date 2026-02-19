Искристый лёд: Ника Здорик, Сергей Городничий и Денис Степанов

18 февраля в самом центре Москвы, на Болотной площади, состоялся праздник, посвящённый финалу второго сезона сериала «Ландыши. Вторая весна»
от онлайн-кинотеатра Wink
. Мероприятие прошло на катке арт-павильона «Фабрика подарков». В этот зимний вечер на лёд вышел почти весь актёрский состав проекта Ника Здорик
, Сергей Городничий
, Иван Алексеев-Лару
, Вероника Тимофеева
, Владимир Стержаков
, Екатерина Эссен
, Денис Степанов
, Арина Савостьянова
, Иван Архангельский
, Евгений Смирнов
, Олеся Яппарова
, а также Жан Просянов
, Карина Каграманян
, Валентина Муравская
и другие.
фото: Ника Здорик и Сергей Городничий / Источник: пресс-служба
фото: Денис Степанов / Источник: пресс-служба
фото: Иван Алексеев-Лару / Источник: пресс-служба
фото: Евгений Смирнов / Источник: пресс-служба
фото: Владимир Стержаков / Источник: пресс-служба
фото: Жан Просянов / Источник: пресс-служба
фото: Вероника Тимофеева / Источник: пресс-служба
фото: Екатерина Эссен / Источник: пресс-служба
фото: Олеся Яппарова, Арина Савостьянова, Ника Здорик/ Источник: пресс-служба
фото: Иван Архангельский / Источник: пресс-служба
фото: Карина Каграманян / Источник: пресс-служба фото: Валентина Муравская и Анна Кудинова / Источник: пресс-служба
обсуждение >>