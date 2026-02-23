Отдел кадров: Роберт Паттинсон, Мэг Райан и Аманда Сайфред

Давненько мы не заглядывали на страницы глянца, а тем временем, за прошедшие две недели вышли модные съёмки с участием Зендеи
и Роберта Паттинсона
, Сары Снук
, Кирнан Шипки
, Аманды Сайфред
, Джесси Бакли
, Ребекки Фергюсон
, Мэг Райан
, Джуда Лоу
, Маргарет Куолли
, Сары Пиджон
, Дав Кэмерон
и Сьюки Уотерхауз
.
фото: Зендея и Роберт Паттинсон для журнала Interview/ Источник: соцсети Зендеи
фото: Зендея для журнала Interview/ Источник: соцсети Зендеи
фото: Сара Снук для Vogue China/ Источник: vogue.com.cn
фото: Аманда Сайфред для Porter/ Источник: net-a-porter.com
фото: Джесси Бакли для Entertainment Weekly/ Источник: соцсети фотографа Джины Гизеллы
фото: Джесси Бакли для Entertainment Weekly/ Источник: соцсети фотографа Джины Гизеллы
фото: Ребекка Фергюсон для Harper's Bazaar/ Источник: harpersbazaar.com
фото: Джуд Лоу для Document Journal/ Источник: documentjournal.com
фото: Маргарет Куолли для Vanity Fair/ Источник: vanityfair.com
фото: Сара Пиджон и Пол Энтони Келли для Vanity Fair/ Источник: vanityfair.com
фото: Мэг Райан для журнала Perfect/ Источник: соцсети Мэг Райан
фото: Сьюки Уотерхаус для рекламной кампании Michael Kors Spring 2026/ Источник: wwd.com
фото: Аманда Сайфред для Flaunt/ Источник: flaunt.com
фото: Дав Кэмерон и Эван Джогия для журнала Paper/ Источник: papermag.com
фото: Миа Гот для рекламной кампании Dior/ Источник: dior.com фото: Кирнан Шипка для журнала Interview/ Источник: interviewmagazine.com
