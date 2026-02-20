Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я всё время бегу»: Ангелина Стречина о жизни на чемоданах

20 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
20 февраля 2026
Ангелина Стречина и Илья Малаков поженились три года назад. Оба очень востребованные актёры, поэтому постоянно находятся в разъездах. В интервью Давиду Виннеру Ангелина призналась, что ей сложно контролировать свою жизнь из-за высокой занятости: «Она несётся, как какой-то поток реки. И я только успеваю раскидывать какие-то крючки, чтобы хоть как-то держаться на плаву».

«Я всё время бегу»: Ангелина Стречина о жизни на чемоданах
фото: Ангелина Стречина/ Источник: соцсети Ангелины Стречиной


С мужем актриса видится редко: «Мы вместе не живём, в целом, 10 или 11 месяцев. О чём тут речь, когда вы с марта месяца живёте в разных городах, потому что вы работаете». Однако супруги постоянно на связи и поддерживают друг друга на расстоянии. Встретиться иногда получается всего на несколько минут: «У нас так вышло, что полгода я снималась, он выпускал спектакль. А эти полгода он снимается, а я выпускаю спектакль. Я была в Сочи, в Питере. Мы виделись. Я прилетела в Москву играть спектакль, но в это время у него была смена. И поэтому я поехала в аэропорт, чтобы лететь то ли в Сочи, то ли в Питер, и он приехал в аэропорт меня проводить. Вот так мы виделись. Сейчас он в Минске, а я в Москве. И он прилетает сыграть спектакль и улететь. Вчера я его проводила с проб до метро. Мы виделись 10 минут».

«Я всё время бегу»: Ангелина Стречина о жизни на чемоданах
фото: Ангелина Стречина и Илья Малаков/ Источник: соцсети Ангелины Стречиной

Актриса признаётся, что разрывается между карьерной реализацией и самообразованием: «У меня есть список фильмов, у меня есть список книг, но я этого не успеваю. Я не знаю, как живут люди, я не понимаю. Видимо, мне настолько всё интересно, я хочу успеть всё и везде. Я всё время бегу. Возможно, именно поэтому у меня так много всего получается, потому что я за всё хватаюсь».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я почувствовала себя сверхчеловеком»: Ангелина Стречина рассказала о замужестве
«Он — моя крепость»: Ангелина Стречина о браке с Ильёй Малаковым
Ангелина Стречина рассказала о свадьбе в русском стиле
Поиск по меткам
откровениесемья
персоны
Илья МалаковАнгелина Стречина

фотографии >>
«Я всё время бегу»: Ангелина Стречина о жизни на чемоданах фотографии
«Я всё время бегу»: Ангелина Стречина о жизни на чемоданах фотографии
«Я всё время бегу»: Ангелина Стречина о жизни на чемоданах фотографии
«Я всё время бегу»: Ангелина Стречина о жизни на чемоданах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Денис Кравцов
20 февраля ушёл из жизни актёр Денис Кравцов.
Михаил Синтин
20 февраля ушёл из жизни актёр Михаил Синтин.
Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.

День рождения >>

Вера Алентова
Людмила Волкова (III)
Мурман Джинория
Илья Любимов
Виктор Маркин
Дмитрий Милютенко
Аршак Оганян
Борис Сабуров
Анвар Халилулаев
Кристофер Аткинз
Эшли Грин
Тайн Дэйли
Мелани Лоран
Эллиот Пэйдж
Алан Рикман
Дженнифер Лав Хьюитт
все родившиеся 21 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен