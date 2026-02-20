«Я играла за еду»: Ангелина Стречина о периоде безработицы

Актёры не устают подчёркивать, что у них очень зависимая профессия. Не стоит ждать, что после окончания учёбы ты сразу станешь востребованным артистом. В интервьюДавиду ВиннеруАнгелина Стречина рассказала, как ей было непросто устроиться на работу по профессии: «Меня никуда не взяли. Я играла собаку в новогодней сказке после выпуска из института. За еду и за проживание на гастролях. Меня никуда не звали». Ангелина тогда не могла рассчитывать даже на роль эскортниц, а теперь это уже не её тема: «Сейчас зовут, я отказываюсь. Я никого не сужу. У каждого своя жизнь, свой путь, свои причины делать то или иное. И даже если кто-то снимается в чём-то, что, на мой взгляд, кажется плохо, может быть, для человека это хорошо. Может быть, для чего-то ему это нужно?»
Актриса рассказала, что снялась обнажённой в сериале «Пищеблок» буквально на спор с собой: «Я разделась там. Зачем? А мне это было надо, чтобы доказать самой себе, что я это могу. И я это сделала, и больше не хочу этого делать». При выборе проектов у Ангелины теперь свои ориентиры: «У меня есть такое большое мерило всего. Это, в первую очередь, честность перед самой собой и что скажут мои родители».
В жизни у артистки был непростой период, когда она полгода сидела без работы: «Я сижу дома, в квартире у родителей. Я не в театре, не в кино. Нигде. Меня даже аниматором не взяли в городе! Я подала заявку, меня не взяли». Актриса была близка к отчаянию, и выйти из этого состояния ей помогла мама: «Я сидела дома и не знала, что делать, и смотрела в выключенный монитор компьютера. И в один из дней моя мама зашла в комнату и спросила: «Чего ты хочешь?» Я была очень злой. Ну вот что я хочу? Я сижу без работы, я никому не нужна. Я говорю: «Я хочу самолёт свой». Мама говорит: «Хорошо, а что надо сделать, чтобы у тебя был самолёт?» Я говорю: «У меня много денег должно быть». Она говорит: «Что для этого надо сделать?» Я говорю: «Много работать». Так мамины вопросы подвели Ангелину к главному: нужно быть начитанной, насмотренной, чтобы режиссёру было с тобой интересно. «Мама говорит: «Вот сиди, смотри фильмы и читай книги!» И ушла. Всё. С тех пор у меня нет свободного времени»,— призналась актриса.
Ангелина, несмотря на занятость, очень активна в соцсетях. Она считает, что если уж проявляться там, то нести людям нужно исключительно созидательную, а не разрушительную энергию. По признанию актрисы, она даже проходила марафон коуча Елены Блиновской и нисколько об этом не жалеет: «Я купила обычный марафон, я его прошла. За три тысячи рублей. Мне в детстве говорили: «Чего-то хочешь — иди в ту сторону. Не можешь идти — ползи. Не можешь ползти, хотя бы ляг в ту сторону и смотри в том направлении, куда ты хочешь». И если вдруг рандомный человек мне скажет: «А попробуй подумать в эту сторону!» Я такая: «Да?» Попробовала, у меня получилось. Вот и всё».
