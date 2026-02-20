«Не хочу доказывать, что не покупала диплом»: Марина Александрова пожаловалась на режиссёров

Марина Александрова опубликовала в соцсетях эмоциональный пост о том, что в последнее время она всё чаще стала сталкиваться с непрофессионализмом режиссёров, к которым ходит на кастинги. Актрису задевает, что, имея за плечами десятки ролей, ей всё равно приходится доказывать своё «органичное существование в кадре».
фото: соцсети Марины Александровой
«Хотела бы искренне понять, зачем вам нужны пробы актёров с актёрским портфолио в 50 и более фильмов. Часто сцены, которые вы присылаете, — это сцена на органичное существование, максимум, что требуется от актёра, это мини-конфликт… Я принимаю, когда вы хотите посмотреть «химию» между партнёрами, которые уже 25 раз играли вместе все конфликты и притяжения супругов, любовников, друзей и врагов, принимаю знакомство с режиссёром, которого я тоже кастингую, поверьте, ведь задача «давайте также, но построже» мне говорит о многом, но зачем вам сцена с «давно не виделись, как дела?» — возмутилась Александрова.
фото: соцсети Марины Александровой
Актриса объяснила, что на пробы она хочет ходить для совместного поиска с режиссёром «чего-то выходящего за рамки органики»: «Я не хочу доказывать какому-то продюсеру с платформы, что я не покупала диплом актрисы театра и кино, и тратить своё время, чтобы неподготовленный режиссёр посмотрел на моё органичное существование, а продюсеры бы сказали: «Не удивила». И пробы — это не результат, а поиск чего-то выходящего за рамки просто органики, это договоренность с друг другом: «А было бы нам круто что-то сделать вместе?», «А будем ли мы рисковать?» Если вы вызываете актёра на пробы сцен, то решите, что вам важно найти, подумайте, где болевая точка героя или ваша, зачем вам снимать это кино? Уж точно, не ради денег, их вы не найдете в нужном количестве, а вот стать «безумным мечтателем» можете, но надо быть готовым! И да, я снималась с Караченцовым и даже Михаилом Ульяновым, я помню, когда с тобой на пробах просто разговаривали, не пытаясь впихнуть в тебя все сцены сценария на органичное существование» — написала Марина.
фото: соцсети Марины Александровой
фото: Николай Караченцов и Марина Александрова / Источник: соцсети Марины Александровой
В комментариях актрису поддержали Дарья Повереннова, Юлия Хлынина, Елена Валюшкина, Глафира Тарханова и многие другие коллеги по цеху. А Александра Ребенок тоже решила высказаться на больную тему: «Да, Марина, и у меня тоже такие мысли. Ещё когда в лучшем случае ассистент, а в худшем — и сам режиссёр снимает сам же всё на телефон и подыгрывает за партнёра! При том, что сцена — финал фильма, где ты стоишь перед тем, как сброситься из окна и должен темпераментно проявить себя, стоя в тесной комнате. Или стучишь ножном по пустому столу, так как выбрали сцену, где ты режешь салат и там ещё 4 партнёра… Я в возмущении… Зачем? Вывод такой: отрабатываете з/п при подготовке к проекту, при этом совершенно не понимаете вообще, что такое пробы и зачем они нужны. При том, что пробы я люблю и еду прежде всего посмотреть на режиссёра и послушать, о чём хочет он сделать эту историю и зачем».
