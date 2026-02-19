Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Петля времени: Владимир Яглыч, Николай Валуев и Михаил Медалин

19 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
19 февраля 2026
18 февраля в Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Спасти бессмертного». Первыми приключенческую историю с элементами военной драмы о петле времени, связывающей двух молодых героев из разных эпох, посмотрели актёры Михаил Медалин, Кымбатбек Алимжанов, Игорь Денисов, Валерия Платонова и другие, а также Николай Валуев, Игорь Угольников, Елена Драпеко, Владимир Яглыч, Владимир Любимцев, Дарья Лузина и Владимир Климов.

Петля времени: Владимир Яглыч, Николай Валуев и Михаил Медалин
фото: Михаил Медалин / Источник: пресс-служба

Петля времени: Владимир Яглыч, Николай Валуев и Михаил Медалин
фото: Валерия Платонова / Источник: пресс-служба

Петля времени: Владимир Яглыч, Николай Валуев и Михаил Медалин
фото: Кымбатбек Алимжанов и Айжамал Саматова / Источник: пресс-служба

Петля времени: Владимир Яглыч, Николай Валуев и Михаил Медалин
фото: Игорь Денисов / Источник: пресс-служба

Петля времени: Владимир Яглыч, Николай Валуев и Михаил Медалин
фото: Владимир Яглыч / Источник: пресс-служба

Петля времени: Владимир Яглыч, Николай Валуев и Михаил Медалин
фото: Николай Валуев / Источник: пресс-служба

Петля времени: Владимир Яглыч, Николай Валуев и Михаил Медалин
фото: Михаил Швыдкой и Игорь Угольников / Источник: пресс-служба

Петля времени: Владимир Яглыч, Николай Валуев и Михаил Медалин
фото: Елена Драпеко / Источник: пресс-служба

Петля времени: Владимир Яглыч, Николай Валуев и Михаил Медалин
фото: Дарья Лузина / Источник: пресс-служба

Петля времени: Владимир Яглыч, Николай Валуев и Михаил Медалин
фото: Матвей Амельянович / Источник: пресс-служба

Петля времени: Владимир Яглыч, Николай Валуев и Михаил Медалин
фото: Владимир Климов / Источник: пресс-служба

Петля времени: Владимир Яглыч, Николай Валуев и Михаил Медалин
фото: Владимир Любимцев / Источник: пресс-служба

Фильм «Спасти бессмертного» выходит в прокат 26 февраля.

«Спасти бессмертного». Трейлер №3
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 13:43
Медалину стоило посмотреть на Валуева. Оделся как простой мужик, только что окончил работу на стройке. А то его мода похожа на цирковую. Нацепил все что было у мамки, даже бусам нашлось место. читать далее>>
№ 2
LaFee   20.02.2026 - 12:23
Вот все было бы норм, если б не научная фантастика... Ну сняли бы просто хороший военный фильм - нет, блин, надо завернуть это все во временные петли, в фантастику... читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   19.02.2026 - 21:57
НЕ пойду в кино тратиться на "временную петлю". Вообще не впечатлил фильм с блогером в главной роли. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Кымбатбек АлимжановМатвей АмельяновичНиколай ВалуевИгорь ДенисовЕлена ДрапекоВладимир КлимовЛюдмила КукобаАлексей ЛонгинДарья ЛузинаСолбон ЛыгденовВладимир ЛюбимцевГуфи МедалинВалерия ПлатоноваИгорь УгольниковВладимир Яглыч
фильмы
Спасти бессмертного

фотографии >>
Петля времени: Владимир Яглыч, Николай Валуев и Михаил Медалин фотографии
Петля времени: Владимир Яглыч, Николай Валуев и Михаил Медалин фотографии
Петля времени: Владимир Яглыч, Николай Валуев и Михаил Медалин фотографии
Петля времени: Владимир Яглыч, Николай Валуев и Михаил Медалин фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

День рождения >>

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен