Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

BAFTA-2026: Алисия Викандер, Моника Беллуччи и Тимоти Шаламе

23 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
23 февраля 2026
Вчера в Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств (коротко BAFTA), лауреатами которой стали Джесси Бакли, Пол Томас Андерсон и Шон Пенн, а фильм «Битва за битвой» забрал 6 статуэток, в том числе в номинации "Лучший фильм". На красной дорожке позировали Моника Беллуччи, Алисия Викандер, Леонардо ДиКаприо, Тимоти Шаламе, Кирстен Данст, Эмма Стоун, Джиллиан Андерсон, Кейт Хадсон и многие другие.

BAFTA-2026: Алисия Викандер, Моника Беллуччи и Тимоти Шаламе
фото: Алисия Викандер/ Источник: wwd.com

BAFTA-2026: Алисия Викандер, Моника Беллуччи и Тимоти Шаламе
фото: Тимоти Шаламе/ Источник: wwd.com

BAFTA-2026: Алисия Викандер, Моника Беллуччи и Тимоти Шаламе
фото: Сэди Синк/ Источник: wwd.com

BAFTA-2026: Алисия Викандер, Моника Беллуччи и Тимоти Шаламе
фото: Джиллиан Андерсон/ Источник: wwd.com

BAFTA-2026: Алисия Викандер, Моника Беллуччи и Тимоти Шаламе
фото: Джесси Бакли/ Источник: wwd.com

BAFTA-2026: Алисия Викандер, Моника Беллуччи и Тимоти Шаламе
фото: Кейт Хадсон/ Источник: wwd.com

BAFTA-2026: Алисия Викандер, Моника Беллуччи и Тимоти Шаламе
фото: Эмма Стоун/ Источник: wwd.com

BAFTA-2026: Алисия Викандер, Моника Беллуччи и Тимоти Шаламе
фото: Кейт Миддлтон и Принц Уильям/ Источник: wwd.com

BAFTA-2026: Алисия Викандер, Моника Беллуччи и Тимоти Шаламе
фото: Киллиан Мёрфи/ Источник: variety.com

BAFTA-2026: Алисия Викандер, Моника Беллуччи и Тимоти Шаламе
фото: Джесси Племонс и Кирстен Данст/ Источник: wwd.com

BAFTA-2026: Алисия Викандер, Моника Беллуччи и Тимоти Шаламе
фото: Моника Беллуччи/ Источник: wwd.com

BAFTA-2026: Алисия Викандер, Моника Беллуччи и Тимоти Шаламе
фото: Леонардо ДиКаприо/ Источник: wwd.com
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   23.02.2026 - 14:49
Оливия Кук превратилась в саму настоящую тетку из хрупкой девочки. По победам не удивлен. Как и думал. На Оскаре ожидаю почти того же. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Джиллиан АндерсонПол Томас АндерсонРиз АхмедДжесси БаклиМоника БеллуччиРоуз БирнАлисия ВикандерЭйми Лу ВудКирстен ДанстПатрик ДемпсиМэгги ДжилленхолЛеонардо ДиКаприоМинни ДрайверЧэйс ИнфинитиБобби КаннавалеГленн КлоузОливия КукКэри Ханна МаллиганПол МескальКиллиан МёрфиВагнер МоураШон ПеннДжесси ПлемонсПитер СарсгаардСэди СинкСтеллан СкарсгардЭмма СтоунКейт ХадсонИтан ХоукТимоти Шаламе
фильмы
Битва за битвой

фотографии >>
BAFTA-2026: Алисия Викандер, Моника Беллуччи и Тимоти Шаламе фотографии
BAFTA-2026: Алисия Викандер, Моника Беллуччи и Тимоти Шаламе фотографии
BAFTA-2026: Алисия Викандер, Моника Беллуччи и Тимоти Шаламе фотографии
BAFTA-2026: Алисия Викандер, Моника Беллуччи и Тимоти Шаламе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Надежда Ермакова
23 февраля ушла из жизни актриса Надежда Ермакова.
Дмитрий Михайлов
22 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Михайлов.
Алла Малкина
21 февраля ушла из жизни актриса Алла Малкина.
Денис Кравцов
20 февраля ушёл из жизни актёр Денис Кравцов.
Михаил Синтин
20 февраля ушёл из жизни актёр Михаил Синтин.
Василий Антонов
13 февраля ушёл из жизни сценарист Василий Антонов.

День рождения >>

Олег Гаркуша
Владимир Гусев
Андрей Муравьёв
Иван Николаев
Александр Романцов
Геннадий Сайфулин
Валентина Телегина
Борис Токарев (II)
Олег Янковский
Эмили Блант
Алешандре Боржес
Джош Гэд
Федерико Луппи
Келли Макдональд
Томаш Стокингер
Дакота Фаннинг
все родившиеся 23 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Однажды в Газе
боевик, драма, комедия
Палестина, ОАЭ, Иордания, Франция, Германия, Португалия, Катар, 2025
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
Убийцы
боевик, драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен