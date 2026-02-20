«Я почувствовала себя сверхчеловеком»: Ангелина Стречина рассказала о замужестве

Ангелина Стречина уже больше трёх лет замужем за актёром Ильёй Малаковым. Они поженились в августе 2023 года и сыграли две свадьбы: одну для родителей, в русском стиле, а вторую — яркую и современную — для друзей. Не обошлось без курьёзов, но было весело. В интервьюДавиду Виннеру Ангелина рассказала, почему её не устроил традиционный вариант с регистрацией во дворце бракосочетаний: «Я так боялась, что мне на свадьбе скажут, что вот два голубя сошлись вместе. У нас не было свадьбы в ЗАГСе, была выездная роспись. Я боялась услышать фразу, что мы создали "ячейку общества"».
фото: Ангелина Стречина и Илья Малаков/ Источник: соцсети Ангелины Стречиной
Актриса уверена — для любви не нужно быть идеальным: «Я, когда встретила своего будущего мужа, очень боялась, что я неидеальна, что я не такая прекрасная, что я вот такая, какая я есть. И к тому моменту, я помню, подумала: "А надоело. Ну я не идеальная! Я буду ошибаться, я буду неправой"», — поделилась Ангелина.
Она первой призналась будущему мужу в своих чувствах: «Я подумала: "Либо пан — либо пропал!" А почему нет? Да, мне сейчас скажут, что это не взаимно, но я попробовала». Объяснение произошло на работе, Илью забрали на съёмки и он не успел ничего ответить. Ангелина очень переживала: «Дальше мы два дня не виделись. Я думала, что умру в этот момент. А ему как мужчине важно было сказать мне это лично, а не по звонку и не в сообщении. И два дня я сходила с ума. Но я это сделала и не жалею, я замужем».
Отношения с любимым человеком, по словам Ангелины, подарили ей суперсилу: «Для меня семья — это, наверное, самое главное, что есть в жизни. И так меня воспитали мои родители: вот есть семья, а потом всё остальное идёт. И поэтому когда я поняла, что да, я хочу семью, я хочу замуж, как только я вышла замуж, я почувствовала себя, честное слово, сверхчеловеком».
Актриса живёт с ощущением, что её жизненный пазл сложился: «Я не знаю, как это работает, но когда я вышла замуж, как будто всё, чего мне недоставало в жизни, все те пробелы, которые есть во мне, вот как я существую, какая я есть, вот Илья их восполнил. Я стала целостной».
