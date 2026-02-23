BAFTA-2026: Алисия Викандер, Моника Беллуччи и Тимоти Шаламе

Вчера в Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств (коротко BAFTA), лауреатами которой стали Джесси Бакли
, Пол Томас Андерсон
и Шон Пенн
, а фильм «Битва за битвой»
забрал 6 статуэток, в том числе в номинации "Лучший фильм". На красной дорожке позировали Моника Беллуччи
, Алисия Викандер
, Леонардо ДиКаприо
, Тимоти Шаламе
, Кирстен Данст
, Эмма Стоун
, Джиллиан Андерсон
, Кейт Хадсон
и многие другие.
фото: Алисия Викандер/ Источник: wwd.com
фото: Тимоти Шаламе/ Источник: wwd.com
фото: Сэди Синк/ Источник: wwd.com
фото: Джиллиан Андерсон/ Источник: wwd.com
фото: Джесси Бакли/ Источник: wwd.com
фото: Кейт Хадсон/ Источник: wwd.com
фото: Эмма Стоун/ Источник: wwd.com
фото: Кейт Миддлтон и Принц Уильям/ Источник: wwd.com
фото: Киллиан Мёрфи/ Источник: variety.com
фото: Джесси Племонс и Кирстен Данст/ Источник: wwd.com
фото: Моника Беллуччи/ Источник: wwd.com фото: Леонардо ДиКаприо/ Источник: wwd.com
