Любительница настольных игр, поэт и альтруист: Полина Куценко празднует 30-летие

22 февраля
2026 год

22 февраля 2026
У актрисы Полины Куценко знаменитые родители — Мария Порошина и Гоша Куценко, поэтому в новостные публикации её имя попадает в основном через них: что-то в интервью сказала мама, о чём-то в беседе с журналистами обмолвился папа. Сама Полина человек сдержанный и о своей личной жизни предпочитает не распространяться. Ёе родители прожили вместе пять лет, а потом расстались. Инициатором разрыва был Гоша Куценко. «На меня развод родителей никак не повлиял. Я была слишком маленькой, и ни мама, ни папа не пропали из моей жизни. Они всегда были рядом», — рассказывала Полина в одном из интервью.

Любительница настольных игр, поэт и альтруист: Полина Куценко празднует 30-летие
фото: Полина Куценко с родителями/ Источник: соцсети Полины Куценко

Полина Куценко окончила Театральный институт имени Бориса Щукина, немного снималась в кино, а сейчас играет в Театре на Таганке, которым руководит Ирина Апексимова. По словам отца, Полина скромная актриса, и эта скромность не идёт в плюс её карьере: «У неё парень был, с которым она прожила восемь лет. Он такой кавказский режиссёр. Она стала такой домашней, а девчонки-актрисы должны быть другие, они должны быть актуальные. А она готовить научилась. Вообще на моих глазах состарилась просто. Ребёнок по сути, а так — бабушка». Речь здесь об осетинском режиссёре Яне Яновском — Полина и Ян начали встречаться ещё во время учёбы, но что-то не сложилось. Молодые люди расстались, сохранив дружеские отношения.

Любительница настольных игр, поэт и альтруист: Полина Куценко празднует 30-летие
фото: Полина Куценко/ Источник: соцсети Полины Куценко

Полина с Яном придумывали и проводили тренинги для банков и разных компаний. По словам Гоши Куценко, в проведении этих тренингов Полина добилась определённого успеха, а ещё она большой альтруист и хороший педагог: «У неё посыл такой, она любит всем помогать. Она спасает мир, она всех спасает. У неё есть такая жилка педагогическая». Актриса увлекается настольными играми и нашла в этом даже профессиональный интерес. «Это меня интересует ещё и с точки зрения моей профессии. С точки зрения наблюдения за людьми, за их эмоциями. Некоторые люди проявляются так, как ты вообще от них не ожидаешь», — рассказала она в своей актёрской видеовизитке.

Любительница настольных игр, поэт и альтруист: Полина Куценко празднует 30-летие
фото: Полина Куценко/ Источник: соцсети Полины Куценко

Полина пишет стихи, публикует их в соцсетях и на онлайн-платформе для авторов. Папа иронично отзывается об этой части жизни дочери, как и о её ролях в кино: «Она нереально романтическая. Стишки пишет. Какое-то у неё отстранённое существование. Как будто она в СССР ещё находится. Самое смешное: у неё хорошо получалось играть в кино проституток. Это так смешно, самые трогательные тургеневские проститутки. Я наслаждался».

Любительница настольных игр, поэт и альтруист: Полина Куценко празднует 30-летие
фото: Полина Куценко/ Источник: соцсети Полины Куценко

В своей новой актёрской визитке Полина призналась в том, что не чувствует себя взрослой: «Мне казалось, что уже пришёл тот период, когда пора повзрослеть, понять, чего я хочу, чего я достигла к этому времени. Но сейчас я это отпустила. Я решила, что если я пока не могу достаточно повзрослеть, я не буду этого делать. У меня детский характер. Я очень простая, как золотая монета. Я творческая натура, эмоциональная».

Любительница настольных игр, поэт и альтруист: Полина Куценко празднует 30-летие
фото: Полина Куценко с мамой и сёстрами/ Источник: соцсети Полины Куценко

К 30 годам родители Полины были уже известными актёрами, но её карьерные результаты пока весьма скромные. Однако помощи у знаменитых мамы и папы Полина не просит и вообще не щеголяет родством: «Я этого всегда стеснялась. Казалось, что если я скажу когда-нибудь про родителей, то уже не буду больше собой. Было мерзко, когда мне кто-то на это намекал… Видимо, такое воспитание. Для меня это дикость».
обсуждение >>
№ 5
Макс Милиан   22.02.2026 - 15:22
... В этом весь Гоша, не изменяет себе в скандальных высказываниях) читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   22.02.2026 - 15:12
Больше сего убила фраза Куценко о дочери "мне нравится как она играет тургеневских проституток, я прям наслаждаюсь". читать далее>>
№ 3
Макс Милиан   22.02.2026 - 13:51
... Она просто хорошая девочка, как и ее папа - просто хороший человек. Удачи Полине в любых начинаниях! читать далее>>
№ 2
Тульский парень   22.02.2026 - 13:11
... тем, что не выпячивает свою жизнь на показ, а значит о ней мало слышно. не то как некоторые особы куда постарше. читать далее>>
№ 1
Нильда Кунья   22.02.2026 - 12:22
И чем она заслужила столь пристальное внимание и персональное поздравление весьма уважаемого сайта о кино и театре? читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
