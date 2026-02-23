Кино-Театр.Ру
«Он никогда не будет Мишей, которого я знал»: Иван Охлобыстин перестал общаться с Михаилом Ефремовым

23 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
23 февраля 2026
В прошлом году Михаил Ефремов досрочно освободился из колонии, где отбывал срок за ДТП, в котором погиб человек. Постепенно артист возвращается к работе, однако дружеские связи налаживать не спешит. Иван Охлобыстин, который дружил с Ефремовым много лет, рассказал, что они перестали общаться.

«Он никогда не будет Мишей, которого я знал»: Иван Охлобыстин перестал общаться с Михаилом Ефремовым
фото: vokrug.tv

«Я с ним не виделся, когда он вернулся. А почему так? Потому что это деликатная ситуация. Вот он пережил чудовищную трагедию и ему сейчас очень тяжело возвращаться в реальную жизнь. И он уже не будет тем Мишей, которого я знал. Пока он сам со мной не инициирует встречу, я не дерзну его как-то беспокоить. Это значит, что ему тяжело… Он мой друг. Я его бесконечно уважаю и люблю, как человека, но не дерзну нарушать его личное пространство. Просто хочу, чтобы он был счастлив. А если он счастлив, когда не общается со мной, то пусть так оно и будет», — поделился актёр в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

«Он никогда не будет Мишей, которого я знал»: Иван Охлобыстин перестал общаться с Михаилом Ефремовым
фото: starhit.ru

За первый рабочий проект Ефремова Охлобыстин тоже рад: «Очень порадовался, что Никита Сергеевич похлопотал за него и предоставил работу — это здорово! Потому что при такой истории многие театры бы не решились взять Мишу, а Миша без работы — это покойник», — сказал Охлобыстин.
№ 1
Дмитрий А. Мишин   23.02.2026 - 12:53
Что знаю я. Ваня уже не тот, что был раньше )))))))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
