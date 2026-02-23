Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред

23 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
23 февраля 2026
Давненько мы не заглядывали на страницы глянца, а тем временем, за прошедшие две недели вышли модные съёмки с участием Зендеи и Роберта Паттинсона, Сары Снук, Кирнан Шипки, Аманды Сайфред, Джесси Бакли, Ребекки Фергюсон, Мэг Райан, Джуда Лоу, Маргарет Куолли, Сары Пиджон, Дав Кэмерон и Сьюки Уотерхауз.

Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред
фото: Зендея и Роберт Паттинсон для журнала Interview/ Источник: соцсети Зендеи

Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред
фото: Зендея для журнала Interview/ Источник: соцсети Зендеи

Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред
фото: Сара Снук для Vogue China/ Источник: vogue.com.cn

Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред
фото: Аманда Сайфред для Porter/ Источник: net-a-porter.com

Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред
фото: Джесси Бакли для Entertainment Weekly/ Источник: соцсети фотографа Джины Гизеллы

Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред
фото: Джесси Бакли для Entertainment Weekly/ Источник: соцсети фотографа Джины Гизеллы

Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред
фото: Ребекка Фергюсон для Harper's Bazaar/ Источник: harpersbazaar.com

Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред
фото: Джуд Лоу для Document Journal/ Источник: documentjournal.com

Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред
фото: Маргарет Куолли для Vanity Fair/ Источник: vanityfair.com

Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред
фото: Сара Пиджон и Пол Энтони Келли для Vanity Fair/ Источник: vanityfair.com

Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред
фото: Мэг Райан для журнала Perfect/ Источник: соцсети Мэг Райан

Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред
фото: Сьюки Уотерхаус для рекламной кампании Michael Kors Spring 2026/ Источник: wwd.com

Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред
фото: Аманда Сайфред для Flaunt/ Источник: flaunt.com

Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред
фото: Дав Кэмерон и Эван Джогия для журнала Paper/ Источник: papermag.com

Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред
фото: Миа Гот для рекламной кампании Dior/ Источник: dior.com

Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред
фото: Кирнан Шипка для журнала Interview/ Источник: interviewmagazine.com
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Ярослав Пахомов   23.02.2026 - 20:52
За две недели вышло много красивых фотосессий читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
красотарекламастиль
персоны
Джесси БаклиЗендеяПол Энтони КеллиМаргарет КуоллиДав КэмеронДжуд ЛоуРоберт ПаттинсонСара ПиджонМэг РайанАманда СайфредСара СнукСьюки УотерхаузРебекка ФергюсонКирнан Шипка

фотографии >>
Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред фотографии
Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред фотографии
Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред фотографии
Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Надежда Ермакова
23 февраля ушла из жизни актриса Надежда Ермакова.
Дмитрий Михайлов
22 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Михайлов.
Алла Малкина
21 февраля ушла из жизни актриса Алла Малкина.
Василий Антонов
13 февраля ушёл из жизни сценарист Василий Антонов.

День рождения >>

Олег Гаркуша
Владимир Гусев
Андрей Муравьёв
Иван Николаев
Александр Романцов
Геннадий Сайфулин
Валентина Телегина
Борис Токарев (II)
Олег Янковский
Эмили Блант
Алешандре Боржес
Джош Гэд
Федерико Луппи
Келли Макдональд
Томаш Стокингер
Дакота Фаннинг
все родившиеся 23 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Однажды в Газе
боевик, драма, комедия
Палестина, ОАЭ, Иордания, Франция, Германия, Португалия, Катар, 2025
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
Убийцы
боевик, драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен