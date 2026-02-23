Зендея и Том Холланд спровоцировали слухи о тайной свадьбе

Спустя год после того, как Зендеяподтвердилаею же запущенный слух о помолвке с Томом Холландом, актриса дала публике пищу для новых пересудов и сплетен — на этот раз о тайной свадьбе. На днях папарацци засняли актрису во время встречи с продюсером Джошом Либерманом. И диванные специалисты по обручальным кольцам заметили, что Зендея сменила свой гигантский помолвочный перстень с бриллиантом на скромное золотое украшение, напоминающее классическое обручальное кольцо. Из чего поклонники актрисы сделали вывод, что она тайно вышла замуж за своего давнего возлюбленного Тома Холланда, роман с которым длится 5 лет.
