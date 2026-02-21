Анфиса Чехова показала новые фото со свадьбы

5 февраля 48-летняя Анфиса Чехова и 44-летний Александр Златопольскийсвязали себя узами брака. Пара решила отложить пышное свадебное торжество до лета, когда погода будет к нам более благосклонна. Но это не помешало супругам наделать множество фотографий из ЗАГСа, задокументировав важный момент в их жизни. Снимками в своих соцсетях поделилась Анфиса Чехова.
фото: соцсети Анфисы Чеховой
Телеведущая рассказывала в интервью, что долго не решалась выходить замуж, потому что каждый раз её пугали недостатки в партнёрах. Но в отношениях с Александром всё сложилось идеально: «Саша очень надёжный. Я доверяю ему секреты, которые никогда никому не рассказывала. Он принимает и любит любой, даже в самых моих неприглядных проявлениях. С ним я могу быть полностью расслабленной. С ним я чувствую себя любимой и защищённой. Саша исполняет все мои мечты и разделяет мои планы на жизнь. Мне не нужно идти на какие-то жертвы, чтобы быть рядом с ним. Своими поступками он окончательно развеял мои страхи».
Брак с Александром Златопольским — первый официальный союз Анфисы. До этого она прожила несколько лет в гражданском браке с актёром Гурамом Баблишвили, у них есть общий сын Соломон. У Александра Златопольского от предыдущих отношений с актрисой и сценаристкой Натальей Донской две дочери.
