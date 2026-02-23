«Сейчас уже метаний никаких нет»: Мария Машкова о решении не возвращаться в Россию

После начала специальной военной операции актриса Мария Машкова окончательно переехала в США, где уже давно жили её муж и дочери, а позже получила американское гражданство. В интервью Антону Привольнову и Марку Леви для проекта «Sheinkin40» Мария рассказала об окончательном принятии того факта, что в Россию она не вернётся: «Сейчас метаний у меня нет никаких. И я счастлива, что приняла такое решение. То есть мысли о возвращении меня не посещают. Так, по-настоящему, чтобы осознать и принять тот факт, что я живу в Америке, чему я очень противилась, со мной случилось в 2022 году. Но я больше двух месяцев в Америке никогда не жила до 2022 года. Два месяца для меня был такой край».
фото: Мария Машкова/ Источник: соцсети Марии Машковой
По словам Марии, сейчас её жизнь в США напоминает «Смехопанораму», потому что она всё ещё проходит процесс адаптации как эмигрантка, но эта жизнь ей нравится: «Я, на самом деле, сейчас её очень люблю. Достаточно у меня был длительный период адаптации. Но, я полагаю, это было связано с тем, что я металась так много. Если бы я не сбегала каждый раз от первой трудности в течение шести лет, я думаю, я бы побыстрее адаптировалась».
фото: Мария Машкова/ Источник: соцсети Марии Машковой
Эмиграция, по мнению Марии, это не игра из слабой позиции: «Я полюбила тот факт, что я эмигрантка. Но даже не эмигрантка, а именно иностранка. И мне это нравится, и я теперь это воспринимаю как свою силу». Переезд в другую страну дал актрисе возможность поездить по свету: «Я за эти 4 года увидела мир. Как-то так получилось в моей жизни, что я либо работала в России, либо работала в Украине, либо я была набегами в Америке, где к тому моменту жила моя семья. Я, например, не видела Европу. В Израиле я была только один раз. А тут я стала человеком мира».
фото: Мария Машкова/ Источник: соцсети Марии Машковой
Помимо путешествий в жизни Марии появились новые люди, расширился круг общения: «У меня появились друзья почти уже в каждой стране. Ну, может, не друзья, но такие близкие товарищи точно. Очень изменилось моё окружение. И как будто я перестала тратить время на книксены и улыбки. Я просто вижу: это мой человек, и он становится моим. Мне кажется, это такой обоюдный процесс, особенно для людей, которые покинули свои страны. Люди просто стали видеть своих людей».
