Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

21 февраля
2026 год

Лайфстайл
21 февраля 2026
19 февраля Эрик Дэйн, известный по сериалам «Анатомия страсти» и «Эйфория», умер в возрасте 53 лет. Около года назад ему диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС) — прогрессирующее заболевание, поражающее нервные клетки спинного и головного мозга и ведущее к потере мышечного контроля. Уже через пару месяцев актёр рассказал, что перестал чувствовать правую руку.

Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет
фото: hollywoodreporter.com

Последние месяцы Дэйн передвигался на инвалидной коляске. Семья актёра в официальном заявлении отметила, что, несмотря на тяжесть заболевания, он старался проявлять мужество: «На протяжении всего своего пути с БАС Эрик стал сторонником повышения осведомленности о болезни и проведения исследований, полным решимости помочь другим людям, столкнувшимся с той же проблемой. Нам будет его очень не хватать, и мы всегда будем с любовью вспоминать его. Эрик обожал своих поклонников и навсегда благодарен за проявление любви и поддержки, которые он получил».

Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет
фото: lady.mail.ru

У актёра остались жена Ребекка Гейхарт, которая в 2018 году подала на развод, но незадолго до смерти Дэйна решила прервать бракоразводный процесс, а также двое дочерей — 15-летняя Билли и 13-летняя Джорджия. Супруги были вместе 13 лет, начиная с 2004 года. Последние семь лет они жили раздельно.

Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет
фото: pagesix.com
обсуждение
№ 1
Азовочка   21.02.2026 - 00:44
Буквально на минувшей неделе впервые услышала об этом редком заболевании в программе, посвященной жизни и творчеству композитора В. Мигули. Страшная болезнь, вдова рассказывала о его мучительном уходе..... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь
«Правая рука полностью перестала работать»: Эрик Дэйн рассказал о прогрессирующей болезни
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram