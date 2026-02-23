«Он никогда не будет Мишей, которого я знал»: Иван Охлобыстин перестал общаться с Михаилом Ефремовым

что почитать?

Новости кино Закончились съемки фильма «Отель "У погибшего альпиниста"» с Евгением Цыгановым и Сергеем Маковецким Мистический детектив с элементами фантастики, снятый по мотивам повести братьев Стругацких, выйдет в прокат 28 января 2027 года

Лайфстайл «Не хочу доказывать, что не покупала диплом»: Марина Александрова пожаловалась на режиссёров Актриса недовольна, что ей приходится зазря ходить на пробы

Спутник телезрителя «Слон»: А вместо сердца – пламенный мотор 20 февраля, 23:30, Первый канал

Спутник телезрителя «Кракен»: Русы против тентаклей 23 февраля, 21:30, Россия 1

Главная тема Муд Линча: полеты во сне и наяву самого загадочного режиссера Как он снимал, рисовал, музицировал и просто любовался погодой

Новости кино «Наши жизни принадлежат нам»: Софи Тёрнер и Кит Харингтон в трейлере «Проклятого рыцаря» В прокате с 23 апреля