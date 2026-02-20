Кино-Театр.Ру
«Я почувствовала себя сверхчеловеком»: Ангелина Стречина рассказала о замужестве

20 февраля
2026 год

Лайфстайл
20 февраля 2026
Ангелина Стречина уже больше трёх лет замужем за актёром Ильёй Малаковым. Они поженились в августе 2023 года и сыграли две свадьбы: одну для родителей, в русском стиле, а вторую — яркую и современную — для друзей. Не обошлось без курьёзов, но было весело. В интервью Давиду Виннеру Ангелина рассказала, почему её не устроил традиционный вариант с регистрацией во дворце бракосочетаний: «Я так боялась, что мне на свадьбе скажут, что вот два голубя сошлись вместе. У нас не было свадьбы в ЗАГСе, была выездная роспись. Я боялась услышать фразу, что мы создали "ячейку общества"».

«Я почувствовала себя сверхчеловеком»: Ангелина Стречина рассказала о замужестве
фото: Ангелина Стречина и Илья Малаков/ Источник: соцсети Ангелины Стречиной


Актриса уверена — для любви не нужно быть идеальным: «Я, когда встретила своего будущего мужа, очень боялась, что я неидеальна, что я не такая прекрасная, что я вот такая, какая я есть. И к тому моменту, я помню, подумала: "А надоело. Ну я не идеальная! Я буду ошибаться, я буду неправой"», — поделилась Ангелина.

Она первой призналась будущему мужу в своих чувствах: «Я подумала: "Либо пан — либо пропал!" А почему нет? Да, мне сейчас скажут, что это не взаимно, но я попробовала». Объяснение произошло на работе, Илью забрали на съёмки и он не успел ничего ответить. Ангелина очень переживала: «Дальше мы два дня не виделись. Я думала, что умру в этот момент. А ему как мужчине важно было сказать мне это лично, а не по звонку и не в сообщении. И два дня я сходила с ума. Но я это сделала и не жалею, я замужем».

«Я почувствовала себя сверхчеловеком»: Ангелина Стречина рассказала о замужестве
фото: Ангелина Стречина/ Источник: соцсети Ангелины Стречиной

Отношения с любимым человеком, по словам Ангелины, подарили ей суперсилу: «Для меня семья — это, наверное, самое главное, что есть в жизни. И так меня воспитали мои родители: вот есть семья, а потом всё остальное идёт. И поэтому когда я поняла, что да, я хочу семью, я хочу замуж, как только я вышла замуж, я почувствовала себя, честное слово, сверхчеловеком».

Актриса живёт с ощущением, что её жизненный пазл сложился: «Я не знаю, как это работает, но когда я вышла замуж, как будто всё, чего мне недоставало в жизни, все те пробелы, которые есть во мне, вот как я существую, какая я есть, вот Илья их восполнил. Я стала целостной».
№ 2
Андрей (Омск)   20.02.2026 - 13:40
Сразу две свадьбы.! Можно обойтись без плясок, не понимаю зачем они. читать далее>>
№ 1
LaFee   20.02.2026 - 12:25
Семья как суперсила - мне нравится такое видение!)) читать далее>>
«С меня чуть не упало платье»: Ангелина Стречина рассказала о форс-мажорах на свадьбе
Ангелина Стречина рассказала о свадьбе в русском стиле
любовь откровение семья
Илья Малаков Ангелина Стречина

«Я почувствовала себя сверхчеловеком»: Ангелина Стречина рассказала о замужестве фотографии
«Я почувствовала себя сверхчеловеком»: Ангелина Стречина рассказала о замужестве фотографии
«Я почувствовала себя сверхчеловеком»: Ангелина Стречина рассказала о замужестве фотографии
«Я почувствовала себя сверхчеловеком»: Ангелина Стречина рассказала о замужестве фотографии
Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
