Петля времени: Владимир Яглыч, Николай Валуев и Михаил Медалин

18 февраля в Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Спасти бессмертного»
. Первыми приключенческую историю с элементами военной драмы о петле времени, связывающей двух молодых героев из разных эпох, посмотрели актёры Михаил Медалин
, Кымбатбек Алимжанов
, Игорь Денисов
, Валерия Платонова
и другие, а также Николай Валуев
, Игорь Угольников
, Елена Драпеко
, Владимир Яглыч
, Владимир Любимцев
, Дарья Лузина
и Владимир Климов
.
Фильм «Спасти бессмертного» выходит в прокат 26 февраля.
«Спасти бессмертного». Трейлер №3
