Александра Даддарио разводится с кинопродюсером Эндрю Формом

23 февраля
2026 год

23 февраля 2026
Звезда «Белого лотоса», актриса Александра Даддарио, и кинопродюсер Эндрю Форм разводятся после трёх лет брака. Они готовы сохранить тёплые отношения ради сына, которому сейчас год и три месяца, и расстаются «с любовью и уважением». Об этом сообщает People.

Александра Даддарио разводится с кинопродюсером Эндрю Формом
фото: sheknows.com

По информации Daily Mail, супруги решили разойтись из-за постоянной занятости: «После того, как Александра и Эндрю стали находиться порознь из-за своих рабочих графиков, они отдалились друг от друга. Появление ребёнка было поводом быть вместе и любить друг друга, но даже после этого они проводили мало времени вместе, и их совместная жизнь постепенно распалась», — заявил источник из окружения пары.

Александра Даддарио и Эндрю Форм поженились в 2022 году. В 2024-м у них родился сын, однако актриса долго скрывала беременность, потому что не хотела торопить события — в прошлом она пережила выкидыш. Мальчик стал первенцем для Даддарио и третьим ребёнком для Форма: от первой супруги Джорданы Брюстер у него есть двое сыновей.
