Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

Последние месяцы Дэйн передвигался на инвалидной коляске. Семья актёра в официальном заявлении отметила, что, несмотря на тяжесть заболевания, он старался проявлять мужество: «На протяжении всего своего пути с БАС Эрик стал сторонником повышения осведомленности о болезни и проведения исследований, полным решимости помочь другим людям, столкнувшимся с той же проблемой. Нам будет его очень не хватать, и мы всегда будем с любовью вспоминать его. Эрик обожал своих поклонников и навсегда благодарен за проявление любви и поддержки, которые он получил».
фото: lady.mail.ru
У актёра остались жена Ребекка Гейхарт, которая в 2018 году подала на развод, но незадолго до смерти Дэйна решила прервать бракоразводный процесс, а также двое дочерей — 15-летняя Билли и 13-летняя Джорджия. Супруги были вместе 13 лет, начиная с 2004 года. Последние семь лет они жили раздельно.
обсуждение >>