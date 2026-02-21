Данила Козловский, Филипп Киркоров и Ксения Собчак высказались о смерти Николая Комягина

20 февраля Ксения Собчак сообщила о смерти солиста группы Shortparis Николая Комягина. Он был известен как музыкант, поэт, перформативный художник и актёр. По информации журналистки, Николаю стало плохо после занятий боксом, сердце не выдержало нагрузки. Ему было 39 лет. «Горько и больно. Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву, потом всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее. Оставался в стране, хоть ему и запретили давать концерты. Я ходила на его выступления, и это всегда было несколько часов безвременья — с тем, что он творил на сцене. А как он играл в кино? А какую музыку они играли для кино? Канны, Венеция — она доехала куда дальше его родного Новокузнецка. Невосполнимая потеря», — написала Собчак.
«Ушел из жизни Николай Комягин... Остановилось сердце. Какая-то совсем оглушительная новость. Невероятной силы артист и музыкант, но в то же время удивительной интеллигентности и хрупкости человек... Это было настоящим счастьем чуть-чуть его знать и вместе работать. Как же бесконечно жаль. До злости жаль», — написал Данила Козловский.
фото: theblueprint.ru
Также о кончине музыканта высказались и представители светской тусовки, которой Комягин всячески избегал: «Я мечтал познакомиться и о пообщаться с ним. Не успел. Господь забирает самых выдающихся. Наследие Николая мы будем разбирать десятилетиями. Сегодня появился русский Курт Кобейн», — написалФилипп Киркоров.
фото: theblueprint.ru
«За последние 10 лет для меня это, наверное, один из самых ярких проектов — но не популярных. Это разные вещи. Яркий проект, которым можно было бы гордиться, что в России он есть. Они действительно очень свободные и многим дали вот такое ощущение через музыку, через видео, которые они создавали», — сказалВлад Лисовец.
