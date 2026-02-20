«Я всё время бегу»: Ангелина Стречина о жизни на чемоданах

Ангелина Стречина и Илья Малаковпоженились три года назад. Оба очень востребованные актёры, поэтому постоянно находятся в разъездах. В интервьюДавиду Виннеру Ангелина призналась, что ей сложно контролировать свою жизнь из-за высокой занятости: «Она несётся, как какой-то поток реки. И я только успеваю раскидывать какие-то крючки, чтобы хоть как-то держаться на плаву».
С мужем актриса видится редко: «Мы вместе не живём, в целом, 10 или 11 месяцев. О чём тут речь, когда вы с марта месяца живёте в разных городах, потому что вы работаете». Однако супруги постоянно на связи и поддерживают друг друга на расстоянии. Встретиться иногда получается всего на несколько минут: «У нас так вышло, что полгода я снималась, он выпускал спектакль. А эти полгода он снимается, а я выпускаю спектакль. Я была в Сочи, в Питере. Мы виделись. Я прилетела в Москву играть спектакль, но в это время у него была смена. И поэтому я поехала в аэропорт, чтобы лететь то ли в Сочи, то ли в Питер, и он приехал в аэропорт меня проводить. Вот так мы виделись. Сейчас он в Минске, а я в Москве. И он прилетает сыграть спектакль и улететь. Вчера я его проводила с проб до метро. Мы виделись 10 минут».
фото: Ангелина Стречина и Илья Малаков/ Источник: соцсети Ангелины Стречиной
Актриса признаётся, что разрывается между карьерной реализацией и самообразованием: «У меня есть список фильмов, у меня есть список книг, но я этого не успеваю. Я не знаю, как живут люди, я не понимаю. Видимо, мне настолько всё интересно, я хочу успеть всё и везде. Я всё время бегу. Возможно, именно поэтому у меня так много всего получается, потому что я за всё хватаюсь».
