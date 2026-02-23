Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Зендея и Том Холланд спровоцировали слухи о тайной свадьбе

23 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
23 февраля 2026
Спустя год после того, как Зендея подтвердила ею же запущенный слух о помолвке с Томом Холландом, актриса дала публике пищу для новых пересудов и сплетен — на этот раз о тайной свадьбе. На днях папарацци засняли актрису во время встречи с продюсером Джошом Либерманом. И диванные специалисты по обручальным кольцам заметили, что Зендея сменила свой гигантский помолвочный перстень с бриллиантом на скромное золотое украшение, напоминающее классическое обручальное кольцо. Из чего поклонники актрисы сделали вывод, что она тайно вышла замуж за своего давнего возлюбленного Тома Холланда, роман с которым длится 5 лет.

Зендея и Том Холланд спровоцировали слухи о тайной свадьбе
фото: Зендея и Том Холланд/ Источник: pagesix.com

Сами актёры пока не прокомментировали эти слухи. Впрочем, многие полагают, что эта тонкая игра с кольцами — пиар-трюк перед выходом новых фильмов с участием актёров. Совсем скоро, в апреле, в прокат выйдет новый фильм «Вот это драма!», в котором Зендея и Роберт Паттинсон играют жениха и невесту, переживающих серьёзный кризис доверия в преддверии свадьбы (как в тему!).

Зендея и Том Холланд спровоцировали слухи о тайной свадьбе
фото: соцсети Зендеи
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   23.02.2026 - 12:57
Опять эти западные провокаторы)) Никак не угомонятся. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Твой худший секрет: Зендея и Роберт Паттинсон в трейлере фильма «Вот это драма!»
Зендея и Том Холланд обручились
Поиск по меткам
слухи
персоны
ЗендеяРоберт ПаттинсонТом Холланд
фильмы
Вот это драма!

фотографии >>
Зендея и Том Холланд спровоцировали слухи о тайной свадьбе фотографии
Зендея и Том Холланд спровоцировали слухи о тайной свадьбе фотографии
Зендея и Том Холланд спровоцировали слухи о тайной свадьбе фотографии
Зендея и Том Холланд спровоцировали слухи о тайной свадьбе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дмитрий Михайлов
22 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Михайлов.
Алла Малкина
21 февраля ушла из жизни актриса Алла Малкина.
Денис Кравцов
20 февраля ушёл из жизни актёр Денис Кравцов.
Михаил Синтин
20 февраля ушёл из жизни актёр Михаил Синтин.
Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Василий Антонов
13 февраля ушёл из жизни сценарист Василий Антонов.

День рождения >>

Олег Гаркуша
Владимир Гусев
Андрей Муравьёв
Иван Николаев
Александр Романцов
Геннадий Сайфулин
Валентина Телегина
Борис Токарев (II)
Олег Янковский
Эмили Блант
Алешандре Боржес
Джош Гэд
Федерико Луппи
Келли Макдональд
Томаш Стокингер
Дакота Фаннинг
все родившиеся 23 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Однажды в Газе
боевик, драма, комедия
Палестина, ОАЭ, Иордания, Франция, Германия, Португалия, Катар, 2025
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
Убийцы
боевик, драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram