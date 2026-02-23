Кино-Театр.Ру
Миа Гот и Шайа ЛаБаф расстались год назад

23 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
23 февраля 2026
32-летняя Миа Гот и 39-летний Шайа ЛаБаф, оформившие развод в далёком 2018-м году, а потом возобновившие отношения в статусе гражданских супругов, снова расстались. Актёры разъехались ещё год назад, однако официально уведомлять об этом поклонников не стали. Сейчас ЛаБаф живёт в Новом Орлеане, а Миа Гот осталась в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает People. «Их отношения всегда были непростыми. В прошлом году они часто не ладили, между ними было много драмы. Она любит его, но он ей не необходим. Она очень независима. У неё своя жизнь, своя карьера, и в приоритете — их дочь», — рассказал изданию инсайдер.

Миа Гот и Шайа ЛаБаф расстались год назад
фото: usmagazine.com

Новости о расставании пары появились после ареста актёра. По данным СМИ, на днях он повздорил с персоналом бара в Новом Орлеане: находясь в состоянии алкогольного опьянения, Шайа вломился в заведение с обнажённым торсом, вёл себя неадекватно, агрессивно требовал пустить его за барную стойку. После того как Шайа отказался добровольно покидать бар, охране пришлось насильно вывести его наружу. На улице актёр устроил драку, в ходе которой сам получил незначительные травмы. Согласно судебным документам, его задержали и предъявили два обвинения в нанесении лёгких телесных повреждений.

Миа Гот и Шайа ЛаБаф расстались год назад
фото: Талия Барнетт и Шайа ЛаБаф / Источник: hellomagrussia.ru

ЛаБаф и Гот познакомились в 2012 году на съёмках фильма «Нимфоманка: Часть II». В 2016 году они провели свадебную церемонию в Лас-Вегасе. После объявления о разводе в 2018 году Шайа начал встречаться с певицей Талией Барнетт. В конце 2020 года, уже после расставания с Шайей, Талия обвинила актёра в физическом, сексуальном и психологическом насилии. В том же году Мию и Шайю заметили с обручальными кольцами. В 2022 году у них родилась дочь Изабель. Летом 2025 года актёру удалось уладить конфликт с Талией.
№ 4
Мария_2191   24.02.2026 - 20:42
Смотрю, удобно конечно жить в гражданском браке - захотел сошёлся и всем расказываешь, что у меня есть муж/жена (правда гражданский/ая), захотел наоборот, разошёлся. И нет той волокиты с бумагами и разбирательствами... читать далее>>
№ 3
Матвей Брикун   24.02.2026 - 15:59
Лабаф -человек сидящий на чем-то и еще постоянно пьющий. Каждый год влазит в драки, в скандалы. Постоянно бухой, раздевается на публике, как это было буквально неделю назад. читать далее>>
№ 2
Ярослав Пахомов   23.02.2026 - 20:31
Такая непростая история, кажется, что у них всё было очень взбудораженно, с множеством конфликтов и эмоций. Надеюсь, они найдут свой путь к спокойствию и счастью читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   23.02.2026 - 18:24
Если смотреть на новость, то можно так о писать о каждых отношениях звёздных пар, которые закончились то ли год назад, то ли два (неважно). читать далее>>
Всего сообщений: 4
