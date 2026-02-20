«Я интроверт и социофоб»: Ангелина Стречина призналась, что любит побыть одна

Супруги Ангелина Стречина и Илья Малаков много работают, и гости в их доме большая редкость, поскольку сами хозяева там бывают нечасто. Беседуя с Давидом Виннером, Ангелина рассказала, что к общению с людьми они с Ильёй относятся по-разному: «Вся наша жизнь сильно поменялась, когда мы вдвоём захотели побыть в профессии. То есть отдать себя профессии. И мы неожиданно стали очень занятыми. Я интроверт и социофоб. У меня бывает, что я хочу пообщаться, но, в целом, я люблю быть одна. А вот Илья экстраверт невероятный. Когда мы встретились, поженились, стали жить вместе, для меня первое время это было очень тяжело: к Илюше постоянно приходили гости, а я не могла столько общаться с людьми».
фото: Ангелина Стречина и Илья Малаков/ Источник: соцсети Ангелины Стречиной
Супруги нашли компромисс: «У нас даже сложилось такое правило: мы договорились, что я уходила в другую комнату сидеть и рисовать что-нибудь, чем-то заниматься, а он был с друзьями в это время. Сейчас друзья приходят редко. Мне несложно из-за этого, а вот Илье сложно, я это вижу».
Ангелина считает, что она не слишком хороший друг, потому что подолгу может не отвечать на сообщения: «Я почти никому не отвечаю. Мне объяснили, что это из-за того, что я всегда в обществе. Мне трудно, я устаю, видимо, от этого внимания». Актриса благодарна своим близким людям за то, что они не сердятся на неё: «Друзья мне это прощают и они меня поздравляют со всеми моими премьерами, выходами. Даже приходят в театр. Я на премьеру никого не звала, например, потому что дорогие билеты. Вот «Анна Каренина» была. И каков был мой шок, когда ко мне пришли мои друзья и я их увидела в зале с цветами!»
Отдых мечты для артистки — остаться наедине с собой. Это восстанавливает силы и даёт ресурс для работы: «Мой идеальный отдых — два года назад я улетела на Мальдивы одна на неделю. И мне могли позвонить только мой муж или мои родители. Всё. Я была недоступна для всех».
обсуждение >>